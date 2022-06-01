لسعات قناديل البحر

ينتمي قنديل البحر إلى مجموعة تُعرَف بالقرَّاصات Cnidaria (شعبة من اللافقاريات البحرية)،وتنطوي القرَّاصات الأخرى على:
شقيق البحر
المرجان
الهيدريات Hydroids (مثل رجل الحرب البرتغالي)
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
تُسبِّبُ القرَّاصات حالات تسمم أكثر من أيَّة حيوانات بحرية أخرى،
وهي تمتلك وحدات لاسعة (أكياس خيطية nematocysts) على مجساتها،قد يحتوي المجسّ الواحد على آلاف من هذه الاكياس الخيطية.تستندُ شدَّة اللسعة إلى نوع الحيوان،وتُؤدِّي اللسعة لمعظم الأصناف إلى طفح جلديّ مؤلم مع حكَّة، وقد يُصبح بثرات مليئة بالقيح ومن ثمَّ تتمزَّق.قد تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الضعف والغثيان والصُّدَاع، وألم وتشنجات في العضلات وسيلان من العينين والأنف والتعرق الشديد وألم في الصدر يتفاقم مع التنفُّس.أدَّت لسعات قنديل البحر المسمَّى رجل الحرب البرتغالي (في أمريكا الشمالية) وقنديل البحر المكعَّب the box jellyfish (في أستراليا في المحيط الهندي والمحيط الهادئ الجنوبي) إلى حالات وفاة.
علاج لسعات قنديل البحر
ينبغي غسل السمّ وإزالة المجسات من الجلد
يمكن نقع مكان اللسعة في ماء حار أو بارد للتخفيف من الألم
تنطوي الخطوة الأولى في معالجة إصابة ناجمة عن قنديل بحر في محيطات أمريكا الشمالية على الغسل بماء البحر لإزالة السمّ عن الجلد.ينبغي إزالة أيَّة قطع من المجسات بملقَط أو بالإصابع من بعد ارتداء قفازات.
يختلف نوع الغسل بالماء بحسب نوع اللسعة:
بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر في المياه اللامدارية وإلى لسعات المرجان، يُمكن استخدام ماء البحر.
بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر في المياه المدارية، يُمكن استخدام الخل يتبعه الغسل بماء البحر.ينبغي عَدم استخدام الماء العذب.
بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر المسمى رجل الحرب البرتغالي، يمكن استخدام الغسل بالماء المالح.ينبغي عدم استخدام الخلّ لغسل إصابات ناجمة عن لسعة قنديل البحر المسمى رجل الحرب البرتغالي، وذلك لأنَّه يمكن أن يسبب إطلاق المزيد من السم من الأكياس الخيطية التي لم تلسع بعد "unfired nematocysts".
بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر المكعَّب الذي يُعدُّ أكثر خطورة، حيث ينبغي استخدام الخلّ لوقف حدوث المزيد من إطلاق السم من الأكياس الخيطية، ومن ثم ينبغي استخدام ماء البحر وذلك لأنَّ الماء العذب سيسبب إطلاق المزيد من السمّ.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD.
بالنسبة إلى جميع أنواع اللسعات، يُمكن التخفيف من الألم عن طريق استخدام النقع بالماء الحار أو الدافئ أو كمادات الماء البارد، أيَّا كان أحدها يجعل الشخص يشعر بالتحسن، وذلك من بعد إزالة المجسّات.
ينبغي طلب المساعدة الطبية مباشرةً عند حدوث أدنى علامة لمشاكل التنفُّس أو تغيُّرات في الوعي (بما في ذلك فقدان الوعي).
طفح السباحين Seabather's eruption
طفح السبَّاحين هُوَ طفح جلدي لاذع مع حكَّة يُصيب السباحين في بعض المواقع في الأطلسي (مثل فلوريدا والكاريبي ولونغ آيلاند)،وهُوَ ينجُم عن استجابة تحسسية للسعات من يرقات شقيق البحر أو قنديل البحر الكشتبانيّ thimble jellyfish.يحدث الطفح في المكان الذي تلامس فيه ثياب السباحة الجلدَ،وينبغي على الأشخاص الذي يُشتبه في تعرُّضهم إلى هذه اليرقات الاستحمام من بعد نزع ملابس السباحة.يُمكن مُعالَجة حالات الطفح الجلديّ بغسول الهيدروكورتيزون وعند الحاجة بمُضادّ للهيستامين عن طريق الفم.إذا كانت الاستجابة أكثر شدَّةً، قد يحتاجُ الأشخاص إلى طلب مُساعدةٍ طبيةٍ.