تمزُّقات العرقُوب (وتَر أخيل)

تحدث تمزقاتُ وتر العرقُوب Achilles tendon عندما يتمزَّق الوتر الذي يربط عضلة الربلة calf بعظم الكعب؛
ويتمزَّق وتر العرقُوب عندما تدفع حركةٌ أصابعَ القدم للأعلى نحو عظم الساق (الظنبوب) وبقوة كبيرة، أو عندما يكُون الشخص يجري أو يقفز بعنف.
يحدث ألم شديد في الربلة، ويصبح المشي صعبًا، خُصوصًا عندما يكون التمزق كاملاً؛
يستطيعُ الأطباءُ تشخيص تمزُّقات وتر العرقوب استنادً إلى الأعراض ونتائج الفَحص السَّريري عادةً.
وتنطوي المُعالَجة عادةً على إحالة المُصاب إلى جراح العظام واستخدام وشاح للكاحل، أو الجراحة بالنسبة إلى بعض التمزُّقات الكاملة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى).
تُعدُّ تمزُّقات وتر العُرقوب شائعة،
وقد يتمزَّق الوتر بشكلٍ جزئيّ أو كاملٍ.
أسباب تمزُّقات وتَر أخيل
تحدث تمزقات وتر العرقوب في معظم الأحيان عند الرياضيين والرجال الخاملين في منتصف العمر، خُصوصًا الذين ليست لديهم لياقة بدنية ويبدؤون بنشاطٍ شديد أو رياضة من دون التحضير التدريجي لها.يكون الوترُ أكثر ميلاً للتمزق بشكلٍ كاملٍ عند الرجال في منتصف العمر بالمُقارنة مع الرياضيين؛ويُمكن أن تحدث هذه الإصابات عندما لا يقوم الأشخاص بالتحمية أو التمطيط بشكلٍ كافٍ قبل ممارسة نشاط شديد.تحدث الإصابة في أثناء الجري أو القفز عادةً، خصوصًا إذا كانت الرياضة تحتاج إلى تغيرات سريعة في الاتجاهات.يتمزَّق الوتر عندما تدفع حركةٌ أصابعَ القدم للأعلى نحو عظم الساق (الظنبوب) وبقوة كبيرة وإلى مسافة بعيدة.
في حالاتٍ نادرةٍ، يتمزق وتر العرقوب من دون سبب ظاهر عند الأشخاص الذين يأخذون مضادًا حيويًا من مجموعة الفلوركينولون fluoroquinolone (مثل سيبروفلوكساسين) أو ستيرويدات قشرية.
أعراض تمزُّقات وتَر أخيل
عندما يتمزق وتر العرقوب، يشعر المُصاب كما لو أنه تعرض إلى ركلةٍ خلف الكاحل، وقد يسمع صوت فرقعة أحيانًا.ويحدث ألم شديد في ربلة الساق، ويصبح المشي صعبًا، خُصوصًا عندما يكون التمزق كاملاً؛وقد تتورم الربلة وتتكدَّم.
تشخيص تمزُّقات وتَر أخيل
تقييم الطبيب
التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية في بعض الأحيان
يستطيع الأطباءُ تشخيص تمزق وتر العرقوب استنادًا إلى الفَحص السَّريري عادةً؛
للتحقق من هذا التمزُّق، يقوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية:
الضغط على ربلة الساق المصابة بينما يكون المُصاب مستلقيًا على وجهه.إذا لم يؤدِّ الضغط إلى ثني الكاحل أو بالكاد إلى ثني الكاحل، يكون الوتر متمزقًا بشكلٍ كامل.
ويطلبون من المُصاب الاستلقاء بحيث يكون وجهه للأسفل وثني ركبتيه.وعادةً في هذا الوضع، يكون الكاحل مثنيًا بعض الشيء.إذا لم تنثنِ، يكون الوتر متمزقًا.
يقوم الأطباء بجسّ منطقة وتر العرقوب بلطف للتحقق من وجود فجوة في أثناء وقوف الشخص على الساق المصابة (إن أمكن).إذا اكتشفوا وجود فجوة، يكون الوتر متزقًا.
يستخدم الأطباء أحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير بالموجات فوق الصوتية،ولكنَّ يكون الفَحص السَّريري أكثر ميلاً للتحري عن تمزُّق وتر العرقوب.
علاج تمزُّقات وتَر أخيل
الإحالة إلى جَراح العظام
بالنسبة إلى التمزقات الجزئية والكاملة، وشاح أو ربما جبيرة.
بالنسبة إلى بعض التمزقات الكاملة، الجراحة
تجري إحالة المُصاب بتمزق وتر العرقوب إلى جراح العظام عادةً.
بالنسبة إلى التمزقات الجزئية والكاملة، يجري تطبيق وشاح قصير على الساق المصابة في قسم الطوارئ.يعمل الوشاح على تثبيت القدم بحيث تكون أصابع القدم موجهة نحو الأسفل (يُسمَّى الثني الأخمصي).تحُول هذه الوضعية دون تمطُّط وتر أخيل، وتساعد على شفاء التمزق.يُستخدَم الوشاح لفترةٍ قصيرةٍ،ثم يقرر جرَّاح العظام ما إذا كان تطبيق جبيرةٍ أو القيام بجراحة لإصلاح الوتر أفضل.ينبغي على المُصاب بتمزُّق وتر العرقوب عدم وضع وزن الجسم على الكاحل المُصاب، وعليه استعمال العكازات.
يجري إصلاح بعض التمزقات الكاملة جراحيًا.
إذا استمرت التمزقات الجزئية في التسبب في أعراض لمدة 3 أشهر أو أكثر، فقد تحتاجُ إلى إصلاحها جراحيًا أيضًا.