مقدمة إلى الصدفيةِ واضطرابات التقشُّر

الصدفية ونظيرة الصدفية والنُّخالية الوردية والنُّخالِيَّةُ الحَمراءُ الشَّعرِيَّة والحزاز المسطح والحزاز المُتصلِّب، هي اضطرابات جلدية مُختلفة جرى تصنيفها مع بعضها بعضًا، لأنَّها تُسبِّبُ مشاكل ذات سِمات مُتشابهة مثل العُقيدات والطَّفح الجلدي والقشور وتغيُّر لون الجلد؛فمثلاً تكون حوافُ الطفح الجلدي والعُقيدات واضِحة المعالم، والحراشف لا تتقشَّر أو تتشققّ أو تنزّ السائل غالبًا.

يستطيع الأطباءُ التفريقَ بين هذه الاضطرابات عن طريق تفحُّص العقيدات والطفح الجلدي والحراشف وتغيُّر لون الجلد ومُلاحظة أين تظهر على الجلد.