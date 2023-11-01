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ألم في مُقدِّمة الركبة

(ركبة العَدَّاء)

حسبPaul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

  • يمكن لعوامل مثل ضَعف عضلات الفخذ والانكباب الشديد وتوتُّر عضلات وأوتار الساق أن تُسبِّبَ الألم في الجزء الأمامي من الركبة.

  • يمكن أن يشعر الأشخاص بالألم عند الجري على المنحدرات ولكن في النهاية قد يحدث الألم في أثناء المشي.

  • قد يكون من الضروري إجراء (MRI) تصويرٍ بالرنين المغناطيسي magnetic resonance imaging وتنظيرٍ للمفصل arthroscopy لوضع التَّشخيص.

  • يجب على الأشخاص التوقُّف عن الجري حتى زوال الألم ثمَّ إجراء تمارين لتقوية وموازنة العضلات في محيط الركبة.

  • وإذا تسبَّبَ الانكباب الشديد في حدوث ألم، فقد يكون استعمال حشوات الأحذية مُفيدًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

رضفة الركبة kneecap (الرَّضفة patella) هي عظمةٌ دائريَّة مُتَّصلة بالأربطة والأوتار المُحيطة بالركبة وتتحرَّك عادةً نحو أعلى وأسفل عظم الفخذ في أثناء الجري.

عند حدوث إصابة في الجهة الأماميَّة من الرُّكبة

تتحرَّك الرُّضفة نحو أعلى وأسفل عظم الفخذ في أثناء الجري عادةً.قد يشعر الأشخاص بالألم في الرَّضفة نتيجة ضَعف عضلات الفخذ أو انفتال القدمين بشِدَّة نحو الدَّاخل (انكباب pronation).ونتيجةً لذلك، تحتكُّ الرَّضفة بشكلٍ غير طبيعي بعظم الفخذ، ممَّا يؤدي إلى زيادة البَلى (الاهتراء).

يمكن أن يكون ألم الجزء الأمامي من الركبة (ألم الرُّكبة الأمامي) ناجمًا عن:

  • رضفة متوضعة في موضعٍ شديد الارتفاع أو الانخفاض في الجزء الأمامي من مفصل الرُّكبة

  • ارتكاز العضلات حول الرضفة في موضع بعيد عن المركز.

  • توتُّر وقِصَر عضلات وتر المَأبِض

  • توتُّر العرقوب

  • ضُعف عضلات الفخذ - والتي تساعد على تثبيت الرُّكبة عادةً

رُكبة العَدَّاء

يُعَدُّ ضَعف عضلات الفخذ سببًا شائعًا للإصابة بحالة رُكبة العَدَّاء، وهو أحد أسباب ألم الرُّكبة الأمامي القابل للمُعالَجة.يُتيح ضَعف عضلات الفخذ للرُّضفة أن تتحرَّك جانبيًّا وأن تحتكَّ بشكلٍ غير طبيعي بعظم الفخذ.تبدأ حالة ركبة العَدَّاء عادةً بالشُّعور بألمٍ في الرُّكبة عند الجري على مُنحدر.وفي وقتٍ لاحق، يؤدي الجري أو المشي ولاسيَّما في منحدر إلى الشُّعور بالألم.

الانكباب المُفرِط

يمكن أن يؤدي الانكباب المُفرِط في القدم (ميل القدم نحو الدَّاخل) عند المشي أو الجري إلى الشُّعور بألمٍ في الركبة.يُجبِرُ الانكبابُ عضلاتَ الفخذ (العَضَلَةُ رُباعِيَّةُ الرُّؤوس) على سحب الرُّضفة إلى الخارج والاحتكاك بشكلٍ غير طبيعي بنهاية عظم الفخذ.

تشخيص ألم الركبة

  • تقييم الطبيب

يستفسر الأطباء عن الأَعرَاض ويقومون بفحص الشخص.توجد حاجةٌ في بعض الأحيان إلى (MRI) التصوير بالرَّنين المغناطيسي أو إلى تنظير المَفصِل (استعراض الجزء الدَّاخلي من المَفصِل من خلال أنبوب استعراضٍ مرن) أو إلى كليهما.

علاج ألم الركبة

  • الرَّاحة

  • إعادة التَّأهيل

ينبغي تجنُّب الجري حتى التَّمكُّن من القيام به من دون ألم.كما يساعد تطبيق الجليد على المنطقة المصابة واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والاستعمال المؤقت لرباط ضاغط أسطواني على الركبة أو دِعامة مطَّاطيَّة.يمكن القيام بتمارين أخرى، مثل ركوب دراجة التمرين الرِّياضي (ذات المقعد المرتفع والدَّوران البطيء والمقاومة المنخفضة) أو السباحة وذلك لحماية الركبة والحفاظ على اللياقة البدنيَّة خلال فترة التَّعافي.ويُساعد إجراء التمارين على تقوية وموازنة العضلات في الظهر (أوتار المأبِض) والجزء الأمامي من الفخذ (العَضَلَة رُباعِيَّة الرُّؤوس) .

عند الإصابة بحالة ركبة العَدَّاء، يبدو أن التمطيط قبل التمرين يساعد على موازنة القوى غير الطبيعية النَّاجمة عن شدِّ العضلات والحدُّ من حدوث الإصابات

يمكن لحشوات الأحذية أن تساعد على تصحيح الانكباب المُفرِط.

تمارين لموازنة وتقوية العضلة رباعيَّة الرُّؤوس والأوتار المأبضيَّة
تمطيط العضلة رباعيَّة الرؤوس بوضعيَّة الانبطاح
تمطيط العضلة رباعيَّة الرؤوس بوضعيَّة الانبطاح
1.قم بالاستلقاء على البطن. 2.اثنِ الركبة المعنيَّة، وقم بلفِّ منشفة حول الكاحل. 3.اسحب المنشفة بلطف لتمطيط العضلة أمام ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
1.الاستلقاء على الظهر، وثني الورك والركبة في الساق المصابة، والإمساك بالساق من خلف الركبة، وسحبها بلطف نحو الصدر. 2.مدّ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مجموعة تمارين العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ
مجموعة تمارين العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ
1.اجلس مع بسط الساق المعنيَّة. 2.قم بتقليص العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ الموجودة على الجزء الأمامي من الطرف السفلي... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

رفع الساق المستقيمة
رفع الساق المستقيمة
1.الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبة غير المصابة بحيث تبقى القدم على الأرض. 2.الحفاظ على الساق المصابة مستقيمة ورفع القد... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

الدوران الخارجي للورك من وضعية الاستلقاء الجانبي (تمرين صدفة المحار)
الدوران الخارجي للورك من وضعية الاستلقاء الجانبي (تمرين صدفة المحار)
1.الاستلقاء على الجانب المُصاب. 2.الحفاظ على الكتفين والوركين على نفس الخط مع إعادة الكاحلين إلى الخلف قليلاً من الجسم ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمارين القرفصاء
تمارين القرفصاء
1.الوقوف مع تباعد القدمين بقدر عرض الوركين. 2.ينبغي أن تتجه أصابع القدم نحو الأمام بحيث تبقى متوازية مع الركبتين. 3.الح... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط الشَّريط الحَرقَفِي الظُّنبوبِي في وضعيَّة الوقوف
تمطيط الشَّريط الحَرقَفِي الظُّنبوبِي في وضعيَّة الوقوف
1.قم بالوقوف بحيث تكون القدم بعيدة عن الجدار، والساق المَعنيَّة أقرب إلى الجدار. 2.ضع الساق غير المعنيَّة (الأخرى) أمام... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط العضلة رباعيَّة الرؤوس بوضعيَّة الانبطاح
تمطيط العضلة رباعيَّة الرؤوس بوضعيَّة الانبطاح
1.قم بالاستلقاء على البطن. 2.اثنِ الركبة المعنيَّة، وقم بلفِّ منشفة حول الكاحل. 3.اسحب المنشفة بلطف لتمطيط العضلة أمام ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
1.الاستلقاء على الظهر، وثني الورك والركبة في الساق المصابة، والإمساك بالساق من خلف الركبة، وسحبها بلطف نحو الصدر. 2.مدّ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مجموعة تمارين العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ
مجموعة تمارين العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ
1.اجلس مع بسط الساق المعنيَّة. 2.قم بتقليص العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ الموجودة على الجزء الأمامي من الطرف السفلي... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

رفع الساق المستقيمة
رفع الساق المستقيمة
1.الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبة غير المصابة بحيث تبقى القدم على الأرض. 2.الحفاظ على الساق المصابة مستقيمة ورفع القد... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

الدوران الخارجي للورك من وضعية الاستلقاء الجانبي (تمرين صدفة المحار)
الدوران الخارجي للورك من وضعية الاستلقاء الجانبي (تمرين صدفة المحار)
1.الاستلقاء على الجانب المُصاب. 2.الحفاظ على الكتفين والوركين على نفس الخط مع إعادة الكاحلين إلى الخلف قليلاً من الجسم ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمارين القرفصاء
تمارين القرفصاء
1.الوقوف مع تباعد القدمين بقدر عرض الوركين. 2.ينبغي أن تتجه أصابع القدم نحو الأمام بحيث تبقى متوازية مع الركبتين. 3.الح... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط الشَّريط الحَرقَفِي الظُّنبوبِي في وضعيَّة الوقوف
تمطيط الشَّريط الحَرقَفِي الظُّنبوبِي في وضعيَّة الوقوف
1.قم بالوقوف بحيث تكون القدم بعيدة عن الجدار، والساق المَعنيَّة أقرب إلى الجدار. 2.ضع الساق غير المعنيَّة (الأخرى) أمام... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.