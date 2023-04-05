وبما أن الهواء ينضغط تحت الضغط العالي، فإن عملية الشهيق الواحدة تُدخل جزيئات من الهواء أكبر بكثير من الجزيئات التي تدخل تحت الضغط الاعتيادي.فعلى عمق 10 أمتار تحت الماء، يحتوي هواء الشهيق على ضعفي كمية الجزيئات الغازية الموجودة في هواء الشهيق على السطح (ولذلك، فإن أسطوانة الغاز تتفرغ بسرعة أكبر بمرتين).مع انخفاض الضغط، يتمدد الهواء ويزداد حجمه.ولذلك، عندما يملأ الغواصون رئاتهم بالهواء المضغوط على عمق 10 أمتار تحت الماء ثم يصعدون دون زفر ذلك الهواء، يتضاعف حجم الهواء، مما يؤدي إلى انتفاخ الرئتين بشكل زائد.

يمكن أن يؤدي انتفاخ الرئتين بشكل زائد إلى تمزيق الحويصلات الهوائية الصغيرة، مما يسمح للهواء بالتسرب منها.قد ينحصر الهواء المُتسرب من الرئتين في الفراغ بين الرئتين وجدار الصدر، ومن ثم يتمدد، مما يؤدي إلى انخماص الرئتين (استرواح الصدر pneumothorax).أو في حالات أخرى، قد يخرج الهواء من الرئتين باتجاه الأنسجة المحيطة بالقلب (استِرواحُ المَنصِف pneumomediastinum)، أو باتجاه المسافة تحت جلد الرقبة وأعلى الصدر (نُفاخ تحت الجلد subcutaneous emphysema)، أو باتجاه الأوعية الدموية (انصمام هوائي، انظر أنواع غير مألوفة من الصُمّات).عادةً ما يتنقل الهواء في الشرايين إلى أجزاء أخرى من الجسم (انصمام غازي شرياني arterial gas embolism)، وهو ما يمنع تدفق الدم.

إن السبب الأكثر شُيُوعًا للرضح الضغطي الرِئَوِيّ هو حبس النفس في أثناء الصعود من الغوص باستخدام اسطوانة الأكسجين، وعادة ما ينجم عن نفاد الهواء في الأعماق.وفي حالة من الذعر، قد ينسى الغواص أن يزفر بحرية بينما يتمدد الهواء في الرئتين خلال عملية الصعود.قد يحدث الانصمام الهوائي في عمق يقل عن 1 متر من الماء إذا تنفس الغواص هواءً مضغوطًا وحبس نفسه في أثناء صعوده إلى السطح بسرعة.حتى أن الرضح الضغطي الرئوي قد يحدث في بركة من الماء إذا تنفس السباح الهواء على عمق 3 إلى 4 أقدام تحت سطح الماء ولم ينفثه في أثناء الصعود (كما هو الحال عند وجود سطل مقلوب تحت الماء يحتوي على الهواء أو عند تفحص أدوات الغوص هناك).يمكن أن يحدث الرضح الضغطي الرئوي أيضًا بسبب تمدد الغازات في المناطق المعتلة من الرئة بسبب مرض ما.

تُؤدِّي عدوى كوفيد-19 إلى إصابة بعض الأشخاص بمشاكل رئوية تزيد من خطر الرضح الضغطي الرئوي في أثناء الغوص.توصي التعليمات الإرشاديَّة بتقييم أي شخص لديه أية أعراض مرتبطة بكوفيد-19 حتى وإن كانت خفيفة (على سبيل المثال، ألم في الصدر، أو خفقان [تسرع ضربات القلب]، أو سعال واضح، أو صعوبة في التنفس) للتأكد من أن الغوص آمن له.