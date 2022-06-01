عضَّات البشر

لا تُعدُّ أسنان البشر حادَّةً بشكلٍ عام، ولذلك تُسبب مُعظَم العضات كدمةً وتمزُّقاً سطحياً فقط (تهتُّك الجلد)، إن حدث هذا الأمر.تكون الاستثناءات على اللواحق اللحمية، مثل الأذنين والأنف والقضيب، حيث قد تتعرض إلى القطع.
بالنسبة إلى الإصابة الناجمة عن قبضة مضمومة أو عضَّة في أثناء الشجار، وهي تحدث على مفاصل أصابع اليد عند شخص يلكُم شخصاً آخر في فمه، ستميلُ إلى أن تُصاب بالعدوى.ينطوي الجرح الناجم عن قبضة مضمومة على وتر الإصبع الذي يمر فوق المَفصِل غالبًا.
في بعض الأحيان ينقل الشخص الذي قام بالعضّ أمراضاً، مثل التهاب الكبد،ومن غير المُحتمل جدًا أن يحدث انتقال لفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV) لأنَّ تركيز الفيروس في اللعاب أقلّ من تركيزه في الدم ولأنَّ المواد في اللعاب تعمل على تثبيط نشاط الفيروس.
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
أعراض عضات البشر
تُسبب عضَّات البشر الألمَ وهي تترك عادةً علامةً على الجلد بنموذج الأسنان.تترك العضَّات في أثناء الشجار فقط جرحاً صغيراً غير متقطع فوق مفصل الإصبع عادةً،ويُؤدِّي الوتر المتمزِّق للإصبع إلى صعوبة في تحريك الإصبع في اتجاه واحدٍ غالبًا.تُصبح العضات التي أصابتها العدوى مؤلمةً جدًا وبلون أحمر ومتورمة.
هل تعلم...
علاج عضات البشر
تنظيف الجرح
المضادَّات الحيوية
يجري تنظيف مكان العضة البشرية بمحلول ملحيّ وغسلها بالصابون والماء.
يُمكن إعادة وصل الأجزاء التي تعرضت إلى القطع أحيانًا.ينبغي وضع الأجزاء المقطوعة في منديل ورقيّ أو منشفة للوجه ومن ثم الإغلاق عليها في كيس بلاستيكيّ،وينبغي وضع هذا الكيس في كيس آخر مع قطع من الثلج.ينبغي عدم وضع الأجزاء المقطوعة على الثلج مباشرةً أو غمرها في الماء.
يجري إغلاق التمزُّقات جِراحيًا عادةً، باستثناء التمزقات في اليد والتمزقات التي حدثت قبل ساعاتٍ عديدة.
يستخدم الأطباء المضادات الحيوية عن طريق الفم للوقاية من العدوى عند مُعظَم الأشخاص الذين تعرضوا إلى العض من قبل أشخاصٍ آخرين وتمزقَ الجلد لديهم.تجري مُعالجة العضات التي أصابتها العدوى بالمُضادات الحيوية وينبغي فتحها جِراحيًا غالبًا من أجل اجتثاث الأجسام الغريبة (مثل سنّ مكسُور)، وتنظيف الجرح.وفي بعض الأحيان، تُجرى دراسة تصويريَّة مثل التصوير بالأشعَّة السينيَّة أو التصوير بالموجات فوق الصوتية أيضًا لتحديد الأجسام الغريبة المخفية.
إذا حدثت عدوى في مكان عضة ناجمة عن شجار، قد يحتاج الشخص إلى دخول المستشفى لتلقِّي مُضادات حيوية عن طريق الوريد.
إذا كان الشخص الذي قام بالعض معروفاً ويُشتبه في أنَّ لديه مرض قد ينتقل عن طريق العضّ، قد تكُون المعالجة الوقائية ضروريةً.