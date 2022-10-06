فرط التصبغ هو زيادةٌ في لون الجلد، ينجُم غالبًا عن كمية كبيرة بشكلٍ غير طبيعي من صباغ الجلد الميلانين.

وعند تعرُّضها إلى ضوء الشمس، تقوم خلايا الجلد المتخصصة التي تُسمَّى الخلايا الميلانينية (انظر لمحة عامة حول صباغ الجلد) بإنتاج كميات زائدة من صباغ الميلانين، ممَّا يجعل لون الجلد داكنًا أو تزداد سُمرته.وبالنسبة إلى بعض أصحاب البشرة البيضاء، تُنتج خلايا ميلانينية مُعيَّنة الميلانين أكثر من الآخرين في استجابةٍ لضوء الشمس.ويُؤدِّي هذا التفاوُت في إنتاج الميلانين إلى بُقعٍ من التصبُّغ تُعرف باسم النمش.يسري الميل نحو حدوث النمش بين العائلات.ويُمكن أن تُؤدِّي عوامل أخرى، بالإضافة إلى ضوء الشمس، إلى زيادة الميلانين في بُقع أو رُقع (موضعيَّة) أو في مناطق واسعة الانتشار على الجلد.ونادرًا ما تُؤدِّي مواد أخرى بالإضافة إلى الميلانين إلى أن يُصبِح الجلد داكنًا أكثر.

الخلية الميلانينية Melanocyte إخفاء التفاصيل تقوم خلايا متخصصة يُطلق عليها اسم الخلايا الميلانية بإنتاج صباغ الميلانين.تنشأ الخلايا الميلانينية من خلايا في أعمق طبقة من البشرة، والتي تُسمَّى الطبقة القاعديَّة basal layer.

فرط التصبُّغ الموضعي يمكن أن ينجُم فرط التصبُّغ الموضعيّ عن إصابات الجلد

التهاب الجلد

تفاعلات مع ضوء الشمس

زوائد جلدية غير طبيعية يُمكن أن يحدث فرط التصبغ بعد الإصابات مثل الجروح والحروق، أو الالتهاب الناجم عن اضطرابات مثل حبّ الشباب والذئبة. ويُصاب بعضُ الأشخاص بفرط التصبغ في مناطق الجلد التي تعرضت لأشعة الشمس.تحتوي بعض النباتات (مثل الليمون الحامض limes والكرفس والبقدونس) على مُركَّبات تُسمَّى الفوروكومارينات furocoumarins التي تجعل الجلد عند بعض الأشخاص اكثر حساسيةً لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية.ويسمى هذا التفاعل التهاب الجلد الضوئيّ النباتيّ المنشأ (انظر الحساسية للضوء الناجمة عن مواد كيميائية) كما يُمكن أن يحدُث فرط التصبُّغ أيضًا في الكلف والنمش والنمشات وبُقع القهوة بالحليب (بُقع منبسطة بُنيَّة)، بالإضافة إلى حالات النمو غير الطبيعية في الجلد مثل الشامات والورم الميلانينيّ. بالنسبة إلى المرضى اذلين لديهم اضطراب يُسمَّى الشواك الأسوَد acanthosis nigricans، يُصبح الجلدي لديهم داكنًا وأكثر ثخانةً في الإبطين وعلى مُؤخّر العُنق وفي طيات الجلد.يمكن أن يكون الشواك الأسود من أعراض السكَّري.

النمشات النمشات (تُسمَّى عادةً البقع المُتعلِّقة بالتقدُّم في العُمر أو البُقع الكبِديَّة [رغم أن لا علاقة لها بمشاكل الكبد]) هي بُقع على الجلد بيضوية مُنبسطة يتراوح لونها بين الاسمر إلى البنيّ.وتُسمَّى البقعة الواحدة نمشة.وهِيَ نوع من أنواع فرط التصبُّغ الموضعي هناك نوعان من النمشات: شمسيَّة solar

لاشمسية nonsolar (غير ناجمة عن الشمس) تنجُم النمشات الشمسيَّة عن التعرُّض إلى أشعَّة الشمس وهي أكثر أنواع النَّمش شُيوعًا.تشيع النمشاتُ الشمسية في المناطق المُعرَّضة إلى الشمس، مثل الوجه وظهر اليد،وهي تبدأ عادةً بالظهور أولاً في أثناء مُنتصف العُمر، وتزداد أعدادها مع تقدُّم الأشخاص في السنّ.النمشات غير سرطانية (حميدة)، ولكن قد يُواجه الأشخاص الذين لديهم هذه النمشات زيادة في خطر السرطان الميلانينيّ. لا تنجُم النمشات اللاشمسيَّة عن التعرُّض إلى الشمس،وهي تحدث أحيانًا عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات وراثية نادرة معينة، مثل متلازمة بيوتز-جيغرز Peutz-Jeghers syndrome (تتميز بالعديد من النمشات على الشفتين والسلائل في المعدة والمِعى)، وجفاف الجلد المُصطبغ xeroderma pigmentosum ومُتلازمة النمش المُتعدِّد (مُتلازمة ليوبارد LEOPARD). إذا لم يكن لدى الأشخاص الكثير من النمشات ولكنهم منزعجون من مظهرها، فيستطيع الأطباء إزالتها عن طريق المُعالجة بالتجميد (المعالجة بالتبريد) أو المُعالجة بالليزر.ولا تُعدُّ عوامل التبييض مثل هيدروكينون فعَّالةً. النمشات إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة عدة بقع وردية متقشرة على الظهر. © Springer Science+Business Media