تمزُّقات العرقُوب (وتَر أخيل)

تحدث تمزقات وتر العرقوب في معظم الأحيان عند الرياضيين والرجال الخاملين في منتصف العمر، خُصوصًا الذين ليست لديهم لياقة بدنية ويبدؤون بنشاطٍ شديد أو رياضة من دون التحضير التدريجي لها.يكون الوترُ أكثر ميلاً للتمزق بشكلٍ كاملٍ عند الرجال في منتصف العمر بالمُقارنة مع الرياضيين؛ويُمكن أن تحدث هذه الإصابات عندما لا يقوم الأشخاص بالتحمية أو التمطيط بشكلٍ كافٍ قبل ممارسة نشاط شديد.تحدث الإصابة في أثناء الجري أو القفز عادةً، خصوصًا إذا كانت الرياضة تحتاج إلى تغيرات سريعة في الاتجاهات.يتمزَّق الوتر عندما تدفع حركةٌ أصابعَ القدم للأعلى نحو عظم الساق (الظنبوب) وبقوة كبيرة وإلى مسافة بعيدة.

في حالاتٍ نادرةٍ، يتمزق وتر العرقوب من دون سبب ظاهر عند الأشخاص الذين يأخذون مضادًا حيويًا من مجموعة الفلوركينولون fluoroquinolone (مثل سيبروفلوكساسين) أو ستيرويدات قشرية.