كسورُ اليد

يمكن أن يتعرَّض أي عظم في اليد إلى الكسر.تشمل كسور اليد كلاً من:
كسور عظام المعصم (carpals)
كسور عظام راحة اليد (عظام السنع)
كسور عظام الإبهام والأصابع (الكتائب)
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
تتضمن كسور العظام الرسغية الشائعة كسور العظم الزورقي وكسور العظم الكلابي (انظر إصابات اليد الشائعة)، والتي تُعد كسورًا في المعصم عادةً.
حتى تكون وظائف اليدين طبيعيةً، يجب أن تعمل عدَّة عضلات وأوتار وأربطة وعظام مع بعضها بعضًا.يمكن لكُسور تبدو بسيطةً أن تؤدي إلى إصابات خطيرةٍ في النُّسُج الرخوة.وإذا لم تجرِ مُعالَجَة هذه الإصابات بشكل مناسب، يمكن أن تصبح المَفاصِل متيبسةً أو ضعيفة أو مشوهة بشكل دائم، مما يُسبب إعاقة كبيرةً عند الأشخاص.
تشخيص كسور اليد
تقييم الطبيب
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا
(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
إذا كان الأشخاص يعتقدون أنَّهم ربما تعرّضوا إلى كسر في اليد، ينبغي عليهم زيارة الطبيب.
يستطيع الأطباءُ تشخيص الكسر في اليد عند فحصها أحيانًا.قبل الفحص، قد يقوم الطبيب بحقن مخدر موضعي في المنطقة المصابة.إذا لم يستخدم الطبيب مخدرًا موضعيًا، فقد يُسبب الفحص ألمًا شديدًا.يحتاجُ الأطباء إلى التصوير بالأشعة السينية عادةً.
ويحتاجون إلى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحياناً للتعرّف إلى الكسر.
علاج كُسُور اليد
ضماد أو جبيرة
الجراحة أحيانًا
تمارين اليد
إذا لم تجرِ مُعالَجَة كسر اليد، فغالبًا ما تبقى اليد مشوهةً، وقد لا تعمل بشكل طبيعي.ولذلك، يُجري الأطباءُ مناورات يدوية لإعادة العظام إلى موضعها الطبيعي (الردّ) ثم يُثبتون حركتها بحيث يمكن أن تلتئم بشكل طبيعي.
قد يستخدم الأطباءُ ضمادة او جبيرةً، وذلك استنادًا إلى موضع الكسر وشدَّته.
تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان إذا كانت العظام خارج موضعها أو إذا كان المَفصِل غير مستقر.
يجري البدء بتمارين اليد في أقرب وقت ممكن للوقاية من خسارة وظيفتها.
إصاباتُ اليد الشّائعة
تنطوي إصاباتُ اليد الشائعة على:
عندما يتمزق رِبَاط، يمكن أن تتحرك العظام خارج موضعها، ممَّا يؤدِّي إلى خلع في المَفصِل.
تسبب إصابات اليد تورمًا وألم وتيبسًا، وتحد من الحركة أحيانًا.
الإصَابات النوعيّة
كسور العظم الزورقي هي نوع شائع من الكسر في الرسغ.تُسبب المنطقة في قاعدة الإبهام ألمًا عند الجس وتكون متورمةً.
قد تنجُم كسور صنارة العَظمُ الكُلَّابِيّ عن ضرب الأرض بعصا أو اقتلاع كتلة صغيرة من العشب بمضرب الغولف.يُسبب الجزء السفلي من راحة اليد عند قاعدة الخنصر ألمًا عندَ الجسّ.
التواءات الإبهام (مثل إبهام حارس الطرائد gamekeeper's thumb، أو إبهام المتزلِّج على الثلج skier's thumb) هي تمزقات في الأربطة التي تصل الإبهام باليد، وفي الإبهام من جهة راحة اليد عادةً.إذا حدث التواء شديد في الرباط، لا يستطيع الأشخاص القبض على شيء بين الإبهام وإحدى الأصابع.يحتاج إصلاح الرباط الملتوي إلى جراحة أو استخدام الجبيرة.
قد ينجُم التمزق في الرباط الزورقي، وهو رباط في الرسغ، عن السقوط على يدٍ ممدودةٍ،ويشعر المريض بالألم فوق الرسغ غالبًا؛ويجري إصلاح الرباط جراحيًا عادةً.
قد تحدث حالات الخلع في أصابع اليد عند قاعدة الإبهام أو الأصابع الأخرى أو في المَفاصِل الوسطى للأصابع (عندما يكون الإصبع منحنًا جدًا للخلف عادة) أو عندَ المَفاصِل بالقرب من الأنامل .