دَاء النَّغف الجلديّ

داء النَّغف الجلدي cutaneous myiasis هو عدوى طفيلية جلديَّة تنجم عن يرقات (نغفات maggots) صنف مُعيَّن من الذباب.
الطفيليات هي كائنات تعيش على أو داخل كائن حيّ آخر (المُضيف)، وتعتمد عليه من أجل تغذيتها لكي تبقى على قيد الحياة.تضع بعض أنواع الذباب بيوضها على حشراتٍ أخرى أو على أشياءٍ قد تُلامس جلدَ الاشخاص.تضع بعض أنواع الذباب بيوضها ضمن جرح أو قرحة أو مكان قريب منه.تفقس البيوض وتصبح يرقات، وهي طفيليات يمكن أن تحفر في الجلد.
وهناك 3 أنواع رئيسية لعدوى الجلد التي تُسبِّبها اليرقات:
داء النَّغف الدُّمليّ (أي تُشبه البثور أو الدُّمل)
داء نغف الجروح
داء النَّغف المُهاجر
تختلف الاضطرابات استنادًا إلى صنف الذبابة التي تُسبِّبها،وتحدُث هذه الأنواع من العدوى في البلدانِ المدارية عادةً،وتنطوي شريحةُ مرضى داء النَّغف في الولايات المُتَّحدة على من قدِموا مُؤخراً من بلدٍ مَداري أو قاموا بزيارته غالبًا.
داء النَّغف الدُّمليّ
يُعرف العديد من حشرات الذباب التي تُسبِّبُ داء النَّغف الدُّملي بذباب النَّبر bot flies عادةً،وتأتي أكثر أصناف الذباب شهرةً والتي تُسبِّبُ داء النغف الدُّملي من أمريكا الجنوبيَّة والوسطى والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى والبلدان الأفريقية المداريَّة،بينما تأتي الأصناف الأخرى من أمريكا الشمالية وأوروبا والباكستان.لا يضع العديدُ من الذباب بيوضًا على البشر،وبدلاً من ذلك، تضع حشرات الذباب بيوضها على حشراتٍ أخرى (مثل البعوض) أو على أشياءٍ (مثل الملابس المغسولة والمتروكة حتى تجفّ)، والتي قد تُلامس جلدَ الاشخاص.
تفقس اليرقاتُ من البيوض، وتقوم بالحفر في الجلد لتُصبِح يرقات بالغة.يتراوح طولُ اليرقة البالغة بين 1.3 إلى 2.5 سنتمتراتٍ تقريبًا، وذلك استنادًا إلى صنفها.وإذا لم تجرِ مُعالَجَة الأشخاص، تخرُج اليرقات من الجلد في نهاية المطاف وتسقط على الأرض لتُواصِل دورة حياتها.
تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية لداء النَّغف الدُّمليّ على الحكَّة والإحساس بحركة داخل الجلد، وأحيانًا بألمٍ حادّ وطاعنٍ.في البداية، تظهر عند الأشخاص عقيدات صغيرة حمراء قد تُشبِهُ لدغات حشرات شائعة أو بِداية بثرة (دُمَّل).وفي وقتٍ لاحق، تتضخَّم العقيدة، وقد تُشاهد فتحة صغيرة في المركز.قد يخرج من الفتحة سائل رائق بلون أصفر، ويُشاهد جزء صغير من نهاية اليرقة أحيانًا.
هناك طرائق علاجية مختلفة، والتي قد تختلف اعتمادًا على مدى توفر تدخلات نوعية والوصول إليها.ونظرًا إلى أنَّ اليرقات تحتاجُ إلى الأكسجين، قد يُؤدي انسداد الفتحة في الجلد إلى أن تخرج منه أو على الأقل تقترب من السطح.وعندما تكونُ اليرقات أقرب إلى السطح، يُصبِحُ من السهل سحبها للخارج،وللعمل على سدِّ الفتحات في الجلد، يقوم بعضُ الأشخاص بتطبيق هلام النفط (الفازلين) أو طلاء الأظافر أو حتى لحم الخنزير المُقدَّد أو عجينة من التَّبغ.يصعُب إخراج اليرقات التي تموت قبل أن يجري انتزاعها من الجلد، وهي تُؤدِّي إلى تفاعل التهابيّ شديد عادةً.
يقوم الأطباءُ أحيَانًا بحقنِ مادة مُخدِّرةٍ في الجلد وإحذاث شقوق صغيرة، ثُم يسحبون اليرقات للخارج بواسطة ملقط.كما قد يُساعد إيفرميكتين، الذي يُؤخذ عن طريق الفم أو يجري تطبيقه على الجلد، على قتل اليرقة أو يجعلها تُغادر المنطقة.
داءُ نغف الجروح
يمكن للجروح المفتوحة، عادة عند الأشخاص غير المحميين، وأولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول، وأي شخص يعاني من ظروف صحية أن يصاب بيرقات الذباب.كما قد تُصيب العدوى النسج التي تُبطِّنُ الفم أو الأنف أو العينين (الغشاء المخاطيّ).ويُعدُّ الذباب الأخضر أو الأسود أكثر أنواع الذباب شُيوعًا،وعلى العكس من يرقات الذباب المنزلي الشائع، تقوم معظم اليرقات التي تُسبِّبُ داء نغف الجروح بغزو النسيج السليم والنسيج الميت أيضًا.
يقوم الأطباءُ بإزالة اليرقات عن طريق غسل الجروح وسحب اليرقات،كما يستأصلون أي نسيجٍ ميتٍ.
داءُ النَّغف المُهاجر Migratory myiasis
تنطوي المصادرُ الأكثر شُيُوعًا لهذا الداء على الذباب الذي يغزو الخيول والماشية عادةً،ويُمكن أن تنتقل العدوى إلى البشرِ إذا حدثت ملامسة مع الحيوانات المُصابة،وفي أحيان قليلة، يضع الذبابُ بيوضَه على الأشخاص مُباشرةً.لا تبقى اليرقات في بقعةٍ واحدةٍ،بل تحفُر تحت الجلد وتُسبِّبُ آفات تترافق مع حكَّة، وقد يحدُث خلط بينها وبين داءُ هجرة اليرقات الجلديّ.
تكون مُعالجَة داء النَّغف المُهاجر هي نفسها المُستخدمة مع داء النَّغف الدُّمليّ.