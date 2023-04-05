الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس immersion pulmonary edema هي تراكم مفاجئ للسوائل في الرئتين، يحدث عادة في وقت مبكر من الغوص وعلى أعماق ضحلة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات الغوص).

وقد ازداد معدل التعرف إلى الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس خلال العقدين الماضيين.وهي تحدث عندما يعود الدم من الساقين والبطن إلى الرئتين، مما يزيد من ضغط الدم في الأوعية الدموية للرئتين، ويُسبب تسرب البلاسما نحو الفراغات الهوائية.تحدث عادةً عند السباحين المحترفين في المياه المفتوحة عند السطح ولكن يمكن أن تحدث عند الغواصين أيضًا.من الجدير ذكره بأن الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس هي حالة مختلفة عن الرضح الضغطي الرئوي أو داء تخفيف الضغط.من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية الأخرى.

عادةً ما يصعد الغواص بسرعة إلى سطح الماء ويعاني من ضيق شديد في التنفس.من الأعراض النمطية لهذه الحالة السعال المترافق بالقشع الرغوي أو الدموي، وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات لتأكيد التشخيص، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية، وتخطيط صدى القلب.

تنطوي المُعالجة على إزالة الماء والأكسجين.قد يكون من الضروري أحيانًا استخدام المُدرات البولية ووضع المريض على جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى.لا يُعالج المريض بإعادة الضغط

الوقاية من الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس سوف يتحرى الأطباء الحالات التالية عند الأشخاص الذين أصيبوا بوذمة رئوية ناجمة عن الغطس ارتفاع ضغط الدم

اضطرابات صمام القلب

اعتلال عضلة القلب

اضطراب رئويّ كما سيأخذ الأطباء بعين الاعتبار داء الشريان التاجي الصامت عند الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر مؤهبة له. تميل الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس إلى العودة عند الأشخاص المعرضين؛ ولذلك، ينبغي تقييم عوامل الخطر القابلة للعلاج عند هؤلاء الأشخاص قبل عودتهم إلى الغوص أو السباحة التنافسية.