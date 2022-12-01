كسورُ أصابع القَدَم

ربط الإصبع المكسور مع الإصبع السليم المجاور

بالنسبة إلى إصابات معيَّنة، إعادة ترصيف العظام المكسورة

الأحذية المريحة أو الأحذية التي جرى تصميمها بشكلٍ خاصّ

عادةً ما تكون المُعالجة الوحيدة المطلوبة لكسر إصبع القدم هِيَ ربط الإصبع المكسور بالإصبع المجاور لعدَّة أسابيع.

إذا خرج أحد أصابع القدم من مكانه بشكلٍ غير طبيعيّ، فقد يحتاج إلى إعادة ترصيف (الردّ).

وإذا تجمع الدَّم تحت ظفر إصبع القدم، يستطيع الأطباء تصريف الدَّم والتخفيف من الألم عن طريق إحدَاث ثُقب صغيرٍ في الظفر باستخدام إبرة أو سلك ساخن (كي كهربائي).عادةً ما يستغرق هذا الإجراء (يُسمَّى النَقب trephination) بضع ثوانٍ فقط، ولا توجد حاجة إلى مسكنات الألم.

إذا حدث كسر في إصبع القدم الكبير، فينبغي على الأشخاص عدم تطبيق وزن على القدم المصابة، وارتداء حذاء مُصمم خصيصًا للأشخاص الذين خضعوا لجراحة القدم.تكون مقدمة هذه الأحذية مفتوحة، وتحتوي على مثبتات فيلكرو ونعل صلب.ينبغي حجز مواعيد المتابعة مع اختصاصي جراحة تقويم العظام.

إذا حدث كسر في إصبع القدم غير الإصبع الكبير فيجب على الشخص ارتداء حذاء مريح يحمي إصبع القدم المكسورة.حيثُ تُسبب الأحذية العريضة والمرنة ضغطًا أقل على إصبع القدم المتورم، وتوفر الأحذية ذات النعال الصلبة الدعم للكسر.إذا كان المشي مع ارتداء الأحذية العادية يُسبب الكثير من الألم، فيُمكن ارتداء أحذية أو جزمات جرى تصميمها بشكلٍ خاص للأشخاص الذين خضعوا لجراحة في القدم.