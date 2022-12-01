كسور المرفق

تحدث الكُسورُ العَضُدِيّة السفلية في الجزء السفلي من عظم العضد، وهُوَ جزء من مفصل المرفق.

تنجُم الكسور العضدية السفلية عادةً عن السقوط على ذراع ممدودة أو التعرض إلى قوة مباشرة.

يمكن للكسور العضدية السفلية أن تُلحق الضرر بشريان في الذراع، أو تسبب نزفًا في المَفصِل، أو تُلحق الضرر بالأعصاب التي تمر عبر المرفق، مما يُسبب خدرًا ومشاكل في تحريك اليد والأصابع.

يعتمد الأطبَّاء في التَّشخيص على نتائج الفَحص السَّريري وصور الأشعة السينية.

ينطوي العلاج على التشاور مع جراح العظام والتجبير (عندما لا تخرج العظام عن المواءمة) أو الجراحة (عندما تكون القطع المكسورة منفصلة أو غير متراصفة).

تحدث الكُسورُ العَضُدِيّة السفلية غالبًا عند الأطفال في عمر يتراوح بين 3 إلى 11 عامًا.وهي تنجُم عادةً عن السقوط على ذراع ممدودة أو التعرض إلى قوة مباشرة.

يمتد الكسر إلى المَفصِل عادةً، وقد يسبب نزفًا فيه،

وقد يتضرر الشريان الرئيسي للعضد (الشِّريان العَضُدِيّ)، خُصوصًا إذا انفصلت العظام المكسورة (انزاحَت) أو لم تعد متراصفة؛وعندما يتضَرَر هذا الشريان، قد تحدُث متلازمة الحيز.ونتيجةً لذلك، قد يصبح المرفق والرسغ متيبسين بشكل دائم (تُسمَّى الحالة بالتقفُّع contracture).

في بعض الأحيان يحدث ضرر في الأعصاب التي تمر عبر المرفق (العَصَب الكعبريّ أو المتوسِّط)،وعندما يحدث ضرر في العصب الكعبريّ، لا يستطيع الشخص ثني يده من الرسغ.وعندما يحدث ضَرَر في العصب المتوسط (العصب الذي ينضغطُ عند الإصابة بمُتلازمة النفق الرسغي)، قد يُواجه الشخصُ صعوبةً في ثني الإبهام والخنصر مع بعضهما بعضًا.

أعراض الكُسور العَضُدِيّة السفلية تكون منطقة المرفق مؤلمة ومتورمة عند الأشخاص المصابين بالكسور العضدية القاصية.قد تكون القدرة على ثني المرفق محدودة. قد يعاني المرضى من كدمات في الجزء السفلي من الساعد.تشير الكدمات إلى إصابة أحد الأوعية الدموية. قد يكون الساعد واليد مخدرين، وقد لا يتمكن الشخص من تحريك يديه وأصابعه بشكل طبيعي.تشير هذه الأعراض إلى إصابة العصب.

تشخيص الكُسور العَضُدِيّة السفلية التصوير بالأشعة السينية (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا رأى الشخص أنَّ هناك احتمالًا لوجود كسرٍ في مرفقه أو لدى أحد الأطفال، فينبغي زيارة الطبيب مباشرةً. هل تعلم... يطلب الطبيب من الأشخاص وصف ما الذي حدث وما هي الأعراض.كما يقوم الطبيبُ بفحص المرفق أيضًا. لتحديد ما إذا كان هناك كسر، يستخدم الطبيب الأشعة السينية لتصوير مفصل المرفق من زوايا مختلفة. إذا اشتبه الطبيب بوجود كسر في العضد السفلي ولكن الأشعَّة السِّينية لم تُظهِره، فيقوم بتجبير المرفق ويطلب من الشخص العودة لإجراء صورة أشعَّة إضافية، وذلك في غضون 7 إلى 10 أيام عادةً. إذا اشتبه الطبيب في وجود كسر، فإنه يقوم أيضًا بالتحقق من حدوث ضرر في الأوعية الدموية والأعصاب في الذراع.على سبيل المثال، يتفحص الطبيب النبض عند الرسغ لتحديد ما إذا كانت التروية الدموية على اليد طبيعيةً.وللتحقق مما إذا كان العصب متضررًا، يطلب من الشخص تحريك أصابعه ويده ويسأله عمَّا إذا كان يستطيع تحسس الأشياء بأصابعه.