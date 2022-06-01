لسعات قناديل البحر

ينبغي غسل السمّ وإزالة المجسات من الجلد

يمكن نقع مكان اللسعة في ماء حار أو بارد للتخفيف من الألم

تنطوي الخطوة الأولى في معالجة إصابة ناجمة عن قنديل بحر في محيطات أمريكا الشمالية على الغسل بماء البحر لإزالة السمّ عن الجلد.ينبغي إزالة أيَّة قطع من المجسات بملقَط أو بالإصابع من بعد ارتداء قفازات.

يختلف نوع الغسل بالماء بحسب نوع اللسعة:

بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر في المياه اللامدارية وإلى لسعات المرجان، يُمكن استخدام ماء البحر.

بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر في المياه المدارية، يُمكن استخدام الخل يتبعه الغسل بماء البحر.ينبغي عَدم استخدام الماء العذب.

بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر المسمى رجل الحرب البرتغالي، يمكن استخدام الغسل بالماء المالح.ينبغي عدم استخدام الخلّ لغسل إصابات ناجمة عن لسعة قنديل البحر المسمى رجل الحرب البرتغالي، وذلك لأنَّه يمكن أن يسبب إطلاق المزيد من السم من الأكياس الخيطية التي لم تلسع بعد "unfired nematocysts".

بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى لسعات قنديل البحر المكعَّب الذي يُعدُّ أكثر خطورة، حيث ينبغي استخدام الخلّ لوقف حدوث المزيد من إطلاق السم من الأكياس الخيطية، ومن ثم ينبغي استخدام ماء البحر وذلك لأنَّ الماء العذب سيسبب إطلاق المزيد من السمّ.

قناديل البحر الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD.

بالنسبة إلى جميع أنواع اللسعات، يُمكن التخفيف من الألم عن طريق استخدام النقع بالماء الحار أو الدافئ أو كمادات الماء البارد، أيَّا كان أحدها يجعل الشخص يشعر بالتحسن، وذلك من بعد إزالة المجسّات.

ينبغي طلب المساعدة الطبية مباشرةً عند حدوث أدنى علامة لمشاكل التنفُّس أو تغيُّرات في الوعي (بما في ذلك فقدان الوعي).