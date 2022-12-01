كسورُ اليد

يمكن أن يتعرَّض أي عظم في اليد إلى الكسر.تشمل كسور اليد كلاً من:

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

تتضمن كسور العظام الرسغية الشائعة كسور العظم الزورقي وكسور العظم الكلابي (انظر إصابات اليد الشائعة)، والتي تُعد كسورًا في المعصم عادةً.

حتى تكون وظائف اليدين طبيعيةً، يجب أن تعمل عدَّة عضلات وأوتار وأربطة وعظام مع بعضها بعضًا.يمكن لكُسور تبدو بسيطةً أن تؤدي إلى إصابات خطيرةٍ في النُّسُج الرخوة.وإذا لم تجرِ مُعالَجَة هذه الإصابات بشكل مناسب، يمكن أن تصبح المَفاصِل متيبسةً أو ضعيفة أو مشوهة بشكل دائم، مما يُسبب إعاقة كبيرةً عند الأشخاص.

عظام اليد والمعصم نموذج ثلاثيّ الأبعاد

تشخيص كسور اليد تقييم الطبيب

التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا كان الأشخاص يعتقدون أنَّهم ربما تعرّضوا إلى كسر في اليد، ينبغي عليهم زيارة الطبيب. يستطيع الأطباءُ تشخيص الكسر في اليد عند فحصها أحيانًا.قبل الفحص، قد يقوم الطبيب بحقن مخدر موضعي في المنطقة المصابة.إذا لم يستخدم الطبيب مخدرًا موضعيًا، فقد يُسبب الفحص ألمًا شديدًا.يحتاجُ الأطباء إلى التصوير بالأشعة السينية عادةً. ويحتاجون إلى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحياناً للتعرّف إلى الكسر.