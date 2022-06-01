لدغات العقارب

من النادر أن تكون لدغات عقارب أمريكا الشمالية خطيرةً وهي تُؤدِّي عادةً إلى ألمٍ وتورُّم بسيط وإيلام عند الجسّ وسخونة في موضع اللدغة،ولكن تكون لدغات العقرب اللحائيّ (الشَّبدَعة Centruroides exilicauda أو C. sculpturatus)، والذي يعيش في أريزونا ونيومكسيكو وفي جانب كاليفورنيا من نهر كولورادو، أكثر سميةً بكثير.تكون اللدغة مؤلمةً وتُسبب أحيانًا خدراً أو نخزاً في المنطقة حولها.تُعدُّ الأعراض الخطيرة أكثر شُيُوعًا عند الاطفال وهي تنطوي على:
حركات غير طبيعية للرأس والعين والعُنق
زيادة إنتاج اللعاب
تعرُّق
تملمُل
يُعاني البعض من نفضان لاإراديّ شديد للعضلات وارتفاع كبير في ضغط الدَّم،وقَد يُصبِحُ التنفُّس صعباً.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
علاج لسعات العقرب
تسكين الألم
التقليل من ارتفاع ضغط الدَّم أحيانًا
دواء مُضاد للسم أحيانًا
لا تحتاجُ لدغات مُعظم عقارب أمريكا الشمالية إلى مُعالَجة خاصَّة،ويُساعد وضع قطع من الثلج ملفوفة بكيس بلاستيكي وقطعة قماش رقيقة على الجرح على التقليل من الألم.يكون استخدام رهيم أو مرهم يحتويان على مُضادّ للهيستامين أو مخدِّر أو ستيرويد قشريّ أو توليفة من هذه الأدوية مُفيداً.
قد تحتاج لدغات عقرب الشَّبدعة Centruroides التي تُؤدِّي إلى أعراضٍ خطيرةٍ إلى استخدَام مُهدِّئات مثل ميدازولام عن طريق الوريد، أو أدوية للتقليل من ارتفاع ضغط الدَّم.يُساعد مُضاد سم عقرب الشَّبدعة Centruroides على التخفيف من الأعراض بسرعة، ولكنه قد يُسبب استجابة تحسسية خطيرة،ويتوفر مُضادّ السم في أريزونا فقط،ويُستخدَم فقط إذا كانت الأعراض شديدةً.
بالنسبة إلى المناطق الأخرى من العالم حيث تكون العقارب أكثر سمِّيَة، مثل تركيا والشرق الأوسط والهند، تجري مُعالجة اللدغات بأدويةٍ وطُرق تُقلل من الأعراض والمُضاعفات.يجري أحيانًا استخدام دواء برازوسين، وهو دواء حاصر للأدرينيات ألفا alpha-adrenergic blocking، وذلك للتخفيف من الصعوبة الخطيرة في التنفُّس بسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدَّم.تتوفر مُضادات لسموم أنواع محددة من العقارب، ولكن لم يجر البرهان على فعَّاليتها.