خلوعُ الركبَة

تحدث خلوع الركبة عندما تفقد نهاية عظم الفخذ اتصالها بعظم الظنبوب.يُمكن أن تُؤدِّي خلوعُ الركبة إلى تعطيل التروية الدموية في الساق، ممَّا يؤدي إلى البتر في بعض الأحيان.

ينخلع مفصل الركبة عادةً عندما تؤدي قوة كبيرة إلى دفع المفصل أو انحنائه إلى أبعد من المجال الطبيعي لحركته.

غالبًا ما تكون الركبة في غير مكانها بشكلٍ واضحٍ وتكون مؤلمة ومتورمة دائمًا، ولا يستطيع المُصابون المشي.

يستطيعُ الأطباء تشخيصَ الخلع في مفصل الركبة عن طريق تفحص هذا المفصل عادةً، ولكنّهم يستخدمون التصوير بالأشعة السينية من زوايا عديدة لتأكيد التشخيص.

ينبغي على الأطباء التحقق من وجود إصابات في الشرايين يمكن أن تترافق مع خلع في الركبة، وذلك لأنَّه إذا حدث ضعف في التروية الدموية، ينبغي إجراء جراحة على الفور.

بعدَ إعطاء المُصاب أدويةً ليصبح أكثر قدرةً على تحمُّل الإجراء، يعيد الأطباء المفصل إلى مكانه يدويًا ويضعون جبيرةً على الركبة، ولكن ينبغي لاحقًا إصلاح الركبة جراحيًا عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

تختلف خلوع الركبة عن خلوع الرَّضَفَة وهي أخطر منها بكثير.

قد ينخلع مفصل الركبة عندما يتعرض الجزء السفلي من الساق إلى الدفع للأمام وبشكلٍ أبعد عن المجال الطبيعي لحركة مفصل الركبة (فرط مد الركبة).في مثل هذه الحالات، يندفع الظُّنبوبُ أمام عظم الفخذ.كما قد يندفع الظُّنبوب أيضًا وراء عظم الفخذ أو إلى أي جانبٍ.

تنجُم معظمُ خلوع الركبة عن قوة كبيرة، كما يحدث في حوادث السيارات عند القيادة بسرعاتٍ عاليةٍ،ولكن في بعض الأحيان، يُمكن أن يُؤدِّي مُجرَّد ارتجاجٍ خفيف، مثلما يحدث عند الدوس على حفرةٍ، إلى خلع مفصل الركبة إذا تعرض هذا المفصل إلى الالتواء في نفس الوقت.كما أنَّه أيضًا إذا كان الشخصُ بدينًا، قد يحدث خلع في مفصل الركبة ببساطة عند السقوط على الأرض.

يؤدي خلع الركبة دائمًا إلى ضررٍ في البنى التي تدعم مفصل الركبة (مثل الأربطة والأوتار)، مما يجعل المفصل غير مستقر، وأحيانًا بشكل دائم.

كما تصاب الشرايين والأعصاب أيضًا في أغلب الأحيان،وإذا أُصِيب شريان، قد تضعف التروية الدموية إلى أسفل الساق، وقد تموت النسج؛وإذا لم يجر التعرّف إلى هذه المشكلة ومعالجتها، قد تحتاج الحالة إلى بترِ الساق.

أعراض خلع الركبة تكون الركبة المخلوعة في غير موضعها وبشكلٍ واضحٍ عادةً.يشعر المُصاب بألمٍ في الركبة وتكون متورمة ولا يستطيع المشي. تنزلق الركبة إلى مكانها من تلقاء نفسها أحيانًا وقبل أن يتمكن المُصاب من رؤية الطبيب، لكنها تبقى متورمة وغير مستقرة. قد يشعر المُصاب بخدرٍ في أسفل الساق، ويبدو لون الجلد عليها باهتًا.قد تشير هذه الأَعرَاضُ إلى حدوث ضَرَر في شريان وإلى ضعفٍ في التروية الدموية أو إلى ضَرَر في عصب.

تشخيص خلع الركبة التصوير بالأشعة السينية

الفحص السريري

تقييم الشرايين والأعصاب، وذلك عن طريق تصوير الأوعية المقطعي المحوسَب computed tomography (CT) angiography عادةً إذا اشتبه المُصاب في أن لديه خلع في مفصل الركبة، ينبغي عليه الذهاب إلى قسم الطوارئ على الفور. هل تعلم... ويستطيع الأطباءُ التعرف إلى الخلع في مفصل الركبة عند تفحُّص هذا المَفصِل عادةً،ولكنهم يقومون بتصوير الركبة بالأشعة السينية من زوايا عديدة.يُمكن تأكيدُ التشخيص عن طريق التصوير بالأشعَّة السينية ما لم ينزلق مفصل الركبة إلى مكانه من تلقاء ذاته.كما يُمكن أن تُبيِّن الأشعة السينية الكسور أيضًا. لتحديد ما إذا حدث ضرر في الشرايين، يتفحص الأطباء النبض في أسفل الساق، وذلك لمراتٍ عديدة خلال فترةٍ من الزمن عادةً.كما قد يقومون أيضًا بمقارنة ضغط الدم في الساق المصابة بضغط الدم في الذراع أو الساق الأخرى.ولكن يُعدُّ تصوير الأوعية المقطعي المحوسب الطريقة الأفضل للتَّحرِّي عن ضرر في الشرايين من بعد حدوث خلع في مفصل الركبة. إذا كانت أيَّة من الأَعرَاض والنتائج تشير إلى أن النسجَ لا تحصل على ترويةٍ دمويةٍ كافيةٍ، يستشيرُ الأطباءُ جراحًا حول إصلاح الشرايين المتضررة.من الضروري جدًا تحديد الشرايين المتضررة على الفور، وذلك لأنه إذا انحرمَت النسج في أسفل الساق من الأكسجين لأكثر من 8 ساعات، يزداد احتمال الحاجة إلى البتر. إذا لم تتضرر الشرايين، يقوم الأطباء بتحريك المَفصِل بلطف لتحديد مدى الضرر في الأربطة؛ كما يتحرى الأطباء عن الضرر في الأعصاب أيضًا، وذلك مثلاً عن طريق الطلب من الشخص تحريك قدمه للأعلى والأسفل وتدويرها للداخل والخارج، وعن طريق اختبارات للخَدَر.