عضَّات السَّحالي

هناك نوعان فقط من السحالي التي تُعرف بسمّيتها:

سحلية الخَرَز،

ومسخ جيلا،

وتوجد سحلية الخرز في المكسيك،بينما توجد سحلية مسخ جيلا في أريزونا وسونورا ومكسيكو والمناطق القريبة.

يُشبه سمّ هذه السحالي من ناحية المحتوى والتأثير السمَّ عند بعض أفاعي الحُفرإلى حدٍّ ما، على الرغم من أنَّ الأعراض تميلُ إلى أن تكون أقلّ شدَّةً بكثير ولا تُعدُّ لدغاتها قاتلة على الإطلاق تقريبًا.تختلف سحلية مسخ جيلا وسحلية الخرز عن معظم الأفاعي من ناحية أنهما تقومان بالعض بقوَّة وتمضغان السمّ إلى داخل الشخص بدلًا من حقنه من خلال الأنياب،وقد تصعب إزاحة السحلية عن مكان العضة.

تنطوي الأَعرَاض الشائعة على الألم والتورُّم وتغير اللون في المنطقة حول مكان العضَّة بالإضافة إلى تورُّم العُقَد اللِّمفِية.قد يحدث ضعف وتعرُّق وعطش وصُداع وطنين في الأذنين tinnitus،وفي الحَالات الشديدة، قد ينخفض ضغط الدَّم.

هناك اقتراحات عديدة لإزاحة سحلية مسخ جيلا عن مكان العضة، وهي تنطوي على الآتي:

فتح فكيها بالقوَّة باستخدام زرديَّة

تطبيق لهب تحت ذقن السحلية

تغطيس جسم السحلية بشكلٍ كامل تحت الماء

عندما يجري إبعاد السحلية عن مكان العضة، تبقى شظايا الأسنان في الجلد غالبًا وينبغي إزالتها.تُشبه مُعالجة انخفاض ضغط الدَّم أو تخثُّر الدم ما يُستخدم عند معالجة لدغات أفاعي الحفر.لا يُوجد مُضاد للسمّ مُحدَّد.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).