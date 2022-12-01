قد ينكسر عظم أو أكثر في الحوض؛وتتراوح هذه الكسورُ بين كسر في شريحة صغيرة من العظم إلى كسور بسبب قوة خفيفة (مثلما قد يحدث عند كبار السن الذين يُعانون من هشاشة أو تخلخل العظام)، إلى كسور بسبب قوة كبيرة (مثلما يحدث في حوادث اصطدام السيارات).
تسبب معظمُ كسور الحوض ألمًا ملحُوظًا، حتى عندما يكون الأشخاص جالسين أو مستلقين؛
ويمكن أن تؤدي كسورُ الحوض الشديدة إلى نزف يهدد الحياة، وقد تترافق مع إصابات خطيرة في أعضاءٍ أخرى.
يمكن أن تُظهر الأشعَّة السِّينية معظم كسور الحوض، ولكن يستخدم الأطباء التصوير المقطعي عادةً أيضًا.
تحتاجُ الكسور البسيطة إلى مسكنات الألم فقط، ولكن ينبغي تثبيت الكسور الأكثر شدةً باستخدام جهاز خارجي أو صفائح وبراغي يجري إدخالها جراحيًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
يتكون الحوض المتوضِّع في أسفل الجذع من ثلاثة عظام هي:
عَظم الحَرقَفَة Ilium، وهو أكبر وأعلى عظام الحوض ويتوضّع في أسفل الظهر
عَظم العانَة Pubis، وهوَ العظم المتوسط للحوض ويتوضّع في المقدمة
عظم الإِسك أو الورك Ischium، وهوَ العظم السفلي في الحوض ويتوضّع في الخلف
تشكل عظام الحوض مسكنًا socket لأعلى عظم الفخذ femur، وهي تُشكِّلُ مع هذا العظم مفصلَ الورك.يرتبط الحوض بالعجز sacrum عن طريق أربطة في قاعدة العمود الفقريّ،ويُثبِّتُ العديد من الأربطة هذه العظام في مكانها.وترتبط عضلاتُ الفخذ (العَضَلاتُ المَأبِضِيَّة hamstring والعضلات الأَلَوِيّة gluteal) بالحوض عن طريق الأوتار.
كُسورُ الحوض
قد تحدث الكسور (كما هو موضح باللون الأحمر أدناه) في عظام الحرقفة أو العانة أو الإسك.
أسباب كسورُ الحَوض
بالنسبة إلى البالغين اليافعين، يمكن أن تنجُم الكسور الشديدة في الحوض بأكمله عن حوادث اصطدام السيارات أو الدراجات النارية التي تتحرك بسرعة عالية أو اصطدام سيارة مع أحد المشاة أو السقوط عن ارتفاع؛ويمكن أن تسبب هذه الكسور نزفًا يهدد الحياة، سواءٌ أتشقق الجلد أم لا.وقد يؤدي الانخفاض الخطير في ضغط الدم إلى (الصدمة).كما قد تتضرر الأعصاب والأعضاء القريبة أيضًا، مثل المثانة والأعضاء التناسلية والأمعاء.تكون الكسور الشديدة غير مستقرة عادةً؛
وبالنسبة إلى بعض كبار السن، تُؤدي هشاشة أو تخلخل العظام إلى إضعاف العظام؛ولذلك، قد يتعرّضون إلى كسرٍ في جزءٍ من الحوض عند السقوط، مثلما يحدث عند الخروج من حوض الاستحمام أو عند نزول الدرج أو حتَّى عند الوقوف على أرض مستوية.
يميلُ نوع واحد من كسور الحوض إلى أن يحدث بشكل رئيسي عندَ المراهقين، خُصوصًا الذين يُمارسون أحد أنواع الرياضة؛وتحدث عادةً هذه الكسور التي تُسمَّى الكسور القلعية عندما تتقلص العضلة فجأة وتسحب قطعة صغيرة من العظم من الإِسك، حيث ترتبط العضلات المَأبِضية (بالقرب من قاعدة الردفين).
أعراض كسور الحوض
تسبب معظم كسور الحوض ألمًا ملحُوظًا في الفخذ، حتى عندما يكون الأشخاص مستلقين أو جالسين؛ويتفاقم هذا الألم بشكلٍ كبيرٍ عندما يحاول الأشخاص المشي، على الرغم من أن البعض يستطيعون المشي،وتكون المنطقة متورمة ومتكدِّمة غالبًا.قد يحاول المرضى الحفاظ على الورك أو الركبة منحنيين في وضعية معينة لتجنب تفاقم الألم،
وإذا كانت كسور الحوض شديدة وغير مستقرة، يعاني الأشخاص من ألم شديدٍ ولا يتمكنون من المشي؛ولكن، يكون الألم الذي تُسببه بعض الكسور البسيطة أقل إلى حد كبيرٍ.
إذا حدثت إصابات في بنى أخرى، قد تظهر لدى الأشخاص أعراض أخرى،فقد يكون البول لديهم مدمَّى ويواجهون صعوبة في التبول ويعانون من سلس البول أو من نزف من المستقيم أو المهبل.
إذا تضرّر مسكن مفصل الورك، فقد تحدث إعاقة دائمة عند الأشخاص؛
وعندما يكون النزف شديدًا بما يكفي للتسبب في صدمة أو عندما تتضرر أعضاء أخرى، فقد يقضى الأشخاص نحبهم.
تشخيص كسور الحوض
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المحوسب عادةً
الفَحص السَّريري للتحري عن إصابات أخرى
(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
إذا كان الأشخاص يعتقدون أنَّهم تعرضوا إلى إصابة في الحوض، ينبغي عليهم التوجه إلى قسم الطوارئ؛وإذا تعرضوا إلى حادث كبيرٍ، فيجري عادةً أخذهم إلى قسم الطوارئ عن طريق سيارة إسعاف،حيث يجري التعرف إلى الإصابات والبدء بالمُعالَجة.
يشتبه الأطباء في كسور الحوض عندما يعاني الأشخاص من ألم في المنطقة الأربية (أعلى الفخذ)، أو يكون سبق لهم أن تعرضوا إلى إصابة رئيسية؛ثم يستخدمون التصوير بالأشعة السينية،حيثُ يمكن أن تُبيِّن الأشعَّة السِّينية معظم كسور الحوض.يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعي المحوسب (CT) عادةً للتعرف إلى جميع قطع العظم المكسور وللتحري عن إصابات أخرى؛
وللتحري عن مثل هذه الإصابات (خُصوصًا إصابات المسالك البولية)، يقوم الأطباء بفَحص سَّريري.ينطوي الفحص السريري على الفحصٍ العصبيّ والمسّ الشرجيّ الإصبعي، وبالنسبة إلى النساء، على فحص الحوض.كما يقوم الأطباء باختباراتٍ للبول أيضًا.إذا اشتبه الأطباء في إصابة في السبيل البوليّ، يستخدمون التصوير المقطعي المحوسب أو فحصًا تصويريًا آخر للسبيل البوليّ.
علاج كسور الحوض
بالنسبة إلى الكسور البسيطة والمستقرة، مُسكنات الألم والمشي فقط عادةً
وبالنسبة إلى الكسور الشديدة، جهاز خارجي أو الجراحة لتثبيت الحوض،
وإذا لزم الأمر، إجراءات لوقف النَّزف
عندما يتم نقل الأشخاص الذين تعرضوا لحادث كبير إلى قسم الطوارئ، فينبغي معالجة الإصابات الخطيرة بأسرع وقت ممكن.إذا كان النزف شديدًا، ينبغي اتخاذ خطوات على الفور لوقف النَّزف.ويحتاج المرضى إلى دخول المستشفى عادةً.
تلتئمُ كسور الحوض البسيطة المستقرة من دُون أن تُسبب حالات من الإعاقة الدائمة عادةً،ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى الجراحة، ولكن قد يحتاج المرضى إلى الراحة في السرير؛ومع ذلك، ينبغي أن تكونَ لفترة قصيرة قدر الإمكان.يمكن أن تُساعد المسكنات على تخفيف الألم بشكل يكفي ليتمكّن الأشخاص من المشي؛ولتجنب الضعف والتيبُّس والمضاعفات الأخرى التي تحدث مع الراحة في السرير، ينبغي على الأشخاص المشي والوقوف ووضع وزنهم الكامل على المَفصِل في أقرب وقت ممكن، حتى إن كانوا قادرين على فعل هذا لفترة قصيرة من الزمن فقط.لا تُؤدي محاولة المشي إلى التسبّب في المزيد من الضرر للحوض.يستطيع معظمُ الأشخاص المشي لمسافات قصيرة من دون استخدام المشَّاية بعد أسبوع واحد، ويمكنهم المشي من دون مساعدة ومع شعور خفيف بالانزعاج فقط بعد شهرٍ إلى شهرين.
ينبغي تثبيت كسور الحوض الشديدة التي غالبًا ما تكون غير مستقرة.وعادة ما يقوم الموظفون في قسم الطوارئ بتثبيت المَفصِل عن طريق لفه بشرائط من القماش أو بمحزَم مصمم لهذا الغرض حتى يمكن تثبيت الإصابة بشكلٍ دائمٍ أكثر.ولتثبيت الإصابة بشكلٍ آمنٍ أكثر، خُصوصًا إذا كانت هناك إصابات خطيرة أخرى، قد يقوم الأطباء بوضع إطار معدني صلب على الحوض من خارج الجسم، وذلك باستخدام براغي طويلة يجري إدخالها عبر الجلد إلى العظام.ويُسمى هذا الجهاز بالمثبت الخارجيّ.بمجرد أن تُصبح الإصابة مستقرة أكثر، يقوم الأطباء بجراحةٍ عادةً لتراصُف القطع المكسورة من العظم وإدخال الصفائح والبراغي لتثبيتها في مكانها (تسمى الرّد المفتوح مع التثبيت الداخلي أو ORIF).بعد أن يجري تثبيت الحوض، يُشجِّع الأطباءُ الأشخاص على المشي في أسرع وقت ممكن.وفي بعض الأحيان، يجري إصلاح الكسر جراحيًا على الفور، دون استخدام مُثبِّت خارجي.
إذا استمر النَزف، فقد يلجأ الأطباءُ إلى الإصمام embolization أو حشو (دكّ) الحوض pelvic packing:
ينطوي الإصمَام على إدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) في وعاء دموي، وتمريره إلى الوعاء الدموي المُصاب؛ويجري إدخال وشائع دقيقة أو مادة تشبه الهلام عبر القثطار في الأوعية الدموية النازفة وذلك لسدَّها، ومن ثَمّ وقف النَّزف.
ينطوي حشو (دكّ) الحَوض على جراحةٍ لإدخال مادَّة حول الأعضاء المتضررة في الحوض؛وتعمل هذه المادة على امتصاص الدم وتسبب ضغطًا على الأوعية الدموية، مما يساعد على إبطاء أو وقف النَّزف.بمجرد أن يتوقَّف النَّزف، وذلك بعد أيام عادةً، يقوم الأطباء بجراحةٍ لإزالة الحشوة ويصلحون الحوض جراحيًا (الرد المفتوح مع التثبيت الداخلي).
تجري مُعالَجة الإصابات الأخرى حسب الحاجة.