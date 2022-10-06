لمحَة عامةٌ عن صباغ الجلد

الميلانين هو صباغٌ يُعطي الجلد والشعر والعين عند البشر مُختلف الألوان وتدرجَاتها.ويجري تحديد التلوُّن (التصبغ) بحسبِ كمية الميلانين في الجلد؛فمن دُون الميلانين، سيكون لون الجلد أبيضَ شاحبًا مع ظلالٍ من اللون الورديّ تنجُم عن تدفق الدَّمِ عبر الجلد.يُنتج أصحاب البشرة البيضاء كميات قليلة جدًّا من الميلانين، ويُنتِج أصحاب البشرة الداكنة أكثرَ كميات مُتوسِّطة منه، بينما يُنتج أصحابُ البشرة الداكنة جدًّا أكثر الكمِّيات.وبالنسبةِ إلى مرضى المَهق albinism، يكون الميلانين لديهم قليلاً أو لا يُوجد، ولذلك يبدو الجلد لديهم بلون أبيض أو ورديّ شاحِب.يتوزَّع الميلانين في الجلد بالتساوي إلى حد ما عادةً، ولكن أحيانًا يكون عند الأشخاص بُقع أو رقع من الجلد تحتوي على المزيد من منه.وتنطوي الأمثلة على مثل هذه البقع على النَّمشِ freckles والبُقع المرتبطة بالعُمر (نمشات lentigines) والكلف melasma.
حيث يجري إنتاج الميلانين من قبل خلايا مُتخصِّصة تُسمَّى الخلايا الميلانينية.تنتشر الخلايا الميلانية بين الخلايا الأخرى في أعمق طبقة من الطبقة العليا من الجلد والتي تُسمَّى الطبقة القاعدية.وبعدَ إنتاج الميلانين، ينتشر إلى داخلِ خلايا الجلد الأخرى المجاورة.
اضطراباتُ صباغ الجلد
يمكن أن تكون اضطرابات الصباغ واسعةَ الانتشار، وتُصيب العديدَ من مناطق الجلد، أو يمكن أن تكون موضعية وتُصيبُ مناطق مُعيَّنة فقط،وتُسمَّى تغيُّرات التصبُّغ التي تُسبِّبها هذه الاضطرابات
فقد الصّباغ أو التصبُّغ
نقص التصبُّغ
فرط التصبُّغ
فقد الصباغ هو فقدان كامل للصباغ،ويكون الجلد بلونٍ أبيض.يحدث فقد الصباغ واسع الانتشار في البهاق vitiligo.
نقص التصبغ هو كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من الميلانين،ويكون لون الجلد فاتحًا أكثر بالمقارنة مع اللون الطبيعي.يحدث نقص التصبغ واسع الانتشار في المهق.يُمكن أن ينجُم نقص التصبغ عن:
إصابة سابقة في الجلد، مثل النفطة أو القرحة أو الحرق أو التعرُّض إلى مادة كيميائيَّة أو عدوى جلدية
حالات التهابية للجلد حدث الشفاء منها (مثل التهاب الجلد التأتبيّ أو الصدفية)
حالات وراثيَّة نادرة
ينجُم فرط التصبغ عن كمية كبيرة بشكلٍ غير طبيعي من الميلانين عادةً، ولكنه ينجُم أحيانًا عن ترسُّب مواد مُصطَبغة لا توجد بشكلٍ طبيعي في الجلد.ويكون لون الجلد داكنًا أكثر وأحيانًا بلون يختلف عن اللونِ الطبيعي.يُمكن أن ينجُم فرط التصبُّغ عن:
اضطرابات تُسبِّب الالتهاب،
أدوية،
وعن التعرُّض إلى ضوء الشمس