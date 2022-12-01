مُتلازمةُ الحيِّز

مُتلازمة الحيز compartment syndrome هي زيادة في الضغط في الحيِّز حول عضلاتٍ مُعيَّنة.وهي تحدث عندما تتورّم العضلات المصابة بشكلٍ كبيرٍ بحيث تنقطع عنها التروية الدموية.

يزداد الألم في الطرف المصاب، ويصبح أكثر شدةً مما هُو متوقَّع؛ ومع تفاقم المتلازمة، قد يصبح الطرف خدرًا ومنتفخًا وشاحبًا وباردًا عند لمسه.

يشتبه الأطباءُ في التشخيص استنادًا إلى الأعراض، ويؤكدونه عن طريق فحص النبض في الطرف وقياس الضغط في الحيز؛

ويقومون مباشرةً بإزالة أي شيء يضغط على الطرف، مثل الجبيرة؛ وإذا كان هذا الإجراء غير فعَّال، يقومون بجراحة طارئة للتخفيف من الضغط.

إذا ماتت النُّسج في الطرَف بسبب انقطاع التروية الدموية عنها، قد ينبغي بتر هذا الطرف.

مُتلازمة الحيز نادرة ولكنها خطيرة؛وقد تُؤدِّي إلى فقدان أحد الأطراف؛أو قد تصبح العضلات في الطرف المصاب قصيرةً بشكل دائم (تسمى الحالة التقفُّع).

تكون عضلات معيَّنة، مثل الموجودة في أسفل الساق، محاطةً بغلاف مُحكَم مكوَّن من نُسج ليفية يُسمَّى الصفاق أو اللفافة fascia؛ويشكّل هذا الغلاف منطقةً مغلقة (حيزًا) تحتوي على نسج عضلية وأوعية دموية وأعصاب؛ولا يُمكن أن يتمدد هذا الحيِّز لاستيعاب التورم الذي يحصل عندما يحدث ضرر شديد للعضلات أو العظام في داخل الحيز؛ونظرًا لعدم وجود مساحة كافية للورم، يزداد الضغط على النسج العضلية في الحيز،ممّا يزيد من الضغط على الأوعية الدموية في المنطقة، فلا يستطيع الدم الوصول إلى النسيج العضلي وتزويده بالأكسجين.إذا جرى حرمان العضلات من الأُكسِجين لفترة طويلة جدًّا، فإن العضلات تتضرر أكثر، مما يتسبب في المزيد من التورم والضغط المتزايد في النسج،وبعد بضع ساعات فقط، يحدث ضرر لا يُمكن الشفاء منه في العضلات والنسيج الرخوة بالقرب من مكان الإصابة.

تكون متلازمة الحيز أكثر ميلاً للحدوث بعد

كسر، خُصوصًا في الساق

إصابة هرسية في أحد الأطراف

في حالاتٍ نادرةٍ تحدث متلازمة الحيز عندما تكون الجبيرة أو الضمادة ضيقتين جدًّا وتقطعان التروية الدموية.وتنطوي الأسباب النادرة الأخرى على لدغات الثعابين أو الإجهاد الشديد أو الجرعة الزائدة من مخدر (مثل الهيروين أو الكوكايين).

أعراض مُتلازِمة الحيز قد يكون العرض الأول لمتلازمة الحيز هو الألم المتزايد.يتفاقَم الألم بشكلٍ أكثر مما هُو متوقَّع بالنسبة إلى الإصابة عادةً.يكون من المؤلم تحريك أصابع اليد أو أصابع القدمين بطرائق تُؤدي إلى تمطيط العضلات المصابة.يكون تأثير مسكنات الألم بسيطًًا. مع تفاقم هذا الاضطراب، يكون لدى الأشخاص أحاسيس غير طبيعية في الطرف المصاب، وقد لا يستطيعون تحريك القدم أو اليد فيه؛وقد يشعرون بالخدر في الطرف ويبدو متورمًا بشكلٍ واضحٍ، وقد يبدو الجلد بلونٍ باهتٍ ويكون باردًا ومشدودًا؛ويزداد خطر العَدوى.

تشخيص مُتلازِمة الحيز تقييم الطبيب

قياس الضغط في الحيز إذا كانت لدى الأشخاص الذين تعرّضوا إلى إصابة في السابق الأعراضَ التالية، خُصوصًا إذا كانت الإصابة شديدةً أو إذا كانوا يضعون جبيرةً، ينبغي عليهم زيارة الطبيب مباشرةً: ألم متزايد في طرفٍ جرى تثبيته

ألم عند تحريك أصابع اليدين أو أصابع القدمين برفق في طرفٍ جرى تثبيته

خَدر في طرف يشتبه الأطباء في مُتلازمة الحيز استنادًا إلى الأَعرَاض.لتأكيد التَّشخيص، يفحصون النبض في الطرف ويقيسون الضغط في الحيز.لقياس الضغط ، قد يستخدمون إبرة مع جهاز مراقبة للضغط متصلٍ بها.ويقومون بإدخال الإبرة في حيز الطرف المصاب تحت الصفاق مباشرةً،حيث يقوم جهاز مراقبة الضغط بتسجيل الضغط، ثُمَّ تجري إزالة الإبرة.أو بدلًا من استخدام الإبرة، قد يقومون بإدخال أنبوب رقيق مرنٍ (قثطار) ويتركونه في مكانه بحيث يُمكنهم مراقبة الضغط بشكلٍ مستمر.