عادةً ما تشتمل الكسور على العظم الأكبر السفلي للساعد (الكُعبُرَة).كما ينكسر العظم الأصغر (الزند) أيضًا في بعض الأحيان.تُعدُّ هذه الكسورُ كسورًا في المعصم؛

تنجُم كسور المعصم عن السقوط على يدٍ ممدودةٍ عادةً.

يكون المعصم المكسور مؤلمًا، ومتورمًا، ومؤلمًا عند جسّه، ويصبح أحيانًا متيبسًا ومؤلمًا باستمرار.

يستطيعُ الأطباءُ عادةً التحرِّي عن هذه الكُسور على صور الأشعَّة السينيَّة، ولكن قد تتطلب الحالة أحيانًا إجراء التصوير المقطعي المُحوسَب.

في كثير من الأحيان، يمكن إعادة قطع العظم إلى مكانها (ردّها) عن طريق المناورة اليدوية، ثم تثبيتها في مكانها بواسطة جبيرة، ولكن قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية في بعض الأحيان.

يحدث كسرٌ في المعصم عادةً عندما يسقط الشخص على يدٍ ممدودةٍ (لتفادي السقوط)، مع انحناء المعصم للخلف.نتيجة لذلك، ينكسر عظم الكعبرة بالقرب من المعصَم، وتنزاح النهاية المكسورة للكعبرة نحو الأعلى باتجاه ظهر اليد.يسمّى هذا النوع من الكسر كسر كوليس Colles fracture.في بعض الأحيان يكون تغير موضع المعصم واضحًا للعيان.إذا كانت قوة الصدم كبيرةً، فسوف ينحشر طرفا الكعبرة مع بعضهما بعضًا، ويبدو العظم قصيرًا.كثيرًا ما يكون جزءٌ من الزند مكسور أيضًا.تُعدُّ كسور كوليس شائعة عندَ كبار السن، خصوصًا إذا كانوا مُصابين بهشاشة أو تخلخُل العظام، حيث تُؤدِّي هذه الحالة إلى إضعاف العظم.

في أحيان أقلّ، يحدث كسر في المعصَم عندما يسقط الشخص ويده منحنية للأمام أو عندما يتعرض ظهر الرسغ إلى ضربة بعصا الهوكي أو اللاكروس مثلاً.تنزاح النهاية المكسورة من الكُعبُرَة للأسفل باتجاه جانب راحة اليد من المعصم.ويسمى هذا النوع من الكسر كسرَ سميث Smith fracture.

كسورُ المعصم: كوليس وسميث

قد تمتد كسور الكعبرة إلى مفصل الرسغ.

وقد يتضرر العصب المتوسط، وهو العصب الذي يُسبب مُتلازمة النفق الرسغي عند انضغاطه،حيث يمر هذا العصب عبر المعصم إلى راحَةُ اليَد وبعض الأصابع.

أعراض كسور الجزء السفلي من الساعد يحدث ألم عفوي وتورُّم وألم عند الجسّ في المعصَم.وإذا تضرر العصب المتوسِّط، يحدث خدر في نهاية السبابة؛ وقد يجد الشخص صعوبةً في ثني الإبهام على الخنصر معًا. قد يُسبب حدوث كسر في المعصم تيبُّسًا أو ألمًا مستمرًا أو خشونة المَفاصِل، خُصوصًا إذا امتد الكسر إلى مفصل المعصم أو إذا كانت القطع المكسورة في غير موضعها.

تشخيص كسور الجزء السفلي من الساعد التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا اعتقد الشخص بأنَّه قد تعرض إلى كسر في المعصم، فينبغي عليه زيارة الطبيب. يستطيع الطبيب تحري كسور المعصم عن طريق التصوير بالأشعة السِّينية .في بعض الأحيان، يكون التصويرُ المقطعي المحوسب ضروريًا لتشخيص كسور المفصل.ينطوي التصوير المقطعي المحوسب على استخدام الأشعَّة السِّينية مع تكنولوجيا الحاسُوب لإنتاج صورة أكثر تفصيلًا وثلاثية الأبعاد للمنطقة المصابة.