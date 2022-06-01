تنطوي الأفاعي السامَّة في الولايات المتحدة على أفاعي الحُفَر (الأفعى المُجلجلة والأفعى نحاسية الرأس وأفعى الفم القطني) والأفاعي المرجانية.

يُمكن أن يُؤدِّي التأثر الشديد بسمّ الأفاعي إلى ضرر في الطرف الذي تعرَّض إلى اللدغ ونزف وضرر في عضو حيويّ،

ويُستخدم ترياق السمّ مع اللدغات الخطيرة.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

من النادر أن تُؤدِّي لدغات االأفاعي غير السامَّة إلى مشاكل خطيرة.هناك نحو 25 صنفاً من الأفاعي السامَّة التي تتخذ من الولايات المتحدة موطناً لها،وتنطوي الأفاعي السامَّة على أفاعي الحُفَر (الأفعى المُجلجلة والأفعى نحاسية الرأس وأفعى الفم القطني) والأفاعي المرجانية.في اللغة الإنجليزية، يُشار إلى الحيوانات التي تحقن السُّموم الضارة عن طريق العض أو اللسع بـ (venomous)، بينما يُشيرُ مصطلح (poisonous) إلى التعرُّض إلى السُّموم أو الذيفانات عن طريق أكل الحيوان.

تحدث في الولايات المتحدة حوالى 45 ألف حالة من لدغات الافاعي كل عام، وينجم أقل من 8,000 حالة عن أفاعٍ سامة، ويقضي نحو 6 أشخاص نحبهم بسبب هذه اللدغات.تُعدُّ لدغات الأفاعي القاتلة أكثر شُيُوعًا خارج الولايات المتحدة،

وبالنسبة إلى حوالى 25% من جميع لدغات أفاعي الحفر، لا يجري حقن السمّ.تحدث معظم الوفيات عندَ الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين لم يتلقَّو مُعالجة أو جرت معالجتهم في وقتٍ متأخر جدًا أو كانت معالجتهم غير مناسبة.تُشكِّلُ الأفاعي المجلجلة نحوَ 70% من لدغات الأفاعي السامة في الولايات المتحدة وجميع حالات الوفاة تقريبًا.تنجم معظم لدغات الأفاعي السامَّة الأخرى عن الأفعى نحاسية الرأس وبدرجة أقلّ عن أفعى الفم القطني.وتُعدُّ لدغات الأفاعي المرجانية ولدغات الأفاعي المستوردة أقلّ شيوعًا بكثير.

يُسبب سمّ الأفعى المجلجلة وغيرها من أفاعي الحفر ضرراً في النسيج حول مكان اللدغة،وقد يُسبب السمّ تغيُّرات في كريات الدَّم ويجول دُون تخثُّر الدَّم ويسبب الضرر لأوعية الدَّم ويجعلها تتسرَّب.يُمكن أن تؤدِّي هذه التغيُّرات إلى نزفٍ داخليّ وإلى فشل قلبي وتنفسيّ وكلويّ.

صور الأفعى أفعى الأخشاب المجلجلة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Edward J.Wozniak, DVM, PhD عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الأفعى نحاسية الرأس الجنوبية جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أفعى الفم القطني جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الأفعى المرجانيَّة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Victorville, CA). أفعى الأخشاب المجلجلة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Edward J.Wozniak, DVM, PhD عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الأفعى نحاسية الرأس الجنوبية جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أفعى الفم القطني جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الأفعى المرجانيَّة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Victorville, CA).

يُؤثِّر سمّ الأفاعي المرجانية في نشاط الجهاز العصبيّ ولكنه يُسبب ضرراً أقلّ في النسيج حول مكان اللدغة.تحدُث معظم اللدغات في اليد أو القدم.

هل تعلم...

أعراض لدغات الأفاعي تختلف أعراض التسمم بسم الأفاعي بشكلٍ كبيرٍ، وذلك استِنادًا إلى التالي: حجم وصنف الأفعى

كمية ودرجة سميَّة السمّ الذي تحقنه الأفعى (يرتبط هذا بحجم وصنف الأفعى)

موضع اللدغة (تكون أقل خطورةً كلما حدثت في موضع أبعد عن الرأس والجذع)

عُمر الشخص (يُواجه الصغار وكبار السنّ زيادةً في الخطر)

المشاكل الطبية الكامنة عندَ الشخص أفاعي الحُفَر تُسبب لَدغات مُعظَم أفاعي الحُفَر الألم بسرعة،ولا تحقن جميع هذه الأفاعي السمَّ، ولكن إذا نزَّ الجرح، يعني هذا أنَّه من المحتَمل جرى حقن السمّ.يحدث احمرار وتورُّم عادةً خلال 30 إلى 60 دقيقةً ويُمكن أن تتأثر الساق أو الذراع بالكامل خلال ساعاتٍ عديدة.يُؤدِّي التسمم الخفيف أو الشديد بأفاعي الحفر إلى تكدُّم في الجلد عادةً من بعد 3 إلى 6 ساعات من اللدغة،ويبدو الجلد حول مكان اللدغة مشدوداً ويتغيَّر لونه.قد تتشكل بثرات مليئة بالدَّم غالبًا في مكان اللدغة،وإذا لم يتلقَّ الشخص مُعالجةً، قد يتخرَّب النسيج حول مكان اللدغة. تنطوي الأَعرَاض الأخرى على حُمَّى وقشعريرة وضعف عام وإغماء وتعرُّق وقلق وتخليط ذهنيّ وغثيان وتقيُّؤ وإسهَال،وقد تنجُم بعض هذه الأَعرَاض عن الرعب وليس عن السمّ.قَد تنزف اللثة وقد يظهر دم في القيء والبراز والبول.يمكن أن تحدث صعوبات في التنفُّس، خُصوصًا من بعد لدغات أفعى موهافي المجلجلة،وقد يُعاني البعض من ألمٍ في الصدر.بعد مرور ساعات، قد يُعاني الأشخاص من صُداع وتغيُّم في الرؤية وتدلِّي الجفن وجفاف الفم. جرح لدغة الأفعى الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD. قد يشعر الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى لدغة من الأفعى المجلجلة بوخزٍ وخدرٍ في أصابع اليد أو القدم أو حول الفم ومذاق معدنيّ أو مطاطيّ في الفم. الأفاعي المرجانيَّة تُسبب لَدغات الأفاعي المرجانية ألمًا خفيفاً أو لا تُسبب ألمًا وتورُّماً بشكلٍ مباشر عادةً.وقد تحتاجُ أكثر الأَعرَاض شدَّةًُ إلى ساعاتٍ عديدة حتى تحدُث.قد يشعر الشخص بالوخز في المنطقة حول مكان اللدغة، وقد تُصبِح العضلات القريبة منها ضعيفةً،وقد يحدث لاحقًا عدم تنسيق في العضلات وضعف عام شديد.قَد تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الرؤية المزدوجة وتغيُّم الرؤية والتَّخليط الذهنِي والنعاس وزيادة إفراز اللعاب وصعوبة في الكلام والبلع.قد تحدث مشاكل في التنفُّس وقد تكون شديدةً. هل هذه واحدة من أفاعي الحُفَر؟

تشخيص لدغات الأفاعي تقييم الطبيب

الإقامة في المستشفى للمراقبة بالنسبة إلى اللدغات مع السمّ ينبغي على طاقم الحالات الطبية الطارئة مُحاولة تحديد ما إذا كانت الأفعى سامَّة وصنفها وما إذا جرى حقن السمّ. تُشيرُ عَلامات اللدغة إلى ما إذا كانت الأفعى سامَّة أحيانًا،حيث تترك أنياب الأفاعي السامَّة ثقباً كبيرا أو اثنين عادةً، بينما تترك أسنان الأفاعي غير السامَّة صفوفاً صغيرة متعددة من الخدوش عادةً.إذا لم يحصل الأطباء على وصفٍ مُفصَّل للأفعى، قد يُواجِهون صعوبةً في تحديد ما هُو الصنف المحدد الذي سبب اللدغة، ويجري التعرُّف إلى التأثر بالسم من خلال حدوث الأعراض المُميّزة.بشكلٍ عام، يجري إدخال الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى لدغات الأفاعي السامة إلى المستشفى لمراقبة حالاتهم لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، وذلك لمعرفة ما إذا كانت ستظهر أيَّة أعرَاض،ويُجري الأطباءُ اختبارات مختلفة لتقييم تأثيرات السمّ.