قد تحدث كسورُ الورك في الرأس العلوي المستدير من عظم الفخذ، في الجزء الضيق من عظم الفخذ أسفل الرأس (العنق) مباشرة، أو في البروزات أو الحدبات في المنطقة الأوسع تحت عنق عظم الفخذ مباشرة.

تحدث كسور الورك عند كبار السن عادةً وغالبًا ما تنجُم عن سقوط بسيط، خُصوصًا عند أشخاص هشاشة أو تخلخل العظام.

يُؤدِّي تحريك الرجل المُصابة والوقوف والمشي إلى ألمٍ كبيرٍ عادةً؛

ويؤكد الأطباء التَّشخيص بالأشعَّة السِّينية أو فحوصات تصويرية أخرى أحيانًا؛

ويستخدمون الجراحة غالبًا لإصلاح الورك أو في بعض الأحيان لاستبدال المَفصِل.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

تُعدُّ كُسور الورك أكثر شيوعًا بين كبار السن لأنهم أكثر ميلاً للمشاكل التالية

هشاشة أو تَخَلخُل العَظم (مما يضعف العظام)

التعرض للسقوط

تناول الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بكسور الورك (انظر الشيخوخة والأدوية)

تنجُم معظم كسور الورك عن السقوط؛ ولكن بالنسبة إلى كبار السن الذين يعانون من هشاشة أو تَخَلخُلُ العَظم، فإن الإجهاد الذي يُسببه النشاط العادي، مثل التقلُّب في السرير أو النهوض عن الكرسي أو المشي، يمكن أن يُسبب كسرًا في الورك.

يتكون مفصل الورك من الطرف العلوي المُستدير (الرأس) لعظم الفخذ وجزء من عظم الحوض؛يدخُل الرأسُ المستدير لعظم الفخذ في التجويف الذي يكون على شكل كُوب في عظم الحوض، ليُشكِّل مفصلًا كرويًّا ball-and-socket.يضيق عظم الفخذ تحت الرأس مُشكِّلاً عنق عظم الفخذ.وتكون المنطقة تحت العنق اوسَع وتحتوي على كتلتين كبيرتين (تسميان المَدوَرين trochanters).ترتبط العضلاتُ القوية في الطرفين السفليين والردفين بالمدورين عن طريق الأوتار.

عَظمُ الفَخِذ: جزء من مفصل الورك

تحدث معظمُ كسور الورك أسفل رأس عظم الفخذ مباشرةً.هناك نوعان شائِعان لهذه الكسور هُما:

كُسور عنق الفخذ (تَحتَ الرَّأس)، وهي تحدث في عنق عظم الفخذ

كسور الورك بين المدورين، وهي تمر عبر الحدبتين الكبيرتين أسفل عنق عظم الفخذ مباشرةً

كما يمكن أن تحدث كسور الورك أيضًا في رأس عظم الفخذ أو أسفل الحدبتين الكبيرتين (تسمى الكسور تحت المَدوَرين).

تكون كُسور عُنق الفخذ ذات إشكاليات خاصة، وذلك لأنَّها تُؤثِّرُ في التروية الدموية لراس العظم.عندما تضعف هذه التروية الدموية، لا يستطيع العظم النمو من جديد، وقد ينخسف في نهاية المطاف ويموت (تُسمَّى الحالة النَخَر العَظمِيّ).قد يحدث التهاب المفصل الشديد والمُؤلم.

من النادر أن تُؤثِّر كسور الورك بين المدورين في التروية الدموية لرأس عظم الفخذ.قد ينزف السطح المكسور للعظم ولكن عادةً ليس بما يكفي للتسبب في مشاكل خطيرة.تنجُم هذه الكسور عن السقوط أو ضربة مُباشرة عادةً.

خشونة مفصل الورك نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض كسور الورك عادةً ما تكُون كسور الورك مؤلمة جدًا وعادةً ما يتوضع الألم في أعلى الفخذ. إذا انفصلت قطع العظم المكسورة، لا يستطيع الأشخاص المشي أو الوقوف أو تحريك الطرف؛وعند الاستلقاء، قد يبدو الطرف المصاب أقصر طولًا وقد ينقلب أو ينفتل إلى الخارج.ولكن، إذا انحشرت القطع المكسورة مع بعضها بعضًا وكان الكسر صغيراً، يستطيع الأشخاص المشي أحيانًا وقد يُعانون من ألمٍ خفيفٍ فقط وتبدُو الساق طبيعيةً. إذا تسربت كمية كبيرة من الدم من الكسر أو من وعاء دموي ممزق بالقرب من مكان الكسر، قد يشعُر الأشخاص بالدَّوخة أو الضعف،وقد تتورم المنطقة، وقد تظهر كدمة أرجوانية اللون. وفي بعض الأحيان، عندما ينكسر الورك، يبدو الألم كما لو أنَّه يأتي من الركبة بدلاً من الورك؛ويعود هذا إلى أنَّ الركبة والورك يتشاركان في جزءٍ من نفس المسارات العصبية،ويسمى مثل هذا الألم بالألم الرَّجيع. إذا جعل كسر الورك الأشخاص يبقون في السرير لفترة طويلة، فإنهم يُواجهون زيادةً في خطر الإصابة بمشاكل خطيرة.تتضمن المشاكل الناجمة عن الراحة في السرير قرحَات الضغط

جلطات الدم التي قد تؤدي إلى الانصمام الرئوي

التخليط الذهني

الالتهاب الرّئوي

نقص الكتلة العضلية وانخفاض في اللياقة البدنية العامة (تُسمَّى الحالة زَوالُ التَّكَيُّف deconditioning) يكُون كبار السن أكثر ميلاً للتعرض إلى المشاكل بسبب الراحة في السرير، وقَد يكون لديهم المزيد من العواقب الخطيرة،حيث قد يُغير كسر الورك من طريقة عيش هذه الشريحة من المرضى؛وقد لا يتمكنون من القيام بنشاطاتهم اليومية المعتادة،وقد يَحتاجون إلى شخص لمساعدتهم في المنزل أو قد يحتاجون للانتقال إلى دار لرعاية المسنين.قد يصاب المرضى بالاكتئاب إذا كان الكسر يحدّ ممَّا يمكنهم فعله أو يعيق قدراتهم على الأداء بشكلٍ مستقلّ.

تشخيص كسور الورك التصوير بالأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) يشتبه الأطباء في كسر في الورك استنادًا إلى وصف الشخص للإصابة والأَعرَاض، وإلى نتائج الفَحص السَّريري. تُبيِّنُ الأشعَّة السِّينية الكسور الواضحة عادةً، ويمكن أن تساعد الأطباء على تأكيد تشخيص كسر الورك.ولكن تبدُو صور الأشعَّة السِّينية طبيعية أحيانًا حتى عندما يكون الكسر موجودًا - كما يحدث عندما يكون الكسر صغيرًا ولا تزال قطع العظم في مكانها.ولذلك، إذا كان الأطباء لا يزالون يشتبهُون في كسر الورك أو إذا استمر الألم عند الشخص ولم يعُد قادرًا على الوقوف ليومٍ أو أكثر من بعد السقوط، فسوف يستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي للتحري عن الكُسور الصغيرة.يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا، ولكنه يعد أقلّ دقة في كشف الكسور الصغيرة في الورك.