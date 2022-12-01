كسورُ أمشاط القدم

التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا

قد لا تَظهر كسور الإجهاد في الأشعَّة السِّينية إذا كانت صغيرة أو إذا جرى أخذ الصور بعد فترة قصيرة من حدوث الكسر (قبل أن يبدأ العظم في إصلاح ذاته).بعد نَحو 2 إلى 3 أسابيع من الإصابة، يمكن رؤية كسر الإجهاد على الأشعَّة السِّينية بالتزامن مع تشكل عظم جديد لإصلاح الكسر (انظر كيف تشفى الكسور العظمية).

في بعض الأحيان يُستخدم التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحري عن كسور الإجهاد.(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)