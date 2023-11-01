التهاب العرقوب Achilles tendinitis هو التهاب في العرقوب والذي هو الرِّباط النَّسيجي القوي الذي يربط عضلات الرَّبلة بالعَقِب.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

يُعدُّ التهاب العرقوب من الحالات الشائعة كثيرًا بين العدَّائين.ففي أثناء الجري، تساعد عضلات الربلة في مرحلة الرَّفع عند المشي (رفع أصابع القدم عندما تكون كامل القدم على الأرض).يمكن لقوَّة الدَّفع المُتكرِّرة النَّاجمة عن الجري والمتزامنة مع عدم اكتمال فترة التعافي من ممارسة التمارين الرياضيَّة أن تُهيِّج التهاب العرقوب.

يُعدُّ الألم في الجزء السفلي من الرَّبلة والجزء الخلفي من العَقِب العَرض الأوَّل لالتهاب الوتر عادةً.يزداد الألم في البداية عند بَدء التمرين ويتراجع مع استمرار التمرين غالبًا.يُشخِّص الأطبَّاء التهاب العرقوب اعتمادًا على الأعراض ونتائج الفحص السريري.

يؤدي تطبيق الثلج واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة إلى تخفيف شِدَّتي الألم والالتهاب.يُعدُّ التَّوقُّف عن الجري وعن استعمال الدَّرَّاجات الهوائية طالما كان الألم موجودًا من الإجراءات الضَّروريَّة.يمكن البدء بإجراء تمارين لتمطيط وتقوية عضلات وَتَرُ المَأبِض بمجرد إمكانيَّة القيام بذلك دون ألم.تختلف التَّدابير الأخرى باختلاف الحالات التي تُسبِّبُ التهاب العرقوب.يمكن أن تنطوي التدابير على انتعال أحذية تتميَّز بنعالٍ مرنةٍ أو وضع رافعات العَقِب في أحذية الجري للحَدِّ من الضَّغط على الوتر وتثبيت العَقِب.يجب أن يعود الأشخاص إلى الجري تدريجيًّا وأن يقوموا بتمطيط الوتر قبل الجري، وبتطبيق الثلج بعد الجري في مراحل العودة الأولى.

يمكن لتمزق وتر العرقوب الكامل أن يحدثَ مع التغيُّر القوي المفاجئ في الاتجاه، مثلما يمكن أن يحدث عند الجري أو لعب التنس.في بعض الأحيان يشعر المُصاب كما لو أنه تعرض إلى ركلةٍ خلف الكاحل، وقد يسمع صوت فرقعة أحيانًا.يحدث ألم شديد في الربلة، ويصبح المشي صعبًا، خُصوصًا عندما يكون التمزق كاملاً؛وقد تتورم الربلة وتتكدَّم.تكون الجبيرة وفي بعض الأحيان الجراحة ضروريتان.