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النَّزف الدَّاخلي

حسبAmy H. Kaji, MD, PhD, Harbor-UCLA Medical Center, David Geffen School of Medicine
تمت مراجعته ذو الحجة 1443

قد يحدث نزفٌ داخليٌّ شديد في التَّجويف البطني أو تجويف الصدر أو السبيل الهضمي أو النسج المُحيطة بالعظام الكبيرة، مثل عظم الفخذ والحوض، والتي تكون مكسورة.

في البداية، قد لا يُسبِّبُ النَّزفُ الدَّاخليُّ أيَّة أعراض، على الرَّغم من أنَّ العضوَ المصاب الذي ينزف قد يُسبب الألمَ،ولكن، قد ينشغلُ المُصاب عن هذا الألم بإصاباتٍ أخرى أو قد يكون عاجزًا عن التعبير عن الألم نتيجة التَّخليط الذهني أو النُّعاس أو فقدان الوعي،وفي نهاية المطاف، يُصبح النَّزف الدَّاخلي واضحًا عادةً؛فمثلًا، قد يُسبب الدَّم في السبيل الهضمي تقيُّؤ دم أو خروج براز مُدمَّى أو بلون أسوَد.

تؤدي خسارةُ الكثير من الدَّم إلى انخفاضٍ في ضغط الدَّم، ممَّا يجعل المُصاب يشعر بالضَّعف وبخِفَّة الرأس.قد يحدث إغماء عند الوقوف أو حتى الجلوس، وإذا كان ضغط الدَّم شديدَ الانخفاض، يحدث فقدان للوعي.

المعالجة الإسعافية الأوَّلية

لا يستطيعُ الشخص العادي إيقافَ النَّزف الدَّاخلي،وإذا سبب النَّزف الشديد خِفَّة في الرَّأس أو أعراض صدمة، ينبغي وضع المُصاب في وضعيَّة الاستلقاء مع رفع الساقين،وينبغي استدعاء المساعدة الطبيَّة في أسرع وقتٍ ممكن.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.