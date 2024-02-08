التِهاب الجلد الهربسيّ الشَّكل dermatitis herpetiformis هُو مرضٌ من أمراض المناعة الذَّاتيَّةِ، يُسبِّبُ تجمُّعات عنقوديَّة من الفقاعات التي تُسبِّب الحكَّة الشديدة وبلونٍ أحمرَ وتورُّمات تُشبِهُ خلايا النَّحل عند المصابين بالدَّاء الزُّلاقيّ celiac disease.

وعند الإصابة بهذا الاضطراب المناعي الذاتي، تُؤدِّي الغلوتينات في مُنتجات القمح والشاودار والشَّعير إلى أن يُهاجِم جِهاز المناعة الجلدَ.

تظهر عند المرضى فُقاعات تُسبِّب الحكَّة وبلونٍ أحمرَ وتورُّمات تُشبِهُ خلايا النَّحل على مناطِق مُختلِفة من البدن.

ويُشخِّص الأطباء هذا الاضطراب عن طريق تفحُّص عيِّناتٍ من الجلد تحت المجهر.

يستجِيب المرضى للعلاج بدواء دابسون dapsone أو سلفابيريدين sulfapyridine والنِّظام الغذائيّ الخالي من الغلوتين عادةً.

(انظُر لمحة عامة عن الاضطرابات الفقاعيَّة أيضًا)

يقوم الجهاز المناعي للجسم بتصنيع خلايا خاصة تحمي الجسم من الكائنات الأجنبية الغازية الخطيرة مثل البكتيريا والفيروسات.تستجيب بعضُ هذه الخلايا للكائنات الغازية عن طريق إنتاج بروتينات تُسمَّى الأجسام المُضادَّة.تستهدف الأجسام المُضادَّة الكائنات الغازية، وتلتصق بها، وتجذب خلايا أخرى في الجهاز المناعي للقضاء عليها.عند الإصابة باضطراب مناعي ذاتي، يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجة الجسم نفسه بشكل خاطئ - وفي هذه الحالة، الجلد.تستهدف الأجسام المُضادَّة المُنتَجة النسيج عن طريق الخطأ باعتباره كائنًا غازيًا، مما يجعل هذا النسيج عرضة للتدمير.

يؤثر التهاب الجلد الهربسي الشكل في الأشخاص من جميع الأعمار ولكن غالبًا ما يُشخص عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عامًا.ومن النادر أن يصيب أصحاب البشرة السوداء والآسيويين.

بالرغم من اسمه، لا علاقة لالتهاب الجلد الهربسيّ الشكل بفيروس الهربس،ويُستخدم مصطلح هربسيّ الشكل لوصف الطريقة التي تتجمَّع فيها الفقاعات مع بعضها بعضًا (تُشبِه الطفح الذي تُسبِّبه بعض أنواع فيروسات الهربس).

بالنسبة إلى المصابين بالتهاب الجلد الهربسيّ الشَّكل، تُنشِّطُ الغلوتينات (بروتينات) في مُنتجات القمح والشاودار والشعير جِهاز المناعة بطريقةٍ ما، فيقوم بمهاجمة أجزاء من الجلد، ويُسبِّب الطفح والحكَّة.يُعاني المصابين بالتهاب الجلد الهربسي الشكَّل من الدَّاء الزُّلاقي غالبًا، وهو اضطراب معويّ تُسبِّبهُ الحساسيَّة للغلوتين، ولكن قد لا تظهر لديهم أعراض ناجمة عن الدَّاء الزُّلاقيّ.كما تزداد لديهم فُرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتيَّة الأخرى، مثل التهاب الغدَّة الدرقيَّة، والذئبة الحماميَّة الجهازيَّة، والسَّاركويد، وفقر الدَّم الوبيل، والسكَّري.يُصاب المصابين بالتهاب الجلد الهربسيّ الشكل بلمفومة الأمعاء أحيانًا.

أعراض التِهاب الجلد الهربسيّ الشَّكل تظهر الفقاعات والطفح بشكلٍ تدريجيّ عادةً، لاسيَّما على المرفقين والرُّكبتين والردفين وأسفل الظَّهر ومُؤخِّرة الرأس، ولكن يُمكن أن تظهر بشكلٍ مُفاجئٍ.وتنتشر الفقاعات على الوجه والعُنق أحيانًا،تميل الحكَّة والشعور بالحرق إلى أن يكونا شديدين.ونظرًا إلى كون الحكَّة شديدة والجلد هشَّاً، تتمزَّق الفقاعات بسرعة ويبقى القليل منها سليمًا ليتفحَّصه الطبيب،وقد تظهر في الفم، ولكنها لا تُسبِّب أيَّة أعراض غالبًا. وقد تُؤدِّي الـمُستحضرات التي تحتوي على اليوديد واليود (مثل مُنتجات الشَّبا kelp وعُشب البحر وأنواع مُعيَّنة من مُطهِّرات الجلد) إلى تفاقُم الطفح.كما ينصح بعضُ الخبراء بتجنُّب الملح الـمُعالَج باليود. التهاب الجلد الهربسي الشكل على المرفقين الصورة © Springer Science+Business Media هل تعلم...

تشخيص التِهاب الجلد الهربسيّ الشَّكل خزعة الجلد يستنِدُ تشخيصُ التهاب الجلد الهربسي الشكل إلى تفحُّص خزعةٍ جلديَّة، حيث يجد الطبيب فيها أنواعًا ونماذج مُحدَّدة من الأجسام المضادَّة في عيِّنات الجلد. بالنسبة إلى جميع المصابين بالتهاب الجلد الهربسي الشَّكل، يجري تقييمهم حول الدَّاء الزُّلاقِيّ.

علاج التِهاب الجلد الهربسيّ الشَّكل النِّظام الغذائيّ الخالي من الغلوتين

دواء دابسون وأدوية أخرى أحيانًا لا تزول الفقاعات من دون علاج،ويطلب الأطبَّاء من المرضى اتِّباع نِظام غذائيّ خالٍ من الغلوتين عادةً (أي من دون القمح والشاودار والشعير)، وهو العلاج الرئيسي للداء البطني. يُساعد دواء دابسون الذي يُؤخذ عن طريق الفم على التخفيف من الحالة خلال فترة تتراوح بين 1 إلى 3 أيَّام في معظم الأحيان تقريبًا، ولكن يجب تفحُّص تعداد الدَّم بشكلٍ مُنتظَمٍ لأنَّ هذا الدواء يُمكن أن يُسبِّب فقر الدَّم.كما قد يُعطى دواء سلفابيريدين (أو دواء سلفاسالازين sulfasalazine كبديلٍ عنه) عن طريق الفم للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمُّل دواء دابسون.ولكن، يُمكن أن يُؤدِّي دواء سلفابيريدين إلى فقر الدَّم وانخفاض عدد الكريات البيض ( يزيد من خطر العدوى)، ممَّا يحتاج إلى تفحُّص تعداد الدَّم بشكلٍ مُنتظَمٍ أيضًا. حالما يجري ضبط المرض عن طريق الأدوية واتِّباع نظام غذائيّ خالٍ من الغلوتين وبشكلٍ صارِمٍ، يُمكن التوقُّف عن المُعالَجة بالأدوية أحياناً؛ولكن، لا يستطيع بعض الأشخاص التوقُّف عن تناوُل الأدوية أبدًا.بالنسبة إلى مُعظَم الأشخاص، يُؤدِّي أي تعرُّض من جديد إلى الغلوتين، ومهما كان بسيطًا، إلى تحريض الحالة مرَّة أخرى.يُؤدِّي اتِّباع نظامٍ غذائيٍّ خالٍ من الغلوتين بشكلٍ صارِمٍ، ولمدَّةٍ تتراوَح بين 5 إلى 10 سنوات، إلى التقليلِ من خطر اللمفومة المِعويَّة.