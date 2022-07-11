إصابات النَّسيج الرَّخو

تنطوي إصاباتُ النسيج الرخو على الحَدبات والكدمات (الرضوض contusions) وتمزُّقات صغيرة في العضلات (التواءات) أو في الأربطة والأوتار القريبة من المَفاصِل (حالات وثي) — انظر أيضًا نظرة عامة على الالتواءات والإصابات الأخرى في النسيج الرخو.

تُسبِّبُ الكدمات وحالات الالتواء والوثي الخفيفة ألمًا يتراوح بين الخفيف إلى المتوسِّط وتورمًا،ويمكن أن يتغيَّر لون التَّورُّم، حيث يتحوَّل إلى اللَّون الأرجواني من بعد يوم، ويصبح أصفرَ أو بنيًّا بعد أيَّام.يستطيع المُصاب الاستمرار في استعمال جزء الجسم عادةً.بالنسبة إلى المُصابين الذين لديهم أعراض أكثرَ شِدَّةً، مثل التشوُّه أو عدم القُدرة على المشي أو استعمال الجزء المصاب أو الألم الشديد، قد يكون لديهم انفصال كامل للعظام التي كانت مُتَّصلة ضمن المفصل (خلع)، أو انفصال جزئي للعظام التي كانت مُتَّصلة ضمن المفصل (خلع جزئي)، أو كسر أو التواء أو وثي شديدَين أو إصابة شديدة أخرى.يحتاج من لديهم أعراض شديدة إلى رعايةٍ طبيَّةٍ عادةً من أجل تحديد طبيعة الإصابة.