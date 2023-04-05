الُسمية الغازية في أثناء الغوص

يجري إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الجسم في هواء الزفير.يعاني بعض الغواصين الذين يستخدمون أسطوانات التنفس المضغوطة scuba divers من سُمّيّة ثاني أكسيد الكربون بسبب عدم زيادة معدل تنفسهم بشكل ملائم في أثناء زفر الهواء.أو قد ينحبس غاز ثاني أكسيد الكربون في رئة الغواص، وذلك بسبب زيادة ضغط الهواء في العمق، والحاجة إلى جهد أكبر لطرحه من خلال المجاري التنفسية وجهاز التنفس.كما إن التقليل المقصود من معدل التنفس بهدف توفير الهواء (حبس الأنفاس) قد يُسبب أيضًا تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم.ومن الأسباب الكامنة الأخرى لسُميّة ثاني أكسيد الكربون تعطل جهاز إعادة التنفس المغلق أو شبه المغلق closed or semiclosed rebreathing apparatus.

يُعد تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم إشارة تدفع الجسم إلى التنفس.عادةً ما يتنفس الغواصون الذين لا يستخدمون أجهزة التنفس (يستخدمون قصبات الهواء مثلاً) بقوة قبل الغوص (فرط تهوية مُتعمّد)، كما يقومون بزفر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون مع التعويض بكميات قليلة من الأكسجين في الدم.

تساعد هذه المناورة على حبس النفس والسباحة تحت الماء لفترة أطول، بسبب انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم.ولكن هذه المُناورة (والتي تُدعى حبس النفس الخطير تحت الماء) قد تكون خطيرة أيضًا، لأن الأكسجين في جسم الغواص قد ينفد، ويفقد الغواص وعيه قبل أن يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى درجة كافية تُعطي الإشارة للجسم بضرورة العودة إلى السطح والتنفس مجددًا (غيبوبة حبس النفس).من المحتمل أن يكون تسلسل الأحداث هذا مسؤولًا عن العديد من حالات الغرق غير المُفسرة بين المُتنافسين بصيد الأسماك بالرمح، وغيرهم ممن يحبسون أنفاسهم في أثناء الغوص أو السباحة تحت الماء.

هل تعلم...

وقد تشمل أعراض سُمّية ثاني أكسيد الكربون كلاً مما يلي:

الصداع

التنفس بصعوبة

الغثيان

تقيُّؤ

التَّورُّد

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون أيضًا إلى الغيبوبة، وقد تُسبب اختلاجات ناجمة عن التسمم بالأكسجين، وقد تفاقم من شدة خَدَر النتروجين.يمكن للغواصين الذين يباهون باستخدام الهواء بمعدلات منخفضة أن يشعروا بالصداع بعد الغوص، أو يُسببوا زيادة تراكيز أحادي أكسيد الكربون في أجسامهم.

عادةً ما ينخفض مستوى ثاني أكسيد الكربون تدريجيًا مع صعود الغواص باتجاه السطح.ينبغي على الغواص الذي يصاب بأعراض تسمم بثاني أكسيد الكربون في أثناء الغطس العودة تدريجيًا إلى السطح.قد يحتاج الغواصون الذين يعانون بشكل روتيني من الصداع بعد الغوص إلى تعديل تقنياتهم في الغوص.