skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

التهاب العرقوب

حسبPaul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    التهاب العرقوب Achilles tendinitis هو التهاب في العرقوب والذي هو الرِّباط النَّسيجي القوي الذي يربط عضلات الرَّبلة بالعَقِب.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

    يُعدُّ التهاب العرقوب من الحالات الشائعة كثيرًا بين العدَّائين.ففي أثناء الجري، تساعد عضلات الربلة في مرحلة الرَّفع عند المشي (رفع أصابع القدم عندما تكون كامل القدم على الأرض).يمكن لقوَّة الدَّفع المُتكرِّرة النَّاجمة عن الجري والمتزامنة مع عدم اكتمال فترة التعافي من ممارسة التمارين الرياضيَّة أن تُهيِّج التهاب العرقوب.

    يُعدُّ الألم في الجزء السفلي من الرَّبلة والجزء الخلفي من العَقِب العَرض الأوَّل لالتهاب الوتر عادةً.يزداد الألم في البداية عند بَدء التمرين ويتراجع مع استمرار التمرين غالبًا.يُشخِّص الأطبَّاء التهاب العرقوب اعتمادًا على الأعراض ونتائج الفحص السريري.

    يؤدي تطبيق الثلج واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة إلى تخفيف شِدَّتي الألم والالتهاب.يُعدُّ التَّوقُّف عن الجري وعن استعمال الدَّرَّاجات الهوائية طالما كان الألم موجودًا من الإجراءات الضَّروريَّة.يمكن البدء بإجراء تمارين لتمطيط وتقوية عضلات وَتَرُ المَأبِض بمجرد إمكانيَّة القيام بذلك دون ألم.تختلف التَّدابير الأخرى باختلاف الحالات التي تُسبِّبُ التهاب العرقوب.يمكن أن تنطوي التدابير على انتعال أحذية تتميَّز بنعالٍ مرنةٍ أو وضع رافعات العَقِب في أحذية الجري للحَدِّ من الضَّغط على الوتر وتثبيت العَقِب.يجب أن يعود الأشخاص إلى الجري تدريجيًّا وأن يقوموا بتمطيط الوتر قبل الجري، وبتطبيق الثلج بعد الجري في مراحل العودة الأولى.

    يمكن لتمزق وتر العرقوب الكامل أن يحدثَ مع التغيُّر القوي المفاجئ في الاتجاه، مثلما يمكن أن يحدث عند الجري أو لعب التنس.في بعض الأحيان يشعر المُصاب كما لو أنه تعرض إلى ركلةٍ خلف الكاحل، وقد يسمع صوت فرقعة أحيانًا.يحدث ألم شديد في الربلة، ويصبح المشي صعبًا، خُصوصًا عندما يكون التمزق كاملاً؛وقد تتورم الربلة وتتكدَّم.تكون الجبيرة وفي بعض الأحيان الجراحة ضروريتان.

    تمارين لتمطيط وتر العرقوب
    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الجلوس
    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الجلوس
    1.الجلوس على كرسي. 2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القدم المصابة على الأرض مع توجيه أصابع القدم نحو... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الوقوف
    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الوقوف
    1.الوقوف بشكل مُواجه للجدار أو جانبي مع وضع اليدين على الجدار. 2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القد... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط عضلة بطن الساق من وضعية الوقوف
    تمطيط عضلة بطن الساق من وضعية الوقوف
    1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم. 2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام. 3.يُحافَظ على... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط العضلة الأخمصية من وضعية الجلوس
    تمطيط العضلة الأخمصية من وضعية الجلوس
    1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم. 2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام. 3.يُثبت الكعب... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    المَشي على أصابع القدمين
    المَشي على أصابع القدمين
    1.الوقوف على كُرتَي القدمين (الجزء الأمامي من باطن القدم قبل الأصابع) مع رفع الكعبين عن الأرض. 2.المشي على كُرتَي القدم... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    المشي على الكعبين
    المشي على الكعبين
    1.الوقوف على الكعبين مع تثبيت كُرتي القدمين على الأرض. 2.المشي على الكعبين مع الحفاظ على استقامة الركبتين. 3.المشي لأبع... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    رفع الكعبين
    رفع الكعبين
    1.الوقوف مع تثبيت مقدمتي القدمين على طرف درجة مع جعل الكعبين بعيدتين عن حافة الدرجة.الإمساك بشيء ما للحفاظ على التوازن.... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الجلوس
    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الجلوس
    1.الجلوس على كرسي. 2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القدم المصابة على الأرض مع توجيه أصابع القدم نحو... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الوقوف
    تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الوقوف
    1.الوقوف بشكل مُواجه للجدار أو جانبي مع وضع اليدين على الجدار. 2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القد... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط عضلة بطن الساق من وضعية الوقوف
    تمطيط عضلة بطن الساق من وضعية الوقوف
    1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم. 2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام. 3.يُحافَظ على... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    تمطيط العضلة الأخمصية من وضعية الجلوس
    تمطيط العضلة الأخمصية من وضعية الجلوس
    1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم. 2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام. 3.يُثبت الكعب... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    المَشي على أصابع القدمين
    المَشي على أصابع القدمين
    1.الوقوف على كُرتَي القدمين (الجزء الأمامي من باطن القدم قبل الأصابع) مع رفع الكعبين عن الأرض. 2.المشي على كُرتَي القدم... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    المشي على الكعبين
    المشي على الكعبين
    1.الوقوف على الكعبين مع تثبيت كُرتي القدمين على الأرض. 2.المشي على الكعبين مع الحفاظ على استقامة الركبتين. 3.المشي لأبع... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    رفع الكعبين
    رفع الكعبين
    1.الوقوف مع تثبيت مقدمتي القدمين على طرف درجة مع جعل الكعبين بعيدتين عن حافة الدرجة.الإمساك بشيء ما للحفاظ على التوازن.... قراءة المزيد

    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.