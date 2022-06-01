لدغات العقارب

تسكين الألم

التقليل من ارتفاع ضغط الدَّم أحيانًا

دواء مُضاد للسم أحيانًا

لا تحتاجُ لدغات مُعظم عقارب أمريكا الشمالية إلى مُعالَجة خاصَّة،ويُساعد وضع قطع من الثلج ملفوفة بكيس بلاستيكي وقطعة قماش رقيقة على الجرح على التقليل من الألم.يكون استخدام رهيم أو مرهم يحتويان على مُضادّ للهيستامين أو مخدِّر أو ستيرويد قشريّ أو توليفة من هذه الأدوية مُفيداً.

قد تحتاج لدغات عقرب الشَّبدعة Centruroides التي تُؤدِّي إلى أعراضٍ خطيرةٍ إلى استخدَام مُهدِّئات مثل ميدازولام عن طريق الوريد، أو أدوية للتقليل من ارتفاع ضغط الدَّم.يُساعد مُضاد سم عقرب الشَّبدعة Centruroides على التخفيف من الأعراض بسرعة، ولكنه قد يُسبب استجابة تحسسية خطيرة،ويتوفر مُضادّ السم في أريزونا فقط،ويُستخدَم فقط إذا كانت الأعراض شديدةً.

بالنسبة إلى المناطق الأخرى من العالم حيث تكون العقارب أكثر سمِّيَة، مثل تركيا والشرق الأوسط والهند، تجري مُعالجة اللدغات بأدويةٍ وطُرق تُقلل من الأعراض والمُضاعفات.يجري أحيانًا استخدام دواء برازوسين، وهو دواء حاصر للأدرينيات ألفا alpha-adrenergic blocking، وذلك للتخفيف من الصعوبة الخطيرة في التنفُّس بسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدَّم.تتوفر مُضادات لسموم أنواع محددة من العقارب، ولكن لم يجر البرهان على فعَّاليتها.