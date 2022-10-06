البهاقُ vitiligo هو فقدانٌ للخلايا الميلانينية، يُؤدِّي إلى أن تُصبِح رقع من الجلد بلون أبيض،

وتُوجد هذه الرقع المُبيضَّة على مُختلف أجزاء الجسم.

يستنِدُ الأطباءُ عندَ التشخيص إلى مظهر الجلد عادةً.

قد تُساعِد الرهيمات التي تحتوي على ستيرويداتٍ قشريَّة والأدوية الأخرى أو العلاج الضوئيّ مع أدوية الحساسية للضوء على إعادة تصبُّغ الجلد، أو قد يجري استخدام طُعوم الجلد عند الحاجة إليها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن صباغ الجلد).

يُُصيبُ البهاق نسبة تصِلُ إلى 2% من الأشخاص.

لا يُعرَف سبب البهاق، ولكنَّه واحدٌ من اضطرابات تصبغ الجلد، حيث قد ينطوي على مُهاجمة الجهاز المناعيّ للخلايا التي تُنتِجُ صباغ الجلد الميلانين (الخلايا الميلانينية).ويميل البهاق إلى أن يسري في العائلات أو يُصاب به الأشخاص تلقائيًا.قد يحدث البهاق مع أمراض أخرى مُعيَّنة،وهو يترافق مع اضطرابات المناعة الذاتية (عندما يهاجم الجسم نُسجه)، ويكون اضطراب الغدة الدرقية هو الأكثر شُيوعًا.يترافق البهاق بشكلٍ قويّ مع (فرط نشاط الغدة الدرقية، خُصُوصًا عندما تنجُم هذه الحالة عن داء غريفز Graves disease، ومع (قصور الغدة الدرقية، لاسيَّما عندما تنجُم هذه الحالة عن التهاب الدرقية المنسوب لهاشيموتو Hashimoto thyroiditis).كما يكون مرضى السكري وداء أديسون وفقر الدَّم الوبيل أكثرَ ميلاً بعضَ الشيء للإصابة بالبهاق أيضَا؛ولكن العلاقة بين هذه الاضطرابات والبهاق غير واضحة.

الخلية الميلانينية Melanocyte إخفاء التفاصيل تقوم خلايا متخصصة يُطلق عليها اسم الخلايا الميلانية بإنتاج صباغ الميلانين.تنشأ الخلايا الميلانينية من خلايا في أعمق طبقة من البشرة، والتي تُسمَّى الطبقة القاعديَّة basal layer.

يحدُث البهاقُ أحيانًا بعدَ إصابة بدنيةٍ في الجلد، وعلى سبيل المثال كاستِجابةٍ لحرق كيميائيّ أو حرق الشمس.كما قد يلاحظ المرضى أنَّه يجري تحريض البهاق عند التعرُّض إلى نوبةٍ من الشدَّة الانفعالية.

كما يمكن للعلاج المناعي أيضًا أن يحرض البهاق (على سبيل المثال، عند علاج الورم الميلانيني).

أعراض البهاق بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، تظهرُ واحدة أو اثنتان من رُقع البهاق واضحة المعالم.بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين، تظهر الرقع على جزء كبير من الجسم.وفي حالاتٍ نادرةٍ، يظهر البهاق على مُعظم سطح الجلد.تحدُث التغيُّرات الأكثر لفتًا للنظر عند الأشخاص من أصحاب البشرة الداكنة.تنطوي المناطق التي يشيع فيها البهاق على الوجهِ وأصابع اليدين وأصابع القدمين والمعصمين والمرفقين والركبتين واليدين والظنبوب والكاحلين والإبطين والشرج ومنطقة الأعضاء التناسلية والسرَّة والحلمتين.يكون الجلد المُصابُ عرضةً بشكلٍ كبيرٍ إلى حرق الشمس،كما تُنتِجُ مناطق الجلد المُصابة بالبهاق شعرًا أبيض اللون بسبب فقدان الخلايا الميلانينية من جُريبات الشعر. مَظاهر البُهاق البُهاق تُعرف هذه البقع البيضاء على الكاحل باسم البُهاق، وهو حالة تنجم عن فقدان الخلايا المنتجة للصباغ في بعض مناطق الجلد (الخلايا الميلانية). ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. البهاق الذي يؤثر في الشفتين © Springer Science+Business Media البهاق يتناقض مع الجلد الداكن © Springer Science+Business Media فقد الصّباغ أو التصبُّغ يكون الشعر في المناطق المصابة بالبهاق أبيضًا عادةً. © Springer Science+Business Media البُهاق تُعرف هذه البقع البيضاء على الكاحل باسم البُهاق، وهو حالة تنجم عن فقدان الخلايا المنتجة للصباغ في بعض مناطق الجلد (الخلايا الميلانية). ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. البهاق الذي يؤثر في الشفتين © Springer Science+Business Media البهاق يتناقض مع الجلد الداكن © Springer Science+Business Media فقد الصّباغ أو التصبُّغ يكون الشعر في المناطق المصابة بالبهاق أبيضًا عادةً. © Springer Science+Business Media

تشخيص البهاق تقييم الطَّبيب يجري التعرفُ إلى البهاق من خلالِ مظهره النموذجي.يقوم الأطباءُ عادةً بفحص المرضى باستخدام ضوء وود بهدف التمييز بين البهاق والأسباب الأخرى لتفتيحِ لون الجلد.ومن النادر أن تكون الاختباراتُ الأخرى مثل خزعات الجلد ضروريةً. البهاق الذي يُشاهد تحت ضوء الخشب إخفاء التفاصيل يمكن بسهولة مشاهدة البهاق تحت ضوء وود (على اليمين). © Springer Science+Business Media