الاختناق أو الشَّرَق

في حال توفر أكثر من منقذ، فينبغي على أحد المنقذين طلب الرعاية الطبية الإسعافية، في حين يبدأ المنقذ الآخر بمعالجة الشخص الذي يعاني من الاختناق.إذا لم يتوفر سوى منقذ واحد، فينبغي أولًا محاولة تسليك المجرى الهوائي للشخص المختنق ثم طلب المساعدة.

أداء دسرات البطن (مُناوَرة هيمليخ)

يعمل السُّعال القوي على طرد الجسم من مجرى الهواء غالبًا،

وينبغي السماح للمُصاب الذي يسعل بقوَّة أن يستمر في فعل هذا،

ويبقى السعال قويًا عند المُصاب الذي يستطيع التحدث بشكلٍ طبيعي.

إذا كان المُصاب الذي يختنق لا يستطيع السعال،ينبغي على المنقذ أن يقوم بدسرات بطنيَّة (مناورة هيمليخ Heimlich maneuver)، مما يزيد الضغط في البطن والصدر ويُساعد على إخراج الجسم الذي يسبب الاختناق.

إذا كان المُصاب واعيًا، يقترب المُنقِذ من الخلف ويستعمل ذراعيه لتطويق بطنه،ويُشكِّلُ قبضةً بيده،وينبغي أن يكون الإبهام داخل القبضة، وينبغي أن يكون جانب الإبهام من القبضة باتجاه الدَّاخل، نحو الشخص.يضع المُنقذُ القبضة بين عظم القَصِّ والسُّرَِّة.ويُثبت اليد الأخرى بإحكام فوق القبضة؛ثمَّ يجري دفع اليدين بقوَّةٍ إلى الدَّاخل والأعلى لخمس مرَّاتٍ على التَّوالي.ينبغي أن يجثُو المُنقِذ وأن يستخدم قوة أقلّ إذا كان المُصاب في عمر أقل من 5 سنوات أو كان وزنه أقلّ من 45 باوند (20 كيلوغرام).ينبغي تكرار سلسلة من الدسرات إلى أن يخرج الجسم الذي يُسبب الاختناق،وإذا فقد المُصاب وعيه، ينبغي على المُنقذِ التوقف فورًا عن إعطاء الدسرات ومحاولة تسليك الانسداد في المجرى الهوائي بوسائل أخرى.

إذا فقدَ المصاب وعيه، يُعاين المُنقِذُ الفم والحلق للتحري عن أيَّة أجسامٍ مرئيَّةٍ قد تُغلقُ مجرى الهواء، وإذا كان أي منها موجودًا، يقوم بإزالته.إذا لم يبدأ المُصاب بالتَّنفُّس، قد يكون اللسان يسد مجرى الهواء؛ثم يقوم المُنقذ بإمالة رأس المصاب إلى الوراء قليلًا ويرفع الذقن ويُحرِّك اللسان وبذلك يفتح مجرى الهواء.إذا كان المُصاب لا يتنفَّس، يمكن القيام بالتَّنفُّس فمًا لفم.يُشير عدم ارتفاع الصدر إلى أنَّ مجرى الهواء ما زال مسدودًا (انظر المعالجة الإسعافية للنوبة القلبية).

كيفية معالجة الاختناق عند طفل ... فيديو

بالنسبة إلى الرضيع، لا تُستخدَم الدسرات البطنية،وبدلًا من ذلك، يجري قلب وجه الرضيع نحو الأسفل ويكون صدره على ساعد المُنقِذ والرأس منخفض أكثر من الجسم؛ثمَّ يستخدم المُنقِذُ كعب يده ليضرب الرضيع بين لوحَي الكتف لخمس مرَّاتٍ (ضربات خلفيَّة back blows)،وينبغي أن تكون الضربات قوية ولكن ليس إلى درجة تُسبب فيها إصابة.ثمَّ يقوم المُنقذ بتفحص الفم وإزالة أيَّة أجسامٍ مرئيَّة.إذا بقي المجرى الهوائي مسدودًا، يُدير المنقذ وجه الرَّضيع نحو الأعلى ورأسه للأسفل، ويستعمل إصبعيه الثاني والثالث للقيام بدسرات نحو الدَّاخل والأعلى بمقدار ½ إلى ½1 إنش تقريبًا (حوالى ¼1 إلى 4 سم) على عظم القص عند الرضيع لخمس مرات (دسرات صدريَّة)،ثمَّ يقوم المُنقِذ بتفحص الفم مرَّةً أخرى للتَّحرِّي عن أيَّة أجسامٍ مرئيَّة.يجري تكرار العملية إلى أن ينزاح الجسم أو يفقد الرضيع الوعي (ممَّا يحتاجُ إلى إنعاش قلبي رئوي فوريّ.