الكَلَفُ melasma هو بقع بنية داكنة اللون من الاصطباغ، تظهر على مناطق الجلد التي تتعرَّض إلى الشمس، أي الوجه غالبًا.

تظهر مناطق مُبقَّعة من اللون الداكن على الجلد.

يستنِدُ الأطباء في التشخيص إلى فحص الجلد عادةً.

تنطوي المُعالجة على الوِقاية من الشمس واستخدام رُهيمات تبييض الجلد.

ينجُم الكلف في أغلب الأحيان عن فرط إنتاج صباغ الميلانين،حيث يجري إنتاج الميلانين من قبل خلايا جلدية مُتخصِّصة تُسمَّى الخلايا الميلانينية (انظر لمحة عامة عن صباغ الجلد).

الخلية الميلانينية Melanocyte إخفاء التفاصيل تقوم خلايا متخصصة يُطلق عليها اسم الخلايا الميلانية بإنتاج صباغ الميلانين.تنشأ الخلايا الميلانينية من خلايا في أعمق طبقة من البشرة، والتي تُسمَّى الطبقة القاعديَّة basal layer.

تُسمَّى الزيادة الكبيرة في صباغ الجلد فرط التصبغ.يميل الكلف إلى الظهور في أثناء الحمل (يُسمَّى قناع الحمل) وعند النِّساء اللواتي يأخذن وسائل منع الحمل عن طريق الفم، ولكن يُمكنه أن يحدُث عند أي شخص.ويشيع هذا الاضطراب ويستمر لفترة أطول عند أصحاب البشرة الداكنة،وتحدث نسبة 10% من الحالات عند النساء من غير الحوامل وعند الرجال ذوي البشرة الداكنة.

كما يُواجهُ الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الشمس زيادةً في خطر الكلَف.تنطوي عواملُ الخطر الأخرى على اضطرابات المناعة الذاتية في الغدة الدرقية وعلى الأدوية التي تجعل الجلد عند البعض حساسًا اكثر لتأثيرات ضوء الشمس.

أعراض ■الكلف■ تظهر مناطق مُبقَّعة غير مُنتظمة من اللون الداكن على الجلد، وتكون عادةً على جانبي الوجه معًا،وفي مُعظم الأحيان يحدث التصبُّغ في وسط الوجه وعلى الخدين والجبهة والصدغين والشفة العليا والأنف.وفي بعض الأحيان، تظهر البقع عند الأشخاص على جانبي الوجه فقط.من النادر أن يظهر الكلف على السَّاعدين.ولا تُسبِّبُ البُقعُ الحكةَ أو الألمَ، وتكون مُجرَّد مُشكلةٍ تجميليَّة. الكلَف الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيصُ الكلف تقييم الطبيب

الفحص بضوء وود يستنِدُ الأطباء عند تشخيص الكلف إلى فحص الجلد. كما قد يلجأ الأطباء إلى الفحص بضوء وود للتفريق بين فرط التصبُّغ في البشرة (الطبقات العليا للجلد) واضطرابات جلدية أخرى.