دَاء النَّغف الجلديّ

يُعرف العديد من حشرات الذباب التي تُسبِّبُ داء النَّغف الدُّملي بذباب النَّبر bot flies عادةً،وتأتي أكثر أصناف الذباب شهرةً والتي تُسبِّبُ داء النغف الدُّملي من أمريكا الجنوبيَّة والوسطى والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى والبلدان الأفريقية المداريَّة،بينما تأتي الأصناف الأخرى من أمريكا الشمالية وأوروبا والباكستان.لا يضع العديدُ من الذباب بيوضًا على البشر،وبدلاً من ذلك، تضع حشرات الذباب بيوضها على حشراتٍ أخرى (مثل البعوض) أو على أشياءٍ (مثل الملابس المغسولة والمتروكة حتى تجفّ)، والتي قد تُلامس جلدَ الاشخاص.

تفقس اليرقاتُ من البيوض، وتقوم بالحفر في الجلد لتُصبِح يرقات بالغة.يتراوح طولُ اليرقة البالغة بين 1.3 إلى 2.5 سنتمتراتٍ تقريبًا، وذلك استنادًا إلى صنفها.وإذا لم تجرِ مُعالَجَة الأشخاص، تخرُج اليرقات من الجلد في نهاية المطاف وتسقط على الأرض لتُواصِل دورة حياتها.

تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية لداء النَّغف الدُّمليّ على الحكَّة والإحساس بحركة داخل الجلد، وأحيانًا بألمٍ حادّ وطاعنٍ.في البداية، تظهر عند الأشخاص عقيدات صغيرة حمراء قد تُشبِهُ لدغات حشرات شائعة أو بِداية بثرة (دُمَّل).وفي وقتٍ لاحق، تتضخَّم العقيدة، وقد تُشاهد فتحة صغيرة في المركز.قد يخرج من الفتحة سائل رائق بلون أصفر، ويُشاهد جزء صغير من نهاية اليرقة أحيانًا.

هناك طرائق علاجية مختلفة، والتي قد تختلف اعتمادًا على مدى توفر تدخلات نوعية والوصول إليها.ونظرًا إلى أنَّ اليرقات تحتاجُ إلى الأكسجين، قد يُؤدي انسداد الفتحة في الجلد إلى أن تخرج منه أو على الأقل تقترب من السطح.وعندما تكونُ اليرقات أقرب إلى السطح، يُصبِحُ من السهل سحبها للخارج،وللعمل على سدِّ الفتحات في الجلد، يقوم بعضُ الأشخاص بتطبيق هلام النفط (الفازلين) أو طلاء الأظافر أو حتى لحم الخنزير المُقدَّد أو عجينة من التَّبغ.يصعُب إخراج اليرقات التي تموت قبل أن يجري انتزاعها من الجلد، وهي تُؤدِّي إلى تفاعل التهابيّ شديد عادةً.

يقوم الأطباءُ أحيَانًا بحقنِ مادة مُخدِّرةٍ في الجلد وإحذاث شقوق صغيرة، ثُم يسحبون اليرقات للخارج بواسطة ملقط.كما قد يُساعد إيفرميكتين، الذي يُؤخذ عن طريق الفم أو يجري تطبيقه على الجلد، على قتل اليرقة أو يجعلها تُغادر المنطقة.