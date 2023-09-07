الأورامُ الوعائيَّة اللمفيَّة

الأورامُ الوعائية اللمفية lymphangiomas هي عُقيدات تتشكَّل تحت الجلد، وتنجُم عن مجموعة من الأوعية اللمفية المُتضخِّمة، أي الأقنية التي تنقل السائل اللمفي (سائل رائق يرتبِطُ بالدَّم) عبرَ جميع أنحاء الجسم.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية ولمحة عامة عن أورام وتشوهات الأوعية).

الأورام الوعائية اللمفية غير شائعة، ولكنها تظهر عادة بين الولادة والعام الثاني من العُمر.وقد تكون هذه الأورامُ على شكل عُقيدات صغيرةٍ جدًّا أو كبيرة وأورام مُشّوِّهة.

الورم الوعائي اللمفي الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

لا تُسبِّبُ الأورامُ الوعائية اللمفية الحكَّة أو الألمَ، وهي ليست من أشكال السرطان.يأتي مُعظم هذه الأورام بلون أسمر مائل إلى الصفرة، ولكن يكون بعضها بلون مُحمَرّ او أرجوانيّ.وعندَ تعرُّض هذه الأورام إلى إصابة أو انثِقاب، تُفرِزُ سائلاً عديم اللون أو ممزوجًا بالدَّم.

يستنِدُ الأطباء عندَ تشخيص الأورام الوعائية اللمفية إلى فحص ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

ولا تحتاج هذه الأورام إلى مُعالجة عادةً.لا يُعدُّ استئصال الأورام الوعائية اللمفية جراحيًا ناجحاً عادةً، لانَّها تنمو بشكلٍ عميق وعريض تحت سطح الجلد، وتميل إلى العودة من جديد.