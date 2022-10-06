ينجم التهاب جُريبات الذَّقن الكاذب عن شعيرات منغرزة، وعادةً في منطقة الذقن، حيث تلتهب المنطقة عندما تخترق الشعيرات الجلد قبل ان تخرج من الجُريبة الشعرية، أو بعد أن تخرج منها وتنحني إلى داخل الجلد من جديد.

ويحدُث هذا الاضطراب في مُعظم الأحيان في اللحية والعنق عند الرجال من ذوي البشرة السوداء الذين لديهم شعر مُجعَّد بشكلٍ مُحكم ويحلقون لحاهم.كما يمكن أن يحدث عند النساء اللواتي يحلقن أيضًا، خُصُوصًا في منطقة الأربيَّة (أعلى الفخذ)، وفي أيَّة منطقة تجري فيها حلاقة الشعر أو اقتلاعه.ينجم عن كل شعرة مُنغرزة بثرةً صغيرة تُسبِّب ألمًا خفيفًا وبالكاد تظهر فيها شعرة ملتوية نحو المركز.ويُمكن أن يحدُث تندُّب.

شعر اللحية المنغرز (التهاب جُريبات الذقن الكاذب) الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

ويستند الأطباء في تشخيص الشعر المنغرز إلى مظهره النموذجيّ.

علاج شعر اللحية المُنغرِز استخدام طرائق الحلاقة المناسبة مع كماداتٍ دافئةٍ

بالنسبة إلى الالتهاب، رُهيمات (مُضادات حيوية تحتوي على الستيرويدات القشرية وبيروكسيد البينزويل أو ريتينويد) أو أدوية تُؤخذ عن طريق الفم تنطوي مُعالجة البثور على التوقُّف عن الحلاقة بشكلٍ أولي وعلى تطبيق كمادات دافئة لعدَّة مرات في اليوم لتهدئة المنطقة.يمكن تحرير الشعر المنغرز من قبل اختصاصي الرعاية الصحية بإبرة معقمة أو عود أسنان. وعند وجود التهاب، ولكنه خفيف، ينصح الأطباءُ المرضى أحيانًا باستخدام ستيرويدات قشرية ذات قوَّة منخفضة أو رهيماتٍ تحتوي على مُضادّ حيويّ لتُطبَّق مُباشرةً على المنطقة الملتهبة.يُمكن أن تكون رهيمات البنزويل بيروكسيد وهلام الرتينويد أو السوائل أو الرهيمات مفيدة للأشخاص الذين لديهم حالات خفيفة أو متوسِّطة، ولكنها قد تُهيِّج الجلد. وبالنسبة إلى الالتهاب الذي يتراوح بين المتوسِّط إلى الشديد، قد ينصح الأطباء بالمُضادَّات الحيوية التي تُؤخذ عن طريق الفم. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى شوط علاجي قصير باستخدام الستيرويدات القشرية عن طريق الفم. ينبغي اتباع طريقة حلاقة مُناسبة بمجرد استئناف الحلاقة.