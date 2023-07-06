التواءاتُ أو أوثاء الكتف

التواءات الكتف هي تمزقات في الأربطة التي تُثبت مفصل الكتف في مكانه،

قد تتمزَّق الأربطة بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ،

التواءات الكتف شائعة، خُصوصًا عند الرياضيين مثل لاعبي كرة القدم والركبي والمصارعين.

يُسبب المفصل الألم والإيلام عند الجسّ.

يستخدم الأطباء التصوير بالأشعة السينية لتحديد مدى شدَّة الالتواء،

ويقومون بتثبيت المفاصل عادةً بوشاحٍ إذا لم يكن الالتواء شديدًا، ولكن قد تحتاج الالتواءات الشديدة إلى جراحة.

(انظر أيضًا نظرة عامة على الالتواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى).

يكون مفصل الكتف مثبتًا بواسطة أربطةٍ تصل عظم الترقوة ببروزين عظميين على لوح الكتف، أحدهما في المقدمة (يُسمَّى الأخرِم acromion) والآخر في الخلف (يُسمَّى الناتئ الغرابي coracoid process).، وتُصيب الالتواءات في معظم الأحيان الرباط الموجود على المقدمة (تُسمَّى التواءات المفصل الأخرمي الترقويّ).ولكن يمكن أن يحدث تمزُّق في رباط واحد أو أكثر.

مفصل الكتف

قد تتمزَّق الأربطة بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ،إذا كانت الأربطة التي تَصِلُ بين الترقوة والناتئ الغرابي متمزقة بشكلٍ كامل أو شبه كاملٍ، فإن الترقوة تنفصل عن لوح الكتف (تُسمَّى الحالة خلع الكتف).

التواءات الكتف شائعة، خصوصًا عند الرياضيين الذين يشاركون في أنواع الرياضة التي تحتاج إلى سرعة عالية أو احتكاك بين اللاعبين، مثل التزلج على المنحدرات الثلجية، وركوب الدراجات المائية، وكرة القدم، والركبي، والمصارعة.وتنجُم هذه الالتواءات عن سقُوط مُفاجئ على الكتفِ، أو على ذراع ممدودة في أحيان أقلّ.

تتكون الكُفَّةُ المُدَوَّرة من عضلات تساعد على تثبيت الجزء العلوي من الذراع في مفصل الكتف.قد تصبح هذه العضلات مشدودةً أو ملتهبة (التهاب الأوتار) أو متمزقة جزئيًا أو كليًا.لا تُعدُّ إصابة الكفة المدورة التواءًا في الكتف على وجه التحديد.

أعراض التواءات الكتف يُسبب مفصل الكتف الألم والإيلام عند الجسّ.

تشخيص التواءات الكتف التصوير بالأشعة السينية يقوم الأطباء بتصوير الترقوة بالأشعة السينية على جانبي الجسم معًا،حيث تُساعدهم هذه الصور على تحديد شدة الالتواء من خلال إظهار إلى أي مدى تباعدت عظام المفصل، واستنادًا إلى هذه النتائج، يصنف الأطباء المَفاصِل إلى أنواع: النوع الأول: يكون الالتواء بسيطًا وتبقى عظام المفصل (الترقوة ولوح الكتف) في مكانها،وهذا النوع هُو الأقل شدَّة.

النوع الثاني: تكون العظام في المَفصِل خارج موضعها بشكلٍ جزئيّ (تُسمَّى الحالة الخَلع الجُزئِيّ subluxation).

الأنواع من الثالث إلى السادس: تنفصل عِظام المفصل بشكلٍ كاملٍ،وهذه الأنواع هي خلوع الكتف.