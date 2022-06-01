لا تُعدُّ أسنان البشر حادَّةً بشكلٍ عام، ولذلك تُسبب مُعظَم العضات كدمةً وتمزُّقاً سطحياً فقط (تهتُّك الجلد)، إن حدث هذا الأمر.تكون الاستثناءات على اللواحق اللحمية، مثل الأذنين والأنف والقضيب، حيث قد تتعرض إلى القطع.

بالنسبة إلى الإصابة الناجمة عن قبضة مضمومة أو عضَّة في أثناء الشجار، وهي تحدث على مفاصل أصابع اليد عند شخص يلكُم شخصاً آخر في فمه، ستميلُ إلى أن تُصاب بالعدوى.ينطوي الجرح الناجم عن قبضة مضمومة على وتر الإصبع الذي يمر فوق المَفصِل غالبًا.

في بعض الأحيان ينقل الشخص الذي قام بالعضّ أمراضاً، مثل التهاب الكبد،ومن غير المُحتمل جدًا أن يحدث انتقال لفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV) لأنَّ تركيز الفيروس في اللعاب أقلّ من تركيزه في الدم ولأنَّ المواد في اللعاب تعمل على تثبيط نشاط الفيروس.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

أعراض عضات البشر تُسبب عضَّات البشر الألمَ وهي تترك عادةً علامةً على الجلد بنموذج الأسنان.تترك العضَّات في أثناء الشجار فقط جرحاً صغيراً غير متقطع فوق مفصل الإصبع عادةً،ويُؤدِّي الوتر المتمزِّق للإصبع إلى صعوبة في تحريك الإصبع في اتجاه واحدٍ غالبًا.تُصبح العضات التي أصابتها العدوى مؤلمةً جدًا وبلون أحمر ومتورمة. هل تعلم...