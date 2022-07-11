قد يحدث نزفٌ داخليٌّ شديد في التَّجويف البطني أو تجويف الصدر أو السبيل الهضمي أو النسج المُحيطة بالعظام الكبيرة، مثل عظم الفخذ والحوض، والتي تكون مكسورة.

في البداية، قد لا يُسبِّبُ النَّزفُ الدَّاخليُّ أيَّة أعراض، على الرَّغم من أنَّ العضوَ المصاب الذي ينزف قد يُسبب الألمَ،ولكن، قد ينشغلُ المُصاب عن هذا الألم بإصاباتٍ أخرى أو قد يكون عاجزًا عن التعبير عن الألم نتيجة التَّخليط الذهني أو النُّعاس أو فقدان الوعي،وفي نهاية المطاف، يُصبح النَّزف الدَّاخلي واضحًا عادةً؛فمثلًا، قد يُسبب الدَّم في السبيل الهضمي تقيُّؤ دم أو خروج براز مُدمَّى أو بلون أسوَد.

تؤدي خسارةُ الكثير من الدَّم إلى انخفاضٍ في ضغط الدَّم، ممَّا يجعل المُصاب يشعر بالضَّعف وبخِفَّة الرأس.قد يحدث إغماء عند الوقوف أو حتى الجلوس، وإذا كان ضغط الدَّم شديدَ الانخفاض، يحدث فقدان للوعي.