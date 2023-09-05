النخالية الحَمراء الشَّعرِيَّة

الأدوية التي تُطبَّق على الجلد (موضعية)، أو تؤخذ عن طريق الفم (فموية)، أو تُعطى عن طريق الحقن

العلاج الضوئيّ

تُعدُّ مُعالجة النخالية الحمراء الشعرية صعبةً جدًا،فقد يجري التخفيف من أعراض هذا الاضطراب، ولكن لا يُمكن الشفاء من الاضطراب ذاته في مُعظم الحالات.تشفى الأشكال التقليدية للاضطراب ببطء خلال 3 سنوات، بينما تستمرّ الأشكال غير التقليديَّة لفترةٍ أطول بكثير.

للتقليل من التقشُّر، قد يُعطي الأطباءُ للأشخاص مُستحضرات ترطيب الجلد (مُطرِّيات الجلد) أو يُطبِّقون حمض اللاكتيك تحت ضمادٍ يمنع وُصول الهواء إلى الجلدِ (ضماد كتيم occlusive dressing)، ويتبع ذلك ستيرويدات قشرية يجري تطبيقها على الجلد.

يُعدُّ دواء أسيترتين acitretin أو ميثوتريكسات عن طريق الفم من الخيارات المطروحة أمام الأطباء عندما لا تكون المُعالجات التي يجري تطبيقها على الجلد مفيدةً.

إيتانيرسيبت، وأوستيكينوماب، وسيكيوكينيوماب هي عوامل بيولوجية تُعطى عن طريق الحقن.كما يمكن استعمالها أيضًا إذا لم يتحسن الجلد عند استعمال العلاجات الموضعية أو الفموية.

كما يجري أيضًا استخدام العلاج الضوئيّ (التعرض إلى الأشعَّة فوق البنفسجيَّة) والفيتامين A، والأدوية التي تُضعِفُ الجهاز المناعي، مثل سيكلوسبورين، وميكوفينولات موفيتيل، وأزاثيوبرين، والستيرويدات القشرية التي تؤخذ عن طريق الفم.