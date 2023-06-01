التِهابُ الأوعية اللمفيَّة lymphangitis هُو عدوى تُصِيبُ وِعاءً لمفيًّا واحِدًا أو أكثر، وتُسبِّبها جرثومة العُقديَّة streptococci عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العَدوى الجلدية البكتيرية).

اللمف هو سائلٌ يتسرَّب من أصغر الأوعية الدموية في الجسم وهو جزء من الجهاز المناعي في الجسم.يتنقل هذا السائل بين الخلايا ويُغذيها ويخلصها من المواد مثل الخلايا التالفة، والخلايا السرطانية، والكائنات الدقيقة المُعدية.يمرُّ كل السائل اللمفي من خلال الأوعية اللمفية إلى العُقَد اللِّمفِية المتموضعة بشكل استراتيجي.تعمل العُقد اللِّمفِية وخلايا الدم البيضاء المتخصصة في العُقَد اللِّمفِية على إزالة هذه المواد والجزيئات الأجنبية من الجسم.(انظر الشكل الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى.)

يمكن لبكتيريا العُقدية أن تدخل إلى الأوعية اللمفيَّة وعادةً ما يحدث ذلك من خلال خدش أو جرح في الذراع أو الساق.وتنتقلُ العدوى بالعُقديَّة في الجلد والنُّسج تحت الجلد مباشرةً (التِهاب الهلل) إلى الأوعية اللمفية غالبًا.يمكن للمكوَّرة العنقوديَّة أن تكون السبب في حالات نادرة.

الخط اللمفي الوعائي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض التهاب الأوعية اللمفية تظهر أثلام streaks حمراء غير مُنتظَمة تُسبِّب الألم عند الجسّ على الجلد في الذِّراع أو الساق الـمُصابتين،وتمتدّ هذه الأثلام عادةً من المنطقة المصابة نحو مجموعةٍ من العقد اللمفيَّة، مثل الموجودة في منطقة أعلى الفخذ أو الإبط.وتتضخَّم العقد اللمفيَّة وتُصبِح مؤلمة عند جسِّها (انظر التِهاب العقد اللمفيَّة). التهابُ الأوعية اللمفيَّة إخفاء التفاصيل وبعدَ لدغة الحشرة ، ظهر لدى هذا الشخص خطٌّ أحمر على الذراع يتَّسق مع التهاب الأوعية اللمفيَّة. SCIENCE PHOTO LIBRARY تنطوي االأعراض الشائعة لالتهاب الأوعية اللمفية على الحُمَّى والقشعريرة الرعاشيَّة وتسرُّع نبض القلب والصُّداع.وفي بعض الأحيان، تحدُث هذه الأعراض قبل أن تظهر الأثلام الحمراء.ويُمكن لانتقال العدوى من الجهاز اللمفيّ إلى داخل مجرى الدَّم (تجرثم الدم) أن يُسبب عدوى تُصيب كامل البدن، وغالبًا ما يحدُث هذا بسرعة مُفاجِئة.

تشخيص التهاب الأوعية اللمفية تقييم الطبيب يستنِدُ تشخيصُ التهاب الأوعية اللمفيَّة إلى مظهره النموذجيّ، عند الحاجة، يُظهر اختبار للدَّم عادةً زيادة في عدد كريَّات الدَّم البيضاء لمُكافحَة العدوى. يُواجه الأطبَّاء صُعوبة في التعرُّف إلى المكروبات التي تُسبِّبُ العدوى، إلّا إذا انتشرت المكروبات إلى مجرى الدَّم وكان من الممكن استنباتها مخبريًا، أو إذا تمكَّنوا من أخذ عيناتٍ من القيحِ من جرحٍ في المنطقة المصابة واستنباتها مخبريًا.