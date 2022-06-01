عضَّات القاطور والتمساح والإغوَانة

تنجُم عضَّات القاطور alligator والتمساح crocodile عن التعامل مع هذين الحيوانين عادةً،ولكن من النادر أن يتعرَّض الأشخَاص إلى العضّ من القاطور والتمساح في البريَّة.على الرغم من أنَّ عضات القاطور والتمساح لا تحتوي على السمّ، فإنها تكُون شديدة جدًا غالبًا،

وتُعدُّ هذه العضات من الإصابات الخطيرة عادةً.ينبغي على الأطباء وقف النزف،ثُمَّ يجري تنظيف الجروح وإزالة النسيج الذي تعرَّض إلى ضرر شديد.من المُحتَمل جدًا أن تُصاب عضات القاطور والتمساح بالعدوى، ولذلك يجري إعطاء الأشخاص مُضادَّات حيوية عادةً.