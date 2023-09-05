نظيرة الصَّدفية

تُشيرُ نظيرةُ الصدفية parapsoriasis إلى مجموعة من الأمراض الجلدية التي تتميز ببقُعٍ صغيرة وحمراء أو متقشرة على الجلد.

نظيرة الصدفية ليست نوعًا من الصدفية.وتُسمى بهذا الاسم لأنها تُسبب بُقعًا مُتقشِّرة (لويحات) على الجلد تبدو مشابهة لتلك التي تسببها الصدفية.يكمُن الاختلاف بين هذين الاضطرابين في أنَّه بالنسبة إلى نظيرة الصدفيَّة، تكون اللويحات رقيقةً أكثر من اللويحات التي تحدُث في أكثر أنواع الصدفية شُيوعًا.

وهناك شكلان لنظيرة الصدفية:

شكل صغير اللويحات

وشكل كبير اللويحات

تكون نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة غير سرطانية عادةً (حميدةً).ومع ذلك، في حالاتٍ نادرةٍ جدًا، تتحوَّل نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة إلى لمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة، وهي نوع من أنواع سرطان الجلد تنجُم عن أنواع مُحدَّدة من كريات الدم البيضاء تُسمَّى الخلايا اللِّمفَاوية.

وتصل نسبة أشخاص نظيرة الصدفية ذات اللويحات الكبيرة الذين يُصابون بلمفومة الخلايا التائية الجلدية إلى 10% كل 10 سنوات.

أعراضُ نظيرة الصدفية لا تُسبِّبُ اللويحات أعراضًا عادةً،وهي تبدو عادةً مثل بُقعٍ رقيقة مُتقشِّرة وكليلة وبلونٍ ورديّ، وقد يكون مظهرها مُتجعِّدًا بعضَ الشيء أو مُترقِّقًا. بالنسبة إلى الشكل صغير اللويحات، يكون قطر اللويحات أقلّ من 5 سنتيمترات،بينما يكون قطر اللويحات أكبر من 5 سنتمترات بالنسبة إلى الشكل كبير اللويحات. في بعض الأحيان، تظهر لُويحات نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة على مناطق من الجلد تصِلُ إليها أعصاب مُحدَّدة تخرُج من الحبل الشوكيّ، خُصُوصًا على جانبي الظهر والبطن،وتسمَّى هذه اللويحات باللويحات الإصبعيَّة digitate، لأنَّها تبدو مثل أصابع اليد (digits)، ويُمكن أن يصل حجمها إلى أكثر من 5 سنتمترات.من النادر أن تُصبِح هذه اللويحات لمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة. أعراضُ نظيرة الصدفية نظيرة الصدفية على جذع الجسم لويحات وردية باهتة، ورقيقة، ومتقشرة قليلاً على جذع شخص مُصاب بنظيرة الصدفية كبيرة اللويحات. Image provided by E.Laurie Tolman, MD. نظيرة الصدفية على الإليتين لويحات وردية رقيقة ومتقشرة بشكل قليل على إليتي شخص يعاني من نظيرة الصدفية كبيرة اللويحات. Image provided by E.Laurie Tolman, MD. نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة small-plaque parapsoriasis جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Susan Lindsley عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. نظيرة الصدفية على جذع الجسم لويحات وردية باهتة، ورقيقة، ومتقشرة قليلاً على جذع شخص مُصاب بنظيرة الصدفية كبيرة اللويحات. Image provided by E.Laurie Tolman, MD. نظيرة الصدفية على الإليتين لويحات وردية رقيقة ومتقشرة بشكل قليل على إليتي شخص يعاني من نظيرة الصدفية كبيرة اللويحات. Image provided by E.Laurie Tolman, MD. نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة small-plaque parapsoriasis جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Susan Lindsley عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تشخيص نظيرة الصدفية تقييم الطبيب

خزعة جلدية أحيانًا يستنِدُ الأطباء عند تشخيص نظيرة الصدفية إلى مظهر الحراشف (الوُسُوف) واللويحات ومكانها على الجسم. وفي بعض الأحيان، يأخذ الأطباء عَيِّنَة من نسيج الجلد ويتفحَّصونها تحت المجهر (خزعة) لاستبعادِ اضطراباتٍ أخرى.

علاج نظيرة الصدفية تنطوي المُعالجة على العلاج الضوئيّ والستيرويدات القشرية أو كليهما قد لا تكون هناك حاجة إلى مُعالجة نظيرة الصدفية ذات اللويحات الصغيرة، ولكن يُمكن أن تنطوي المُعالجة على مُستحضرات ترطيب الجلد (مُطرِّيات الجلد)، أو مُستحضرات القطران، أو الستيرويدات القشرية التي يجري تطبيقها على الجلد، أو العلاج الضوئيّ (التعرُّض إلى الأشعَّة فوق البنفسجية)، أو توليفة من هذه المُعالجات. تنطوي مُعالجة نظيرة الصدفيَّة ذات اللويحات الكبيرة على العلاج الضوئيّ (حزمة ضيقة للأشعة فوق البنفسجية من النوع ب)، أو الستيرويدات القشرية التي يجري تطبيقها على الجلد.