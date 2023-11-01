ألم في مُقدِّمة الركبة

الرَّاحة

إعادة التَّأهيل

ينبغي تجنُّب الجري حتى التَّمكُّن من القيام به من دون ألم.كما يساعد تطبيق الجليد على المنطقة المصابة واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والاستعمال المؤقت لرباط ضاغط أسطواني على الركبة أو دِعامة مطَّاطيَّة.يمكن القيام بتمارين أخرى، مثل ركوب دراجة التمرين الرِّياضي (ذات المقعد المرتفع والدَّوران البطيء والمقاومة المنخفضة) أو السباحة وذلك لحماية الركبة والحفاظ على اللياقة البدنيَّة خلال فترة التَّعافي.ويُساعد إجراء التمارين على تقوية وموازنة العضلات في الظهر (أوتار المأبِض) والجزء الأمامي من الفخذ (العَضَلَة رُباعِيَّة الرُّؤوس) .

عند الإصابة بحالة ركبة العَدَّاء، يبدو أن التمطيط قبل التمرين يساعد على موازنة القوى غير الطبيعية النَّاجمة عن شدِّ العضلات والحدُّ من حدوث الإصابات

يمكن لحشوات الأحذية أن تساعد على تصحيح الانكباب المُفرِط.