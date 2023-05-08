مساميرُ اللحم وفرط التقرُّن (الثفن)

مسامير اللحم Corns هي نتوءاتٌ جلديَّةٌ قاسيةٌ مخروطيَّة الشكل تتشكَّل عادةً على السطح العلوي لأصابع القدم الصغرى، وخصوصًا فوق المَفصِل.بينما يكون الثفن Calluses أوسع، فهو سماكةٌ جلديَّةٌ مسطَّحة تتوضَّع عادةً على راحة اليد أو باطن القدم.

قد تكون مسامير اللحم مؤلمة أو تُحدِثُ ألمًا عند لمسها، ولكنَّ الثفنَ لا يُسبِّبُ عادةً أيَّ أعراض.

يعتمد التَّشخيصُ على المظهر وعلى موضع مسامير اللحم أو الثفن.

قد يُفيد استئصال مسامير اللحم أو الثَّفن وتطبيق عوامل تليين الجلد (مذيبات الطَّبقة القرنيَّة) على المنطقة والانتظام في مراجعة طبيب الأقدام.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

تتشكَّل مساميرُ اللحم والثفن عادةً نتيجة الاحتكاك المتقطع والضغط خصوصًا عند الأشخاص الذين ينتعلون أحذيةً ضيِّقة أو غير مناسبة.

تتشكَّل مسامير اللحم نتيجة الإصابة بإصبع القدم المطرقيَّة وتشوُّهات أصابع القدم الأخرى التي تظهر غالبًا على قمم أو أطراف أصابع القدم، ولكنَّ مساميرَ اللحم تتشكَّل غالبًا على قمم أصابع القدم قوق المَفاصِل.تكون مسامير اللحم هذه قاسية.بينما تكون مسامير اللحم التي تتشكَّل بين أصابع القدم رخوة.يمكن أن تكون مسامير اللحم بحجم حبَّة البازلَّاء أو أكبر قليلًا.

مسمار لحم (في إصبع القدم الصغير) إخفاء التفاصيل يبدو مسمار اللحم (في مركز إصبع القدم الصغير) كقرص من الأنسجة المُتصلِّبة، وغالبًا ما يكون محاطًا بجلد مُحمَر. ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يتشكَّل الثَّفَن غالبًا فوقَ تدويرة القدم نتيجة موضعها الخاطئ وسوء توزيع الوزن.كما يتشكَّل الثفن على جانبي الأقدام في المناطق التي يكون الضغط عليها كبيرًا.

الأثفان في القدم إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا لديه عدة أثفان ناجمة عن الضغط. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.

أعراض مسامير اللحم والأثفان قد تُسبِّب مساميرُ اللحم الألم، أو قد تكون مؤلمةً عند الضغط عليها.يتشكَّل كيسٌ مملوءٌ بالسائل (جراب) تحت مسمار اللحم في بعض الأحيان. لا يؤدي تشكُّل الثفن إلى ظهور أعراض.ولكن، قد يصبح الثَّفن سميكًا ومتهِّيجًا إذا كان الاحتكاك شديدًا، مما يُولِّدُ شعورًا بحرقةٍ خفيفة أو بألمٍ يشبه الألم النَّاجمَ عن الضرر الذي يُصيبُ الأعصاب في القدم (الألم العصبي بين الأصابع) في بعض الأحيان.

تشخيص مسامير اللحم والأثفان فحص الطبيب يُشخِّصُ الأطبَّاء مساميرَ اللحم والثفن اعتمادًا على مظهرها ومكان تشكُّلها.