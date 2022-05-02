أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة ينجم عن احتراق العديد من المواد، ويمكن أن يكون سامًّا عند استنشاقه بكميات كبيرة

من الشائع التَّسمُّم بأحادي أكسيد الكربون.

يمكن أن تشتمل الأَعرَاض على الصُّدَاع والغثيان والنُّعاس والتَّخليط الذهنِي.

يعتمد وضع التَّشخيص على اختبارات الدَّم.

تساعد أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون والتَّهوية الكافية للأفران والمصادر الأخرى للاحتراق الداخلي، وعدم السماح بتشغيل السيارة في مكان مغلق (مثل المرآب المغلق)، على الوقاية من التَّسمُّم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

تنطوي المعالجة على توفير الهواء النقي وتراكيز مرتفعة من الأكسجين، وفي بعض الأحيان استعمال غرفة الأكسجين المُفرِط الضغط (ضغط عالٍ).

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن التَّسمُّم).

يرتبط أحادي أكسيد الكربون المُستنشق بالهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدَّم الحمراء التي تعطي الدم لونه الأحمر وتمكنه من حمل الأكسجين.يمنع أحادي أكسيد الكربون الدم من حمل الأكسجين وبالتالي لا تحصل أنسجة الجسم على كمية كافية من الأكسجين.وجود كميَّات صغيرة لا يكون ضارًّا عادةً، ولكن يحدث التَّسمُّم إذا أصبحت مستويات أحادي أكسيد الكربون في الدَّم شديدة الارتفاع.يُطرح أحادي أكسيد الكربون خارج الرئتين ويختفي من الدَّم بعد عدَّة ساعات.

يحتوي الدخان النَّاجم عن الحرائق على أحادي أكسيد الكربون عادةً، ولاسيَّما عندما يكون احتراق الوقود غير كامل.يمكن أن يحدث التَّسمُّم بأحادي أكسيد الكربون إذا كانت التهوية غير صحيحة في السيارات والأفران وسخَّانات المياه الساخنة وسخَّانات الغاز وسخَّانات الكيروسين والمواقد (بما في ذلك مواقد الخشب والمواقد التي تستعمل قوالب الفحم)؛فمثلًا، عند وجود انسداد في ماسورة عادم السيارة التي يعمل مُحرِّكها نتيجة تراكم الثلج أو شيءٍ آخر، ترتفع مستويات أحادي أكسيد الكربون داخل السيارة بسرعة ويمكن أن تكون مُميتة.ينجم عن استنشاق دخان التبغ غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يصل إلى الدَّم، ولكنَّ كميَّته لا تكون كافية للتَّسبُّب في ظهور أعراض التَّسمُّم.

هل تعلم...

أعراض التَّسمُّم بأحادي أكسيد الكربون يؤدي التَّسمُّم الخفيف بأحادي أكسيد الكربون إلى الشعور بالصُّدَاع والغثيان والدَّوخة وصعوبة التركيز والقيء والنعاس وضَعف التناسق.يتعافى معظم الأشخاص الذين يحدث عندهم تسمُّمٌ خفيف بأحادي أكسيد الكربون بسرعة عند انتقالهم إلى الهواء النقي. بينما يتسبَّب التَّسمُّم المتوسِّط أو الشديد بأحادي أكسيد الكربون في حدوث ضَعفٍ في المحاكمة وتخليط ذهنِي وفقدان الوعي واختلاجات وآلام في الصدر وضيق في النَّفَس وانخفاض ضغط الدَّم وغيبوبة.وبذلك، يكون الكثير من الضحايا عاجزين عن التَّحرُّك بأنفسهم، ويجب إنقاذهم. ويكون التَّسمُّم الشديد بأحادي أكسيد الكربون مُميتًا غالبًا.وفي حالاتٍ نادرة، وبعد أسابيع من التَّعافي الظَّاهر من التَّسمُّم الشديد بغاز أحادي أكسيد الكربون، تظهرُ أعراضٌ مثل فقدان الذاكرة وضَعف التَّناسق واضطرابات في الحركة والاكتئاب والذُّهان (والتي يشار إليها بالأعراض العصبيَّة النَّفسيَّة المتأخِّرة). يُعَدُّ أحادي أكسيد الكربون من الغازات الخطيرة، لأنَّ الشخص قد لا يمكنه تمييز النُّعاس على أنَّه أحد أعراض التَّسمُّم.ونتيجةً لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتَّسمُّم الخفيف الذهاب إلى النوم والاستمرار في تنفس أحادي أكسيد الكربون حتى حدوث التَّسمُّم الشديد أو الوفاة.قد يخطئ بعض الأشخاص الذين يعانون من التَّسمُّم الخفيف طويل الأمد بأحادي أكسيد الكربون الناجم عن الأفران أو السَّخَّانات بالأعراض التي تحدث نتيجة حالاتٍ أخرى، مثل الأنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى.

تشخيص التَّسمُّم بأحادي أكسيد الكربون فحص الدَّم يتمُّ تشخيص التَّسمُّم بأحادي أكسيد الكربون من خلال قياس مستواه في الدَّم. وبما أنَّ الأَعرَاضَ يمكن أن تكون غامضةً ومُتغيِّرة، يمكن الاعتقاد خطأً بأنَّ التَّسمُّم الخفيف بأحادي أكسيد الكربون هو مجرَّد أنفلونزا.إذا كان الأشخاص الذين يقطنون في نفس المسكن، ولاسيَّما المسكن المُدَفَّأ، يعانون جميعًا من أعراض غامضة تشبه أعراض الأنفلونزا في نفس الوقت، فقد يشتبه الأطبَّاء أنَّ السبب هو التَّعرُّض لأحادي أكسيد الكربون.

الوقاية من التسمم بأحادي أكسيد الكربون للوقاية من حدوث التَّسمُّم، تحتاج مصادر الاحتراق الداخلية، مثل مدافئ الغاز ومواقد الحطب، إلى التَّركيب والتَّهوية بشكل مناسب.وإذا كانت هذه التهوية غير عمليَّة، فيمكن لنافذةٍ مفتوحة أن تَحُدَّ من تراكم أحادي أكسيد الكربون من خلال السماح بخروجه من المبنى.تحتاج مواسير العادم المُلحَقَة بالأفران وأجهزة التدفئة الأخرى إلى عمليات تفتيش دوريَّة للشقوق والتَّسرُّبات. تتوفَّر أجهزة كشف منزليَّة عن المواد الكيميائية يمكنها استشعار وجود أحادي أكسيد الكربون في الهواء، وإطلاق أجهزة الإنذار الصوتي عند وجوده.يجب عند الاشتباه بوجود أحادي أكسيد الكربون في المنزل فتح النوافذ وإخلاء المنزل وتقييمه لمعرفة مصدر أحادي أكسيد الكربون.يمكن للمراقبة المستمرَّة من خلال أجهزة الكشف ملاحظة وجود أحادي أكسيد الكربون قبل حدوث التَّسمُّم.وكما هيَ الحال مع أجهزة الكشف عن الدُّخان، يُوصى باستعمال أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون في جميع المنازل. هل تعلم...

علاج التسمم بأحادي أكسيد الكربون الهواء النَّقي

أكسجين إضافي

إمكانيَّة استعمال ضغط مفرط من الأكسجين في حالات التَّسمُّم الخفيف بأحادي أكسيد الكربون، قد يكون مجرَّد التَّعرُّض للهواء النقي هو المطلوب.لمعالجة التَّسمُّم الأكثر شِدَّة، تُعطى تراكيز مرتفعة من الأكسجين من خلال قناع الوجه عادةً.يُسرِّع الأكسجين من اختفاء أحادي أكسيد الكربون من الدَّم ويُخفِّف الأَعرَاض.ما تزال فائدة المعالجة بالأكسجين مفرط الضغط (في غرفة الضغط العالي) غير مؤكدة.يُوصي الأطباء عادة باستعمال العلاج بالأكسجين مفرط الضغط عند الأشخاص الذين يعانون من التسمم المتوسِّط أو الشديد والنساء الحوامل، حتَّى إذا لم يكن مستوى أحادي أكسيد الكربون في دم المرأة الحامل شديد الارتفاع.