ألم في مُقدِّمة الركبة

يمكن لعوامل مثل ضَعف عضلات الفخذ والانكباب الشديد وتوتُّر عضلات وأوتار الساق أن تُسبِّبَ الألم في الجزء الأمامي من الركبة.
يمكن أن يشعر الأشخاص بالألم عند الجري على المنحدرات ولكن في النهاية قد يحدث الألم في أثناء المشي.
قد يكون من الضروري إجراء (MRI) تصويرٍ بالرنين المغناطيسي magnetic resonance imaging وتنظيرٍ للمفصل arthroscopy لوضع التَّشخيص.
يجب على الأشخاص التوقُّف عن الجري حتى زوال الألم ثمَّ إجراء تمارين لتقوية وموازنة العضلات في محيط الركبة.
وإذا تسبَّبَ الانكباب الشديد في حدوث ألم، فقد يكون استعمال حشوات الأحذية مُفيدًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).
رضفة الركبة kneecap (الرَّضفة patella) هي عظمةٌ دائريَّة مُتَّصلة بالأربطة والأوتار المُحيطة بالركبة وتتحرَّك عادةً نحو أعلى وأسفل عظم الفخذ في أثناء الجري.
عند حدوث إصابة في الجهة الأماميَّة من الرُّكبة
تتحرَّك الرُّضفة نحو أعلى وأسفل عظم الفخذ في أثناء الجري عادةً.قد يشعر الأشخاص بالألم في الرَّضفة نتيجة ضَعف عضلات الفخذ أو انفتال القدمين بشِدَّة نحو الدَّاخل (انكباب pronation).ونتيجةً لذلك، تحتكُّ الرَّضفة بشكلٍ غير طبيعي بعظم الفخذ، ممَّا يؤدي إلى زيادة البَلى (الاهتراء).
يمكن أن يكون ألم الجزء الأمامي من الركبة (ألم الرُّكبة الأمامي) ناجمًا عن:
رضفة متوضعة في موضعٍ شديد الارتفاع أو الانخفاض في الجزء الأمامي من مفصل الرُّكبة
ارتكاز العضلات حول الرضفة في موضع بعيد عن المركز.
توتُّر وقِصَر عضلات وتر المَأبِض
توتُّر العرقوب
ضُعف عضلات الفخذ - والتي تساعد على تثبيت الرُّكبة عادةً
رُكبة العَدَّاء
يُعَدُّ ضَعف عضلات الفخذ سببًا شائعًا للإصابة بحالة رُكبة العَدَّاء، وهو أحد أسباب ألم الرُّكبة الأمامي القابل للمُعالَجة.يُتيح ضَعف عضلات الفخذ للرُّضفة أن تتحرَّك جانبيًّا وأن تحتكَّ بشكلٍ غير طبيعي بعظم الفخذ.تبدأ حالة ركبة العَدَّاء عادةً بالشُّعور بألمٍ في الرُّكبة عند الجري على مُنحدر.وفي وقتٍ لاحق، يؤدي الجري أو المشي ولاسيَّما في منحدر إلى الشُّعور بالألم.
الانكباب المُفرِط
يمكن أن يؤدي الانكباب المُفرِط في القدم (ميل القدم نحو الدَّاخل) عند المشي أو الجري إلى الشُّعور بألمٍ في الركبة.يُجبِرُ الانكبابُ عضلاتَ الفخذ (العَضَلَةُ رُباعِيَّةُ الرُّؤوس) على سحب الرُّضفة إلى الخارج والاحتكاك بشكلٍ غير طبيعي بنهاية عظم الفخذ.
تشخيص ألم الركبة
تقييم الطبيب
يستفسر الأطباء عن الأَعرَاض ويقومون بفحص الشخص.توجد حاجةٌ في بعض الأحيان إلى (MRI) التصوير بالرَّنين المغناطيسي أو إلى تنظير المَفصِل (استعراض الجزء الدَّاخلي من المَفصِل من خلال أنبوب استعراضٍ مرن) أو إلى كليهما.
علاج ألم الركبة
الرَّاحة
إعادة التَّأهيل
ينبغي تجنُّب الجري حتى التَّمكُّن من القيام به من دون ألم.كما يساعد تطبيق الجليد على المنطقة المصابة واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والاستعمال المؤقت لرباط ضاغط أسطواني على الركبة أو دِعامة مطَّاطيَّة.يمكن القيام بتمارين أخرى، مثل ركوب دراجة التمرين الرِّياضي (ذات المقعد المرتفع والدَّوران البطيء والمقاومة المنخفضة) أو السباحة وذلك لحماية الركبة والحفاظ على اللياقة البدنيَّة خلال فترة التَّعافي.ويُساعد إجراء التمارين على تقوية وموازنة العضلات في الظهر (أوتار المأبِض) والجزء الأمامي من الفخذ (العَضَلَة رُباعِيَّة الرُّؤوس) .
عند الإصابة بحالة ركبة العَدَّاء، يبدو أن التمطيط قبل التمرين يساعد على موازنة القوى غير الطبيعية النَّاجمة عن شدِّ العضلات والحدُّ من حدوث الإصابات
يمكن لحشوات الأحذية أن تساعد على تصحيح الانكباب المُفرِط.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.