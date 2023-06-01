التِهاب العُقد اللمفيَّة lymphadenitis هُو عدوى تُصِيبُ عُقدةً لمفيَّةً واحِدةً أو أكثر، وتجعلها تتورَّم وتُصبِح مُؤلِمةً عند الجسّ عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الجلدية البكتيرية).

اللمف هو سائلٌ يتسرَّب من أصغر الأوعية الدموية في الجسم وهو جزء من الجهاز المناعي في الجسم.يتنقل هذا السائل بين الخلايا ويُغذيها ويخلصها من المواد مثل الخلايا التالفة، والخلايا السرطانية، والكائنات الدقيقة المُعدية.يمر كل السائل اللمفي من خلال الأوعية اللمفية إلى العُقَد اللِّمفِية المتموضعة بشكل استراتيجي.تعمل العُقد اللِّمفِية وخلايا الدم البيضاء المتخصصة في العُقَد اللِّمفِية على إزالة هذه المواد والجزيئات الأجنبية من الجسم.(انظر الشكل الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى.)

يحدُث التِهاب العُقد اللمفيَّة في مُعظم الحالات تقريبًا بسبب عدوى قد تنجم عن بكتيريا، أو فيروسات، أو طيفيليات، أو فطريات.وتنتقِلُ العدوى إلى عُقدةٍ لمفيَّة من عدوى في الجلد والأذن أو العين أو من أنواع أخرى من العدوى عادةً، مثل كثرة الوحيدات العدوائِيَّة وعدوى الفيروس الـمُضخِّم للخلايا وعدوى المكورة العقديَّة والسلّ أو الزهري.قد تُصِيب العدوى الكثير من العُقد اللمفيَّة أو العُقد في منطقة واحدة من البدن فقط.

أعراض التهاب العقد اللمفية تتضخَّم العُقد اللمفيَّة التي أصابتها العدوى، وتُصبِح مُؤلِمةً عند الجسّ عادةً،وفي بعض الأحيان، يلتهِب الجلد فوق العقدة ويبدو أحمرَ اللون ويشعر المريض بحرارةٍ في تلك المنطقة.قد يُصاب بعض الأشخاص بالتِهاب الهلل cellulitis،ومن الشائع أن تحدُث الحمَّى.وتتكوَّن جُيوب من القيح (خرَّاجات) أحيانًا. قد تُشير العُقد اللمفيَّة المتضخِّمة التي لا تُسبِّب الألم والإيلام عند الجس أو احمرار الجلد إلى مشكلة خطيرة مُختلِفة، مثل اللمفومة.وتحتاج مثل هذه العقد اللمفية إلى اهتمام الطبيب. التِهابُ العُقد اللمفيَّة lymphadenitis إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تورم العقد اللمفية (التهاب العقد اللمفية) عند الطفل. © Springer Science+Business Media

تشخيص التهاب العقد اللمفية تقييم الطبيب

في بعض الأحيان الشفط والزرع أو الخزعة النسيجية يُمكن تشخيص التهاب العقد اللمفيَّة استنادًا إلى الأعراض عادةً، ويكون سبب الحالة هو عدوى واضحة قريبة من العقد، عندما يتعذَّر تحديد السبب بسهولة، يقوم الطبيب بإدخال إبرة في العقدة اللمفية وسحب السَّائِل (شفط).ترسل عينة السائل بعد ذلك إلى المختبر لاستنباتها (توضع العينة في مستنبت يسمح للكائنات الدقيقة بالنمو).يُمكن التعرُّف إلى المكروب الذي يُسبب العدوى عن طريق الاستنبات (الزرع).بدلاً من ذلك، يمكن للطبيب إجراء خزعة (استئصال وفحص جزء من العقدة اللمفية تحت المجهر).