تأتي كسورُ راحة اليد على العظام الموجودة بين عظام الأصابع وعظام الرسغ.وتُسمَّى هذه العظام بالعظام السنعيّة metacarpal bones.في بعض الأحيان، ينكسر العظم السِّنعي عند قاعدة كسور الإبهام، ولكن يجري أخذ هذه الكسور في الاعتبار بشكلٍ منفصل عادةً.
غالبًا ما تنجم كسور العظام السنعية عن ثقب جسم صلب.
تكون عقد الأصابع متورمة ومؤلمةً.
يستطيع الأطباء عادةً تشخيص هذه الكسور استنادًا إلى صورالأشعَّة السِّينية التي يجري أخذها من عدَّة زوايا.
تنطوي المعالجة على استخدام جبيرة، وأحيَانًا إعادة القطع المكسورة من العظم إلى مكانها (رد)، وذلك بحسب نوع الكسر.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
غالبًا ما يُطلق على الكسور السنعيّة اسم كسور الملاكمين، لأنها كثيرًا ما تنجُم عن لكم جسم صلب (مثل الجدار أو فك شخص آخر).عندما تنجم هذه الكسور عن لكم أحدهم في الفم، قد يُسبب ذلك جرح الجلد ("عضة الشجار").وفي مثل هذه الحالات، يمكن للبكتيريا من فم الشخص الآخر أن تلوث الجرح وتسبب عَدوى قد تؤثر بشكل دائم في استخدام اليد إذا لم تجرِ مُعالجتها في وقت قريب.
أعراض كسور راحة اليد
تصبح المَفاصِل متورمة ومؤلمةً عند الجسّ عند الأشخاص المصابين بسكور العظام السنعية.وتكون القطع المكسورة من العظم منزاحة عن موضعها أحياناً، أو تدور بحيث تصبح الإصبع خارجة عن موضعها.
تشخيص كسور راحة اليد
التصوير بالأشعة السينية
(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
إذا اشتبه الشخص بإصابته بكسر في راحة اليد، فينبغي عليه زيارة الطبيب.
يستطيع الطبيب عادةً تشخيص الكسر استنادًا إلى صورالأشعَّة السِّينية المأخوذة من عدَّة زوايا.
علاج كسور راحة اليد
بالنسبة للجروح المفتوحة، وخاصة "عضات الشجار"، قد تُعطى المضادات الحيوية للوقاية من العدوى.
إعادة ترصيف العظام المكسورة أحيانًا
استخدام الجبيرة
إذا كانت هناك جروح بالقرب من المَفصِل المصاب في يد الشخص، فقد تكون ناجمةً عن تعرضه للكمة في الوجه.وإذا كان المريض قد لكم أحدًا في الفم فعلاً، فسوف يُنظف الأطباءُ الجرح ويعطونه مُضادات حيوية للمساعدة على الوقاية من العدوى.
تُعالَجُ كُسور العظام السنعية عن طريق جبيرة (مثل جبيرة الميزاب الزندي ulnar gutter splint) لعدة أسابيع.بحسب نوع الكسر يقرر الطبيب ما إذا كانت الحاجة تستدعي إعادة القطع المكسورة إلى موضعها قبل تطبيق الجبيرة (رد).
جبيرة الميزاب الزندي Ulnar Gutter splint
إذا كانت القطع المكسورة منزاحةً عن موضعها بشكلٍ سيِّئ أو كانت بحالة تدوير، يمكن أن يقوم الأطباء عادةً بإعادتها إلى مكانها من دون جراحة (إجراء يُسمى الردّ المُغلَق).
وقبل إعادة ترصيف العظام في موضعها، قد يستخدم الطبيب أحد الإجراءين التاليين لمنع الشخص من الشعور بالألم:
إحصار الورم الدموي
إحصار العصب الزندي
بالنسبة إلى إحصار الورم الدمويّ، يجري إدخال إبرة عبر الجلد إلى الكسر حيث يتجمع الدم (الورم الدموي هو تراكم الدم).ثم يَجرِي حقن الليدوكائين (مادة مخدرة)، لتخدير المنطقة المحيطة بالعظام المكسورة.
بالنسبة إلى إحصار العصب الزندي، يقوم الأطباء بحقن مادة مخدرة في أعصاب المنطقة.يمنع هذا الإجراء الأعصاب من إرسال النبضات إلى العضلات.يمتدُّ العصب الزندي من المرفق إلى إصبعي اليد الخنصر والبنصر.
بعد إزالة الجبيرة، يجري البدء تدريجيًا بممارسة تمارينٍ لتحريك اليد والأصابع ضمن كامل مجالها الحركي.غالبًا ما يتمكن الأشخاص من استعادة القدرة على استخدام اليد بشكل كامل.