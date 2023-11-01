كسور الإجهاد stress fractures هي كسور صغيرة غير مكتملة في العظام والتي تَنجُم عن الإجهاد المُتكرِّر بدلًا من حدوث إصابة واضحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

يحدث الألم عند حمل الأوزان ويتفاقم تدريجيًّا.

يُجرى تصويرٌ بالأشعَّة السينيَّة أو بمسح العظم.

يجب ألَّا يحمل الجزء المكسور وزنًا لمدة تتراوح بين 6 - 12 أسبوعًا على الأقل.

تحدث كسور الإجهاد عندما يتجاوز الحمل المُتكرِّر للوزن قدرة العضلات والأوتار الداعمة على امتصاص الضغط وتوسيد العظام.يمكن أن تحدث الكسور الإجهاديَّة في عظام الفخذ أو الحوض أو الظنبوب.تحدث أكثر من نصف كسور الإجهاد في الجزء السفلي من الساق، وفي معظم الأحيان عظام منتصف القدم (مشط القدم).

لا تنجم كسور الإجهاد عن إصابةٍ واضحة (مثل، سقوط أو ضربة) ولكنَّها تحدث بعد الضغط المُتكرِّر وفرط الاستعمال.تحدث كسور الإجهاد عادةً في عظام أمشاط القدم (كسور المسيرات) عند العدَّائين الذين يُغيِّرون بسرعة شِدَّة أو مدَّة التمارين وعند الأشخاص الذين يكون تكيُّفهم ضعيفًا ويسيرون مسافات طويلة وهم يحملون حمولة (مثل، الجنود الحديثي التَّجنيد).وتشمل عوامل الخطر الأخرى على ارتفاع قوس القدم وانتعال الأحذية التي يكون امتصاصها للصَّدمات غيرُ كافٍ وتَرقُّق العظام (هشاشة العظام).

قد تتعرض النساء والفتيات اللواتي يقمن بتمارين رياضيَّة شاقَّة ولا يتَّبعنَ نظامًا غذائيًّا كافيًا (مثل، بعض عدَّاءات المسافات طويلة وبعض الرياضيَّات في الألعاب الرياضية اللواتي يُراعينَ المظهر) لخطر حدوث كسور الإجهاد.ويمكن أن تتوقَّف عندهنَّ فترات الحيض (اِنقِطاعُ الحَيض) وأن تحدث إصابةٌ بهشاشة العظام.تُعرَفُ هذه الحالة باسم ثالوث الأنثى الرِّياضيَّة (انقطاع الحيض واضطراب عادات الأكل وهشاشة العظام).

هل تعلم...

أعراض كسور الإجهاد في القدم عند الإصابة بكسور الإجهاد في مشط القدم، يحدث الألم في مقدِّمة القدم غالبًا بعد تمرينٍ طويلٍ أو مُكثَّف، ثمَّ يزول بعد فترةٍ وجيزة من التوقُّف عن أداء التَّمرين.عند القيام بأداء التمرين لاحقًا، يكون حدوث الألم مُبكرًا وقد يصبح شديدًا لدرجة أنَّه يمنع أداء التمرين ويستمرُّ رغم عدم حمل وزن.في أثناء الفَحص السريري، قد تظهر على القدم علامات التهاب حاد، أو يمكن أن يتظاهر الألم عند الضغط على القدم أو عصرها. يجب تقييم الأشخاص الذين يعانون من ألم مستمر عميق في الفخذ أو أعلى الفخذ عند حمل الأوزان وذلك لتحري وجود كسر إجهاد في الفخذ بالقرب من مفصل الورك.

تشخيص كسور الإجهاد في القدم التصوير بالأشعة السينية يُجرى تصويرٌ بالأشعة السينية القياسية عادةً ولكنَّ نتيجتها قد تكون طبيعيَّة حتى بعد انقضاء حوالى 2 - 3 أسابيع من الإصابة، عندما تُظهِرُ الأشعة السينية أنَّ العظم قد تعافى من الكسر.يمكن وضع التَّشخيص في وقتٍ مُبكِّرٍ غالبًا من خلال إجراء مسحٍ للعظام أو التَّصوير بالرَّنين المغناطيسي.يجب على النساء المُصابات بكسور إجهاد التحدث مع أطبائهن حول ضرورة إجرائهنَّ لاختبار هشاشة العظام.قد تكون لدى النساء المصابات بكسور الإجهاد في الحوض أو عظم الفخذ بالقرب من الورك حالة غير مشخصة من قلة العظام (osteopenia)، والتي قد تتطلب اختبارات إضافية. ما هو كسر الإجهاد؟