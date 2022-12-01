تشمل كسور الساعد على منتصف أحد أو كلا عظمي الساعد (الكعبرة والزند).

غالبًا ما تنجم كسور الجزء الأوسط من الساعد عن تأثير مباشر في أثناء ممارسة الرياضات الاحتكاكية، أو السقوط، أو الأفعال الدفاعية في أثناء التعرض لاعتداء.

يكون الساعد المكسور مؤلمًا، ومتورمًا بشكل عفوي أو عند الجس، وقد يتشوه شكله أحيانًا.

يمكن للأطباء التعرف على هذه الكسور على الصور الشعاعية.

في كثير من الأحيان، يمكن إعادة قطع العظم إلى مكانها (ردّها) عن طريق المناورة اليدوية، ثم تثبيتها في مكانها بواسطة وشاح أو جبيرة، ولكن قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية في بعض الأحيان.

عادةً ما ينجم الكسر في أحد عظام الساعد (الكعبرة أو الزند) عن ضربة مُباشرة.يمكن للأطباء عادةً إعادة القطع المكسورة إلى مكانها وتثبيتها بوشاح أو جبيرة لكي تتعافى.يمكن في حالاتٍ نادرة أن يحدث الكسر في أحد العظمين وينخلع العظم الآخر أيضًا عند المرفق أو المعصم.يتطلب الجمع بين الكسر والخلع إجراء جراحة عادةً.

تُصنف كسور النهاية السفلية من عظام الساعد على أنها كسور معصمية، في حين تصنف كسور الجزء العلوي من عظام الساعد الأكبر، والتي تُعد جزءًا من مفصل المرفق، على أنها كسور في الجزء العلوي من الساعد.

الأعراض يكون الساعد المكسور مؤلماً ومتورماً،كما قد تحدث كدمات أيضًا.يكون تحريك الساعد مؤلمًا عادةً، ويشمل ذلك مدّ المعصم أو المرفق.

التشخيص التصوير بالأشعة السينية (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا كان الشخص يعتقد أنَّه تعرض إلى كسر في الساعد، فينبغي عليه زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. وعلى الرغم من أن الأطباء يستطيعون التعرف إلى كسور الساعد استنادًا إلى الفحص السريري عادةً، إلا أن الأشعَّة السِّينية تُستخدم لتحديد موضع الكسر ومدى الإصابة.