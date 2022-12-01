كُسورُ الكاحل

يمكن أن تنطوي كسورُ الكاحل على تبارز عظم الجزء الخارجي من الكاحل (الكَعب الوَحشِي)، وهو نهاية العظم الأصغر للساق في القسم السفلي منها (الشَّظِيَّة).أو قَد تشمل التبارز داخل الكاحل ( الكَعبُ الإِنسِيّ)، وهو نهاية العظم الأكبر للساق (الظنبوب)، أو النهاية الخلفية السفلية للظنبوب (الكَعب الخلفي) أو الاثنين معًا في معظم الأحيان.

قد ينكسر الكاحل في أكثر من موضع، وقد تتمزق الأربطة التي تجعله مستقرًا.

يكون الكاحل المكسور مؤلماً ومتورماً،

يشتبهُ الأطباء بكسر الكاحل استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص السريري، كما يمكنهم إجراء تصوير بالأشعَّة السِّينية لتأكيد النتائج.

تُعالج كُسور الشظية المستقرة باستعمال جزمة للمشي أو جبيرة، وتحتاج معظم كسور الظنبوب إلى الجراحة.

تُعدُّ كسور الكاحل من الحالات الشائعة.قد ينكسر الكاحلُ عندما تتعرَّض القدم إلى قوة تجذبها للأعلى أو الأسفل أو تلتفّ للداخل أو الخارج.قد ينكسر الكاحلُ في أكثر من موضع.وفي بعض الأحيان، ينكسر الجزء العلوي من الشظية (بالقرب من الركبة) أيضًا.

يتكون مفصلُ الكاحل من ثلاثة عظام:

العظمان في أسفل الساق (الشظية والظنبوب)

عظم في القدم (الكَاحِل talus) يتوضّع بين عظمي الساق وعظم الكعب

تتصل هذه العظام الثلاثة عن طريق العديد من الأربطة التي تشكل حلقة وتجعل الكاحل مستقراً.غالباً ما تُؤثِّرُ الكسور في الحلقة في أكثر من موضعٍ.فعلى سبيل المثال، إذا حدث كسر في واحد من العظام، فغالبًا ما يتمزق أحد الأربطة بشدَّة في نفس الوقت.وإذا أثَّر الكسر في بُنيتين أو أكثر في الحلقة، يُصبح الكاحل غير مستقر.

في بعض الأحيان، عندما يجري تطبيق قوَّة على رباط في الكاحل، يُسبب الرباط انفصال قطعة صغيرة من العظم في نقطة اتصاله مع العظم.قد يشعر المريض عند حدوث هذا النوع من الكسر، والذي يُسمَّى الكسر القلعيّ، بأنه أقرب إلى الالتواء الشديد أكثر من كونه كسرًا في العظم.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

تشريح الكاحل

كسر الكاحل نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض كسور الكاحل يكون الكاحل المكسور مؤلماً ومتورماً،ولا يستطيع الأشخاص وضع وزن الجسم على الطرف المصاب عادةً.

تشخيص كسور الكاحل التصوير بالأشعة السينية (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) للتحري عن الكسور، يتفحص الأطباء الكاحل ويجسُّونه برفق.عند الاشتباه بكسر، فإنهم يأخذون العديد من الصور بالأشعة السينية لتأكيد أو استبعاد الكسر. واستنادًا إلى نتائج الفحص والتصوير بالأشعة السينية، يحدد الأطباء ما إذا كان الكاحل مستقرًا أم لا.ثم يمكنهم تحديد أفضل معالجة.