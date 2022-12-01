كسورُ الحَوض

بالنسبة إلى البالغين اليافعين، يمكن أن تنجُم الكسور الشديدة في الحوض بأكمله عن حوادث اصطدام السيارات أو الدراجات النارية التي تتحرك بسرعة عالية أو اصطدام سيارة مع أحد المشاة أو السقوط عن ارتفاع؛ويمكن أن تسبب هذه الكسور نزفًا يهدد الحياة، سواءٌ أتشقق الجلد أم لا.وقد يؤدي الانخفاض الخطير في ضغط الدم إلى (الصدمة).كما قد تتضرر الأعصاب والأعضاء القريبة أيضًا، مثل المثانة والأعضاء التناسلية والأمعاء.تكون الكسور الشديدة غير مستقرة عادةً؛

وبالنسبة إلى بعض كبار السن، تُؤدي هشاشة أو تخلخل العظام إلى إضعاف العظام؛ولذلك، قد يتعرّضون إلى كسرٍ في جزءٍ من الحوض عند السقوط، مثلما يحدث عند الخروج من حوض الاستحمام أو عند نزول الدرج أو حتَّى عند الوقوف على أرض مستوية.

يميلُ نوع واحد من كسور الحوض إلى أن يحدث بشكل رئيسي عندَ المراهقين، خُصوصًا الذين يُمارسون أحد أنواع الرياضة؛وتحدث عادةً هذه الكسور التي تُسمَّى الكسور القلعية عندما تتقلص العضلة فجأة وتسحب قطعة صغيرة من العظم من الإِسك، حيث ترتبط العضلات المَأبِضية (بالقرب من قاعدة الردفين).