كسورُ راحة اليد

بالنسبة للجروح المفتوحة، وخاصة "عضات الشجار"، قد تُعطى المضادات الحيوية للوقاية من العدوى.

إعادة ترصيف العظام المكسورة أحيانًا

استخدام الجبيرة

إذا كانت هناك جروح بالقرب من المَفصِل المصاب في يد الشخص، فقد تكون ناجمةً عن تعرضه للكمة في الوجه.وإذا كان المريض قد لكم أحدًا في الفم فعلاً، فسوف يُنظف الأطباءُ الجرح ويعطونه مُضادات حيوية للمساعدة على الوقاية من العدوى.

تُعالَجُ كُسور العظام السنعية عن طريق جبيرة (مثل جبيرة الميزاب الزندي ulnar gutter splint) لعدة أسابيع.بحسب نوع الكسر يقرر الطبيب ما إذا كانت الحاجة تستدعي إعادة القطع المكسورة إلى موضعها قبل تطبيق الجبيرة (رد).

جبيرة الميزاب الزندي Ulnar Gutter splint

إذا كانت القطع المكسورة منزاحةً عن موضعها بشكلٍ سيِّئ أو كانت بحالة تدوير، يمكن أن يقوم الأطباء عادةً بإعادتها إلى مكانها من دون جراحة (إجراء يُسمى الردّ المُغلَق).

وقبل إعادة ترصيف العظام في موضعها، قد يستخدم الطبيب أحد الإجراءين التاليين لمنع الشخص من الشعور بالألم:

إحصار الورم الدموي

إحصار العصب الزندي

بالنسبة إلى إحصار الورم الدمويّ، يجري إدخال إبرة عبر الجلد إلى الكسر حيث يتجمع الدم (الورم الدموي هو تراكم الدم).ثم يَجرِي حقن الليدوكائين (مادة مخدرة)، لتخدير المنطقة المحيطة بالعظام المكسورة.

بالنسبة إلى إحصار العصب الزندي، يقوم الأطباء بحقن مادة مخدرة في أعصاب المنطقة.يمنع هذا الإجراء الأعصاب من إرسال النبضات إلى العضلات.يمتدُّ العصب الزندي من المرفق إلى إصبعي اليد الخنصر والبنصر.

بعد إزالة الجبيرة، يجري البدء تدريجيًا بممارسة تمارينٍ لتحريك اليد والأصابع ضمن كامل مجالها الحركي.غالبًا ما يتمكن الأشخاص من استعادة القدرة على استخدام اليد بشكل كامل.