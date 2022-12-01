كسورُ أصابع القَدَم

يُمكن أن يتعرَّض أي إصبع في القدم أو جزء منه إلى الكسر.
تكون الإصبعُ المكسورة في القدم مؤلمةً ومتورمةً، وتُسبب الإيلام عند الجسّ عادةً، وقد يتبدل لون الظفر.
يستطيع الأطباء تشخيصَ الكسر في إصبع القدم استنادًا إلى الفَحص السَّريري غالبًا.
تنطوي المُعالجة عادةً على تثبيت إصبع القدم المكسور إلى إصبع القدم المجاور له، ولكن إذا ظهر إصبع القدم ملتويًا بشكلٍ غير طبيعي، فيجب إعادة القطع المكسورة من العظم إلى مكانها (ردّ الكسر).
ويمكن أن تنكسرَ أصابع القدم عند سقُوط أجسام ثقيلة عليها أو عند ارتطامها بشيءٍ أو جسم ما.(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
أعراض كسور أصابع القدم
تكون الإصبعُ المكسورة في القدم مؤلمةً ومتورمةً، وتُسبب الإيلام عند الجسّ عادةً.وغالبًا ما يتجمع الدم تحت ظفر القدم، خُصوصًا إذا جرى هرس إصبع القدم، ويُشكِّلُ بقعة بلونٍ أرجوانيّ داكنٍ (الوَرَم الدَّمَوِيّ تَحتَ الظُّفُر).
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تميل كسورُ إِبهام القَدَم إلى أن تكون أكثر شدة من كسور الأصابع الأخرى،حيث يكون الألم شديدًا أكثر مع زيادة في التورم والتكدُّم،وقد لا يتمكَّن المرضى من المشي.
تشخيص كسور أصابع القدم
تقييم الطبيب
التصوير بالأشعَّة السِّينية أحيانًا
يستطيع الأطباء تشخيصَ الكسر في إصبع القدم استنادًا إلى الفَحص السَّريري غالبًا.لا تكون هناك حاجة إلى التصوير بالأشعَّة السِّينية عادةً، لأن المعالجة هي نفسها سواءً حدث كسر في إصبع القدم أم لا.
ولكن، إذا كان إبهام القدم مكسورًا أو حدث انزياح لإصبع آخر أو كان بحالة انفتال، يجري أخذ صور بالأشعَّة السِّينية من عدة زوايا.(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
هل تعلم...
علاج كسور أصابع القدم
ربط الإصبع المكسور مع الإصبع السليم المجاور
بالنسبة إلى إصابات معيَّنة، إعادة ترصيف العظام المكسورة
الأحذية المريحة أو الأحذية التي جرى تصميمها بشكلٍ خاصّ
عادةً ما تكون المُعالجة الوحيدة المطلوبة لكسر إصبع القدم هِيَ ربط الإصبع المكسور بالإصبع المجاور لعدَّة أسابيع.
إذا خرج أحد أصابع القدم من مكانه بشكلٍ غير طبيعيّ، فقد يحتاج إلى إعادة ترصيف (الردّ).
وإذا تجمع الدَّم تحت ظفر إصبع القدم، يستطيع الأطباء تصريف الدَّم والتخفيف من الألم عن طريق إحدَاث ثُقب صغيرٍ في الظفر باستخدام إبرة أو سلك ساخن (كي كهربائي).عادةً ما يستغرق هذا الإجراء (يُسمَّى النَقب trephination) بضع ثوانٍ فقط، ولا توجد حاجة إلى مسكنات الألم.
إذا حدث كسر في إصبع القدم الكبير، فينبغي على الأشخاص عدم تطبيق وزن على القدم المصابة، وارتداء حذاء مُصمم خصيصًا للأشخاص الذين خضعوا لجراحة القدم.تكون مقدمة هذه الأحذية مفتوحة، وتحتوي على مثبتات فيلكرو ونعل صلب.ينبغي حجز مواعيد المتابعة مع اختصاصي جراحة تقويم العظام.
إذا حدث كسر في إصبع القدم غير الإصبع الكبير فيجب على الشخص ارتداء حذاء مريح يحمي إصبع القدم المكسورة.حيثُ تُسبب الأحذية العريضة والمرنة ضغطًا أقل على إصبع القدم المتورم، وتوفر الأحذية ذات النعال الصلبة الدعم للكسر.إذا كان المشي مع ارتداء الأحذية العادية يُسبب الكثير من الألم، فيُمكن ارتداء أحذية أو جزمات جرى تصميمها بشكلٍ خاص للأشخاص الذين خضعوا لجراحة في القدم.