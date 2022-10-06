لمحَة عامةٌ عن صباغ الجلد

الميلانين هو صباغٌ يُعطي الجلد والشعر والعين عند البشر مُختلف الألوان وتدرجَاتها.ويجري تحديد التلوُّن (التصبغ) بحسبِ كمية الميلانين في الجلد؛فمن دُون الميلانين، سيكون لون الجلد أبيضَ شاحبًا مع ظلالٍ من اللون الورديّ تنجُم عن تدفق الدَّمِ عبر الجلد.يُنتج أصحاب البشرة البيضاء كميات قليلة جدًّا من الميلانين، ويُنتِج أصحاب البشرة الداكنة أكثرَ كميات مُتوسِّطة منه، بينما يُنتج أصحابُ البشرة الداكنة جدًّا أكثر الكمِّيات.وبالنسبةِ إلى مرضى المَهق albinism، يكون الميلانين لديهم قليلاً أو لا يُوجد، ولذلك يبدو الجلد لديهم بلون أبيض أو ورديّ شاحِب.يتوزَّع الميلانين في الجلد بالتساوي إلى حد ما عادةً، ولكن أحيانًا يكون عند الأشخاص بُقع أو رقع من الجلد تحتوي على المزيد من منه.وتنطوي الأمثلة على مثل هذه البقع على النَّمشِ freckles والبُقع المرتبطة بالعُمر (نمشات lentigines) والكلف melasma.

الخلية الميلانينية Melanocyte الصورة

حيث يجري إنتاج الميلانين من قبل خلايا مُتخصِّصة تُسمَّى الخلايا الميلانينية.تنتشر الخلايا الميلانية بين الخلايا الأخرى في أعمق طبقة من الطبقة العليا من الجلد والتي تُسمَّى الطبقة القاعدية.وبعدَ إنتاج الميلانين، ينتشر إلى داخلِ خلايا الجلد الأخرى المجاورة.