قد تحدث كسورُ الورك في الرأس العلوي المستدير من عظم الفخذ، في الجزء الضيق من عظم الفخذ أسفل الرأس (العنق) مباشرة، أو في البروزات أو الحدبات في المنطقة الأوسع تحت عنق عظم الفخذ مباشرة.
تحدث كسور الورك عند كبار السن عادةً وغالبًا ما تنجُم عن سقوط بسيط، خُصوصًا عند أشخاص هشاشة أو تخلخل العظام.
يُؤدِّي تحريك الرجل المُصابة والوقوف والمشي إلى ألمٍ كبيرٍ عادةً؛
ويؤكد الأطباء التَّشخيص بالأشعَّة السِّينية أو فحوصات تصويرية أخرى أحيانًا؛
ويستخدمون الجراحة غالبًا لإصلاح الورك أو في بعض الأحيان لاستبدال المَفصِل.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
تُعدُّ كُسور الورك أكثر شيوعًا بين كبار السن لأنهم أكثر ميلاً للمشاكل التالية
هشاشة أو تَخَلخُل العَظم (مما يضعف العظام)
التعرض للسقوط
تناول الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بكسور الورك (انظر الشيخوخة والأدوية)
تنجُم معظم كسور الورك عن السقوط؛ ولكن بالنسبة إلى كبار السن الذين يعانون من هشاشة أو تَخَلخُلُ العَظم، فإن الإجهاد الذي يُسببه النشاط العادي، مثل التقلُّب في السرير أو النهوض عن الكرسي أو المشي، يمكن أن يُسبب كسرًا في الورك.
يتكون مفصل الورك من الطرف العلوي المُستدير (الرأس) لعظم الفخذ وجزء من عظم الحوض؛يدخُل الرأسُ المستدير لعظم الفخذ في التجويف الذي يكون على شكل كُوب في عظم الحوض، ليُشكِّل مفصلًا كرويًّا ball-and-socket.يضيق عظم الفخذ تحت الرأس مُشكِّلاً عنق عظم الفخذ.وتكون المنطقة تحت العنق اوسَع وتحتوي على كتلتين كبيرتين (تسميان المَدوَرين trochanters).ترتبط العضلاتُ القوية في الطرفين السفليين والردفين بالمدورين عن طريق الأوتار.
عَظمُ الفَخِذ: جزء من مفصل الورك
تحدث معظمُ كسور الورك أسفل رأس عظم الفخذ مباشرةً.هناك نوعان شائِعان لهذه الكسور هُما:
كُسور عنق الفخذ (تَحتَ الرَّأس)، وهي تحدث في عنق عظم الفخذ
كسور الورك بين المدورين، وهي تمر عبر الحدبتين الكبيرتين أسفل عنق عظم الفخذ مباشرةً
كما يمكن أن تحدث كسور الورك أيضًا في رأس عظم الفخذ أو أسفل الحدبتين الكبيرتين (تسمى الكسور تحت المَدوَرين).
تكون كُسور عُنق الفخذ ذات إشكاليات خاصة، وذلك لأنَّها تُؤثِّرُ في التروية الدموية لراس العظم.عندما تضعف هذه التروية الدموية، لا يستطيع العظم النمو من جديد، وقد ينخسف في نهاية المطاف ويموت (تُسمَّى الحالة النَخَر العَظمِيّ).قد يحدث التهاب المفصل الشديد والمُؤلم.
من النادر أن تُؤثِّر كسور الورك بين المدورين في التروية الدموية لرأس عظم الفخذ.قد ينزف السطح المكسور للعظم ولكن عادةً ليس بما يكفي للتسبب في مشاكل خطيرة.تنجُم هذه الكسور عن السقوط أو ضربة مُباشرة عادةً.
أعراض كسور الورك
عادةً ما تكُون كسور الورك مؤلمة جدًا وعادةً ما يتوضع الألم في أعلى الفخذ.
إذا انفصلت قطع العظم المكسورة، لا يستطيع الأشخاص المشي أو الوقوف أو تحريك الطرف؛وعند الاستلقاء، قد يبدو الطرف المصاب أقصر طولًا وقد ينقلب أو ينفتل إلى الخارج.ولكن، إذا انحشرت القطع المكسورة مع بعضها بعضًا وكان الكسر صغيراً، يستطيع الأشخاص المشي أحيانًا وقد يُعانون من ألمٍ خفيفٍ فقط وتبدُو الساق طبيعيةً.
إذا تسربت كمية كبيرة من الدم من الكسر أو من وعاء دموي ممزق بالقرب من مكان الكسر، قد يشعُر الأشخاص بالدَّوخة أو الضعف،وقد تتورم المنطقة، وقد تظهر كدمة أرجوانية اللون.
وفي بعض الأحيان، عندما ينكسر الورك، يبدو الألم كما لو أنَّه يأتي من الركبة بدلاً من الورك؛ويعود هذا إلى أنَّ الركبة والورك يتشاركان في جزءٍ من نفس المسارات العصبية،ويسمى مثل هذا الألم بالألم الرَّجيع.
إذا جعل كسر الورك الأشخاص يبقون في السرير لفترة طويلة، فإنهم يُواجهون زيادةً في خطر الإصابة بمشاكل خطيرة.تتضمن المشاكل الناجمة عن الراحة في السرير
جلطات الدم التي قد تؤدي إلى الانصمام الرئوي
التخليط الذهني
نقص الكتلة العضلية وانخفاض في اللياقة البدنية العامة (تُسمَّى الحالة زَوالُ التَّكَيُّف deconditioning)
يكُون كبار السن أكثر ميلاً للتعرض إلى المشاكل بسبب الراحة في السرير، وقَد يكون لديهم المزيد من العواقب الخطيرة،حيث قد يُغير كسر الورك من طريقة عيش هذه الشريحة من المرضى؛وقد لا يتمكنون من القيام بنشاطاتهم اليومية المعتادة،وقد يَحتاجون إلى شخص لمساعدتهم في المنزل أو قد يحتاجون للانتقال إلى دار لرعاية المسنين.قد يصاب المرضى بالاكتئاب إذا كان الكسر يحدّ ممَّا يمكنهم فعله أو يعيق قدراتهم على الأداء بشكلٍ مستقلّ.
تشخيص كسور الورك
التصوير بالأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا
(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
يشتبه الأطباء في كسر في الورك استنادًا إلى وصف الشخص للإصابة والأَعرَاض، وإلى نتائج الفَحص السَّريري.
تُبيِّنُ الأشعَّة السِّينية الكسور الواضحة عادةً، ويمكن أن تساعد الأطباء على تأكيد تشخيص كسر الورك.ولكن تبدُو صور الأشعَّة السِّينية طبيعية أحيانًا حتى عندما يكون الكسر موجودًا - كما يحدث عندما يكون الكسر صغيرًا ولا تزال قطع العظم في مكانها.ولذلك، إذا كان الأطباء لا يزالون يشتبهُون في كسر الورك أو إذا استمر الألم عند الشخص ولم يعُد قادرًا على الوقوف ليومٍ أو أكثر من بعد السقوط، فسوف يستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي للتحري عن الكُسور الصغيرة.يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا، ولكنه يعد أقلّ دقة في كشف الكسور الصغيرة في الورك.
علاج كسور الورك
الجراحة لإصلاح أو استبدال مفصل الورك عادةً
إعادة التَأهِيل
ينطوي علاج كسر الورك عادةً على العمل الجراحي، لأنه يقلِّلُ من الوقت الذي يحتاج فيه الأشخاص إلى البقاء في السرير ومن خطر المشاكل الخطيرة التي يُمكن أن تسببها الراحة في السرير.كما يمكن للجراحة أن تمكّن الأشخاص من الخروج من السرير والبدء في المشي في أقرب وقت ممكن.يستطيع الأشخاص المشي لبضع خطوات عادةً مع استخدام المشَّاية ليوم إلى يومين من بعد الجراحة.
يجري البدء في إعادة التأهيل (العلاج الطبيعي) في أقرب وقت ممكن بعد علاج كسر الورك.
هل تعلم...
يمكن إصلاح الورك المكسور جراحيًا أو استبدال مفصله.يُسمَّى الإجراء المستخدم للإصلاح الرد المفتوح مع التثبيت الداخلي (ORIF).يجري إصلاح الورك إذا لم يكن الكسر شديدًا جدًا.قد يجري استبدال مفصل الورك (يُسمَّى الإجراء رَأب المَفصِل) عندما يكون الكسر شديدًا، أو عندما تتأثر التروية الدموية إلى عظم الفخذ.
قد يعاني كبار السن من الألم في أثناء انتظار جراحة الورك في قسم الطوارئ.للمساعدة على ضبط الألم، قد يقوم الأطباء بحقن مخدرٍ في عصب في الورك.يمنع هذا الإجراءُ (يُسمَّى الإحصار العصبي) الأعصابَ من إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.
إصلاح الورك
قَد يجري إصلاح كسور عُنُق الفخذ عن طريق إدخال دبابيس معدنية عبر عنق وإلى رأس عظم الفخذ.
يُمكن إصلاح كسور الورك بين المدورين عن طريق تثبيت برغي ضاغط انزلاقي وصفيحة معدنية جانبية، مما يحافظ على قطع العظم في مكانها الطبيعي عند التئام الكسر.يكُون هذا الإصلاح قويًا عادةً بما يكفي لتمكين الأشخاص من الوقوف ووضع وزن الجسم على الساق المصابة بعدَ الجراحة بفترة قصيرة.على الرغم من أن العظم يلتئمُ خلال بضعة أشهر عادةً، إلا أن معظم الأشخاص يحتاجون إلى 6 أشهر على الأقل قبل أن يشعروا بالراحة والقوة ويصبح في مقدورهم المشي مثلما كان الأمر قبل تعرضهم إلى الكسر.ولكن، تجري مُعالجة كسور الورك بشكلٍ متزايد عن طريق مسامير أو براغي داخل النقيّ intramedullary (نوع من البراغي يُستخدَم لتثبيت العظام) أو استبدال مفصل الورك بالكامل.
إصلاحُ الورك المكسُور
يجري إصلاح مفاصل الورك عندما لا يكون الكسر شديدًا جدًا.وتستنِدُ كيفية الإصلاح إلى مكان الكسر في عظم الفخذ:
ويحافظ إصلاح الورك على مفصل الورك عند الشخص.
استبدال مفصل الورك
قد يجري استبدال مفصل الورك بشكل كامل أو جزئي.قبل استبدال المَفصِل، يقوم الأطباء بإزالة الأجزاء المكسورة من العظم.
إذا كانت هناك حاجة إلى استبدال جزئي لمفصل الورك (رأب نصف المفصل hemiarthroplasty)، يستخدم الأطباءُ جزءًا معدنيًا على شكل كُرَة (مفصل اصطناعي او بدلة prosthesis) يكون مصممًا ليُناسب مَسكن المفصل في عظم الحوض.يكون للمفصل الاصطناعيّ جذعٌ قويٌّ يتناسب مع مركز عظم الفخذ.ويجري تثبيت بعض التعويضات بالعظم عن طريق ملاط بلاستيكيّ يجمد بسرعة.وهناك تعويضات أخرى ذات مسامات خاصَّة أو طبقة خزفيَّة يمكن للعظم الحي المحيط أن يلتحم معها مباشرةً.يُعالج كبار السن الذين يمشون قليلًا وبالتالي يطبقون القليل من الضغط على مفصل الورك باستبدال جزئيّ للورك عادةً.
يحتاج الأطباءُ أحيانًا إلى استبدال مفصل الورك بالكامل (تقويم مفصل الورك بالكامل arthroplasty) ـــ مثلاً عندما يكون من المُحتَمل أن يُؤثِّر كسر عنق عظم الفخذ في التروية الدموية إلى الورك.تكون مخاطر الاستبدالُ الكلي للورك أكبر من مخاطرٍ استبداله جزئيًا.ولكن نظرًا إلى أنَّه يُؤدِّي إلى وظيفةٍ أفضل، يجري استخدامه بشكل متزايد عند كبار السنّ النشطين.في حالات الاستبدال الكلي لمفصل الورك، يجري استبدال رأس عظم الفخذ واستبدال سطح التجويف الذي يسكنه.
بعد معظم عمليات استبدال مفصل الورك، يبدأ الأشخاص عادة في المشي باستخدام عكازات أو مشَّايات بعد يوم أو يومين من العملية، وينتقلون إلى استخدام العصي بعد 6 أسابيع.
لا تدوم المَفاصِل الاِصطِنَاعِيُّة إلى الأبد؛ولذلك، قد يحتاج المرضى، خُصوصًا إذا كانوا نشيطين أو ثقيلي الوزن، إلى عملية أخرى بعدَ 10 إلى 20 سنة.
غالبًا ما يكون استبدال المَفصل خيارًا جيدًا لكبار السن، وذلك لأنهم أقل ميلاً للحاجة إلى جراحة أخرى؛كما أنهم يستفيدون أيضًا وبشكلٍ كبيرٍ من القدرة على المشي من بعد الجراحة مباشرةً تقريبًا.
استبدالُ مفصل للورك
قد يجري استبدال مفصل الورك كليًا أو جزئيا: