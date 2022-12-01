كُسورُ العضد

تحدث كسور العضد في النهاية العلوية من عظم الطرف العلوي، وهي تُؤثر في مفصل الكتف.

تنجُم هذه الكسور عادةً عن السقوط على ذراعٍ ممدودةٍ.

عادة ما تبقى قطع العظم المكسور في مكانها قريبة من بعضها، ولذلك تميلُ إلى الالتئام من تلقاء ذاتها.

تُسبب هذه الكسور الألم والتورم في الكتف وأعلى الذراع وتحد من حركة الذراع.

يعتمد الأطباء في تشخيص كسور العضد على صور الأشعَّة السِّينية وفي بعض الأحيان التَّصوير المقطعي المُحوسَب.

عادة ما تستدعي الحاجة استخدام وشاح فقط، وأحيانًا مع رباط، ولكن تُستطب الجراحة في بعض الأحيان لإعادة ترصيف العظام المكسورة أو لاستبدال المفصل.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

كسر العضد

تنجُم هذه الكسور عادةً عن السقوط على ذراعٍ ممدودةٍ؛وفي بعض الأحيان تنجُم عن ضربة مباشرة.لا تخرج قطع العظم المكسور من مكانها وقد تتحرك بشكل بسيط فقط من مكانها، ولذلك تميلُ إلى الالتئام من تلقاء ذاتها عادةً.

يُعدُّ هذا النوع من الكسور شائعًا عند كبار السنّ.

أعراض كسور العضد يحدث ألم وتورُّم في الكتف والعضد.لا يستطيع المريض رفع ذراعه بسهولة. يحدث ضرر في أحد الأعصاب أحيانًا، ممَّا يؤدي إلى حدوث خدر في الجزء العلوي من الذراع.

تشخيص كسور العضد التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا كان الأشخاص يعتقدون أنَّهم ربما تعرضوا إلى كسر في العضد، ينبغي عليهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن؛ حيث يطلُب الأطباء منهم وصف ما الذي حدث وما هي الأعراض.كما يقوم الأطباءُ بفحص المرفق وعظم الترقوة أيضًا. كما يقومون بتصوير مفصل الكتف بالأشعَّة السِّينية من زوايا مختلفة لتحديد ما إذا كان هناك كسر فيه. في بعض الأحيان، إذا كانت الأشعَّة السِّينية غير واضحة، يستخدمُ الأطباءُ التصوير المقطعي المحوسب.ينطوي التصويرُ المقطعي المحوسب على استخدام الأشعَّة السِّينية مع تكنولوجيا الحاسُوب لإنتاج صورة أكثر تفصيلا وثلاثية الأبعاد للمنطقة المصابة.