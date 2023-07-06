قد تحدث تمزُّقات في الأوتار التي تربط العضلة ذات الرأسين biceps بعظام الكتف أو في الوتر الذي يربط العضلة ذات الرأسين بأحد عظام الذراع (في المرفق).

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن الالتواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى).

تحتوي العضلة ذات الرأسين على وترين يرتبطان بلوح الكتف scapula في مفصل الكتف، وعلى وترٍ يرتبط بعظم الكعبرة radius عند المرفق.تكون أوتار العضلة ذات الرأسين في الكتف أكثر ميلًا للتمزق بالمُقارنة مع الوتر الموجود في المرفق.

تنجم تمزقات أوتار العضلة ذات الرأسين عن فعلٍ عنيفٍ ومُفاجئ (مثل رفع شيءٍ ثقيل)، أو تمديد أو انفتال المرفق بعنف.تحدث هذه التمزُّقات عادةً عندما يكون الوتر ضعيفًا بالأصل بسبب فرط الاستخدام (كما يحدث في أثناء رفع الأثقال).يُمكن أن يتسبب فرط الاستخدام في أن يُصبِح الوتر ملتهبًا (التهاب الوتر)، ومهترئًا أحيانًا.بالنسبة إلى كبار السنّ، قد يتنكَّس الوتر، مما يزيد من خطر التمزق.كما قد تزيد عوامل أخرى يُمكنها أن تُضعِف وترًا من هذا الخطر أيضًا.

العضلة ذات الرأسين العضدية نموذج ثلاثيّ الأبعاد

قد تُؤدِّي الإصابة التي تُمزِّق أوتار العضلة ذات الرأسين إلى ضرر في البنى الأخرى في الكتف أيضًا، مثل الكُفَّة المُدورة.

قد يتمزق وتر العضلة ذات الرأسين جزئيًا أو كليًا،وإذا تمزق وتر العضلة ذات الرأسين بالكامل، ينفصل الوتر عن العظم بشكلٍ كامل.ونتيجة لذلك، لا يستطيع المُصابون تحريك الذراع في اتجاهات معينة عادةً.وإذا تمزّق جزء من الوتر فقط، لن تتأثر الحركة، ولكن قد يستمر الوتر في التمزُّق، وقد يُصبح متمزقاً بشكلٍ كامل في النهاية، خصوصًا إذا حدث ضغط كبير على الذراع.

أعراض تمزُّقات وتر العضلة ذات الرأسين تُسبب تمزُّقات وتر العضلة ذات الرأسين ألمًا مفاجئًا وشديدًا في الكتف أو بالقرب من المرفق، وذلك استنادًا إلى موضع التمزُّق.يتفاقم الألم عندَ الرفع أو السحب.وتنطوي الأَعرَاض الأخرى على التكدُّم والتورُّم والضَّعف .قَد تُشكِّلَ العضلات المُنفصِلَة بروزًا في الذراع (يُسمَّى تشوُّه باباي Popeye deformity).

تشحيص تمزُّقات وتر العضلة ذات الرأسين تقييم الطبيب

التصوير بتخطيط الصدى

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتشخيص تمزُّقات وتر العضلة ذات الرأسين ، يطرح الأطباء أسئلةً مفصَّلة حول الإصابة، ويقومون بفحصٍ سريري شامل. ينبغي على المُصابين الاتصال بالطبيب أو زيارته إذا كان لديهم ألم شديد، أو إذا كان مجال الحركة في الكتف أو المرفق محدودًا، أو كان لديهم بروز في أعلى الذراع. كما يستخدم الأطباءُ أيضًا تخطيط الصدى للكتق غالبًا،حيث يستطيع هذا الفحص التصويري التحري عن التمزُّق الكامل للأوتار في الكتف.يُعدُّ تخطيط الصدى أقل فائدة بالنسبة إلى التمزُّقات الجزئية وتمزق الوتر عند المرفق. قد يستخدمُ الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسيّ لتأكيد التشخيصِ ولكن لا حاجة إلى هذا الفحص التصويري عادةً.