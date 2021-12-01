الفُطارُ الظّفريّ

الفُطارُ الظّفري onychomycosis هُو عدوى فطريَّة تُصِيبُ الأظافِر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأظافر).

تصِلُ نسبة الأشخاص الذين يُعانُون من الفُطار الظّفري إلى حوالى 10%، وتُصِيبُ هذه الحالة في مُعظم الأحيان أظافر أصابع القدم أكثر من أظافر أصابع اليد.تشيع هذه الحالةُ عند كِبار السنّ، خُصُوصًا الرِّجال والأشخاص الذين يُعانون من ضعف التروية في القدمين (داء الشرايين المحيطيَّة [ انظر العنايةُ بالقدم])، أو مرض السكَّري ( انظر مشاكلُ القدم عند مرضى السُّكَّري)، أو ضعف الجِهاز المَناعيّ (الناجمِ عن اضطراب أو دواء) أو قدم الرياضي، أو حالات حَثل الظّفر.

يعُود الفُطار الظفريّ عادةً حتى بعد تلقِّي المُعالجة لفترةٍ طويلةٍ.

أسباب الفطار الظفري تنجم معظم الحالات عن الفطور الجلدية dermatophytes،والفطور الجلدية هي عفن (نوع من الفطريات).ويُمكن أن تنتقل الفطريَّات من خلال ملامسة شخصٍ مُصاب أو سطح يكون الفطر موجودًا عليه، مثل أرضية الحمَّام.

أعراض الفطار الظفري تبدو الأظافرُ المصابة مختلفة من ناحية المظهر، ولكن من دون أن تُسبِّب الحكَّة أو الألم.وبالنسبة إلى الحالات الخفيفة من العدوى، تظهر على الأظافر لطخات بلونٍ أبيض أو أصفر.وقد تنتشر قشرة طباشيريَّة بيضاء ببطءٍ تحت سطح الظّفر.أمَّا بالنسبة إلى الحالات الأكثر شدَّةً، فتزداد ثخانة الأظافر وتبدو مُشوَّهةً وبلونٍ مُتغيِّرٍ،وقد تنفصل عن أسرَّتِها ( انظر أورامُ الأظافر).تتجمَّع بقايا من الظفر المصاب تحت حافته الحرَّة (الأماميَّة). الفُطار الظّفريّ onychomycosis إخفاء التفاصيل في الصورة العلوية، يبدو أن العدوى لم تأتِ على كامل صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر المكون من بروتين الكيراتين)، ويمكن مشاهدة القشرة البيضاء الطبشورية تماماً تحت سطح الظفر.في الصورة السفلية، تبدو العدوى أكثر اتساعًا ويبدو الظفر سميكًا، ومُشوهًا، وأصفر اللون. Images provided by Thomas Habif, MD.

تشخيص الفطار الظفري فحص الطبيب

فحص بقايا الظفر أو القصاصات يُشخِّصُ الطبيبُ الفطار الظفري استنادًا إلى مظهر الأظافر عادةً.ولتأكيدِ تشخيص الفطار الظفري، قد يحتاج الطبيبُ إلى تفحُّص عيَّنةٍ من بقايا الظفر تحت المجهر، وإلى زرعها في بعض الأحيان لتحديد الفطر الذي يُسبِّبُ العدوى، أو يقوم بقطع جزء من الظفر لإجراء اختبار يُسمَّى التفاعُل التسلسلي للبوليميراز polymerase chain reaction.يجري استخدَام التفاعُل التسلسلي للبوليميراز لإنتاج العديد من النسخ لجينةٍ من الفطر، ممَّا يجعل التعرُّف إلى الفطر أكثر سُهولةً.