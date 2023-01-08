التِهاب الجلد الدِّرهميّ nummular dermatitis هُو طفحٌ مُستمرّ عادةً ما يُسبِّب الحكَّة والالتهاب الجلدي، ويتسم ببُقعٍ تُشبِه قطع النقود المعدنيَّة وحراشِف.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الجلد).

لا يزال سببُ حدوث التِهاب الجلد الدِّرهميّ غير واضح.كثيرًا ما يصيب الأشخاص الذين يعانون من حمى القش أو الربو.في بعض الأحيان، يبدو أن بعض أنواع البكتيريا التي تسكن الجلد (تُسمَّى المستعمرات البكتيرية) هي المسؤولة عن التهاب الجلد الدرهمي.كما أنَّ ردَّة الفعل التحسسية لمادةٍ لامسها الشخص هي سببٌ محتمل أيضًا.في بعض الأحيان تظهر بقع في منطقة من الجسم غير المنطقة التي بدأت فيها العدوى أو ردَّة الفعل لأول مرة.

عادةً ما يصيب التهاب الجلد الدرهمي الأشخاص في منتصف العمر والأشخاص الأكبر سنًا.

أعراض التهابُ الجلد الدرهميّ تبدأ البقع الدائرية كبقع حمراء، وحاكة، ومتقشرة، تأخذ شكل القطع النقدية.وقد تنتشر البقع على نطاق واسع.وغالبًا ما تكون البقع أكثر وضوحًا على الجهة الخلفية من الذِّراعين أو الساقين وعلى الأرداف، ولكنها تظهر أيضًا على الجذع. تظاهرات التهاب الجلد الدرهمي التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا دائرية، وحمراء، ومتقشرة تميز التهاب الجلد الدرهمي. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء، مرتفعة، على شكل قطع نقدية، بما يميز التهاب الجلد الدرهمي على الساعد. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا دائرية، وحمراء، وعلى شكل قطع نقدية، ومتقشرة بما يميز التهاب الجلد الدرهمي على الذراع. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا دائرية، وحمراء، ومتقشرة تميز التهاب الجلد الدرهمي. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء، مرتفعة، على شكل قطع نقدية، بما يميز التهاب الجلد الدرهمي على الساعد. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل تُظهر هذه الصورة بقعًا دائرية، وحمراء، وعلى شكل قطع نقدية، ومتقشرة بما يميز التهاب الجلد الدرهمي على الذراع. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.

تشخيص التهابُ الجلد الدرهميّ الشكل فحص الطبيب للجلد

خزعة للجلد أحيَانًا

في بعض الأحيان اختبار البقعة لتحري الحساسية بالتماس يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص التهاب الجلد الدِّرهميّ إلى المظهر النوعي للبقع.يأخذ الأطباء أحيانًا عينات من الجلد ويرسلونها إلى المُختَبر (خزعة). إذا لم يكن لدى الأشخاص حالة تأتبية (توليفة من التهاب الجلد التأتبي، وحمى القش، والرَّبو)، فقد يخضعون أحيانًا لاختبار البقعة (patch testing).في اختبار البقعة، يجري وضع رقع صغيرة تحتوي على مستأرجات التلامس القياسية على جلد الجزء العلوي من الظهر وتترك لمدة 48 ساعة لمعرفة ما إذا كان سيحدث طفح جلدي تحت إحداها.وبعد 48 ساعة، يجري رفعها، ويقوم الطبيب بتقييم الجلد تحتها.يجري تقييم الجلد مرة أخرى بعد يوم أو يومين.