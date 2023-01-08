التهاب جلد اليد والقدم هو التهاب جلدي مزمن يتسم بجلد أحمر، متقشر، وسميك على اليدين، أو القدمين، أو كليهما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الجلد).

غالبًا ما يبدأ التهاب الجلد في اليد والقدم في البداية على شكل بثور صغيرة (تُسمَّى التِهاب الجلد بخلل التعرق).تعد هذه التسمية خاطئة، حيث أن خلل التعرق يعني أنَّ الحالة ناجمة عن التعرُّق غير الطبيعي، ولكنَّ التهاب الجلد في اليد والقدم لا علاقة له بالتعرُّق أو الغدد العرقية غير الطبيعية.

يمكن أن يكون التهاب جلد اليد والقدم أحد تظاهرات التهاب الجلد التأتبي أو التهاب الجلد التماسي التحسسي.

يُعدُّ التماس المتكرر أو المطول بالماء (على سبيل المثال، عند غسل اليدين المتكرر أو طبيعة العمل التي تنطوي على التعرض للماء أو المواد الرطبة) مُحرِّضًا شائعًا، خُصوصًا عند الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتُّبي، وحُمَّى القش، والرَّبو (توليفة تُسمَّى التأتبي atopy).

يُسمَّى الشكلُ الأكثر شدَّة من التهاب الجلد بخلل التَّعرُّق بالفاقوع pompholyx.يتميَّز الفاقُوع ببثور صغيرة تجتمع معًا لتُشكِّل بثرات أكبر.

أعراض التهاب الجلد في اليد والقدم تشتمل أعراضُ التهاب الجلد في اليد والقدم على الاحمرار، والتقشُّر، وتسمك الجلد على اليدين والقدمين.قد تتفاقم هذه الأَعرَاض لتُؤدِّي إلى بثرات حاكة صغيرة أو بثرات كبيرة على راحة اليد، أو جوانب الأصابع، أو باطن القدم.قد تتمزق هذه البثرات، فتترك خلفها نزًا وتقشرًا.قَد تكون البثرات العرض الأوَّل الذي يلاحظه الشخص. يمكن للأعراض أن تظهر وتختفي.يمكن أن يُصاب الجلد بالعدوى (على سبيل المثال، عن طريق البكتيريا أو الفطريات). التهاب الجلد بخلل التعرق (القدم) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة بثورًا حول أصابع القدم وجلدًا متقشرًا على باطن قدم شخص مصاب بالتهاب الجلد بخلل التعرق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص التهاب الجلد في اليد والقدم مظهر الجلد يشخص الأطباء التهاب جلد اليد والقدم بناءً على مظهر الجلد والتاريخ الطبي للشخص.