تُعدُّ هذه الأورام الوعائية الورم الأكثر شُيوعًا عند الرُّضع، حيث تُصيبُ نسبةً منهم تتراوح بين 5 إلى 10% في العام الأول من العُمر.تحدُث الأورام الوعائية عند الرضع بعد فترةٍ قصيرةٍ من الولادة، وتميلُ إلى التضخُّم بشكلٍ سريعٍ في أثناء العام الأول من الحياة.تبدأ هذه الأورام بالانكِماش بعد مرور فترةٍ تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.تختفي معظم الأورام الوعائيَّة عند يصلِ الطفل إلى عمر 10 سنوات، على الرغم من أنَّ لون الجلد الذي يبقى يتغيَّر لونه بعض الشيء عادةً أو يتندَّب.

تنمو الأورام الوعائية عند الرضَّع ضمن الجلد أو تحته،وهي تُؤدِّي إلى أن يبرز الجلد ويُصبِح بلون أحمرٍ فاتح، وإذا كانت عميقة جداً، يُصبح الجلد بلونٍ مُزرقّ.تنمو معظم الأورام الوعائيَّة العميقة بعرضٍ يتراوح بين 0.5 - 5 سنتمترات، بالرغم من أنَّها تنمو بحجم أكبر بكثير أحيانًا.يظهر أكثر من نصف هذه الأورام على الرأس والعُنق.وفي بعض الأحيان، تنمو الأورام الوعائية في الأعضاء، مثل الكبِد انظر الأورام الوعائية للكبِد).

ورم وعائي شعيري في جفن العين الصورة © Springer Science+Business Media

لا تُسبِّبُ الأورام الوعائية عند الرضع الألمَ ولكنها تتمزَّق أحيانًا (تتقرَّح ulcerate) وتنزف.قد تُصبِحُ الأورام الوعائية حول العين كبيرة بحجم يكفي لحجب الرُّؤية، مما يُمكن أن يُؤدِّي إلى ضعف دائمٍ في الرؤية إذا لم يجر تصحيحها.كما قد تُؤدِّي هذه الأورام إلى انسِداد الأنف أو الحلق، ممَّا يُمكن أن يُؤدِّي إلى انسداد التنفُّس.

قد يستخدم الطبيب التصوير بالرنين المغناطيسيّ إذا بدا أن الورم الوعائيّ يسدّ الأنف أو الحلق أو بنى أخرى مُهمَّة.

يحدُث انكماش كامل للأورام الوعائية عند الرضع عادةً عندما يصل الطفل إلى عمر 10 سنوات.ونظرًا إلى أنَّ الاورام الوعائية عند الرضَّع تزول وحدها عادةً، قد لا يُعالجها الأطباء عندما تظهر لأول مرَّة إلّا إذا نمت بسرعة وأدَّت إلى حجب الرؤية أو انسداد التنفُّس وتقرَّحت أو كانت مزعجة من ناحية تجميليَّة.

عندما تكون هناك حاجة إلى مُعالجة الأورام الوعائية عند الرضَّع، قد يصِفُ الأطباء ستيرويدات قشريَّة يجري تطبيقها على الجلد أو حقنها أو يجري أخذها عن طريق الفم، وطُرق المُعالجة بالليزر أو دواء بروبرانولول propranolol الذي يجري تطبيقه على الجلد أو يُؤخذ عن طريق الفم.تجري مُعالجة الأورام الوعائيَّة التي تقرَّحت بالكمَّادات والأدوية التي يجري تطبيقها على الجروح والضمادات.ولا ينصح الأطباء بالاستئصال الجراحي عادةً لأنَّ الغالبية العظمى من الأورام الوعائيَّة تختفي من تلقاء ذاتها ويكون التندُّب أقلّ إذا تُرِكت لوحدها.بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا، الذين انكمشت لديهم الأورام الوعائية إلى أقصى درجة، قد تُحسِّنُ الجراحة من مظهر الجلد.